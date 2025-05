Tiendas de campaña, mesas de plástico, sillas plegables y hasta una pequeña cocina con camping gas. Así han llegado, desde hace unos días, unas quince personas sin hogar a un descampado del barrio de Rabasa, en Alicante, muy cerca de la Vía Parque. El terreno ha pasado de ser un espacio de paseo para los vecinos a convertirse en un nuevo asentamiento improvisado. Desde el domingo, quienes viven allí intentan organizar una rutina entre el polvo, el calor y la incertidumbre.

"No sabíamos dónde ir. Nos echaron de la zona del albergue y vinimos aquí porque era lo único que encontramos", explica Tamara Lozano. Lleva varios días en este solar con un grupo de personas que, como ella, han ido enlazando lugares donde acampar mientras tratan de no molestar. "Hemos limpiado todo lo que había pero ahora nos dicen que tenemos que irnos… ¿y dónde vamos?", se pregunta Lozano.

Rabasa, nuevo refugio a la intemperie: crecen los asentamientos en Alicante / RAFA ARJONES

Del alberge a Rabasa

La mayoría de quienes ahora acampan en Rabasa estaban antes en las inmediacion del albergue para personas sin hogar de Alicante. Sin embargo, recientemente se les pidió que abandonaran la zona. Sin alternativa clara, se trasladaron a este descampado, ubicado entre las calles Villafranca, Pilar de la Horadada y la prolongación de la avenida Jaime I, en el que estaba previsto para acoger una nueva sede de la Guardia Civil. El proyecto, sin embargo, quedó paralizado en 2022 tras la rescisión del contrato por los problemas económicos de las empresas adjudicatarias.

"La gente se piensa que estamos aquí por gusto o que vamos a hacer algo malo, pero no tenemos otra opción" Tamara Lozano — Persona sin hogar

Entre los recién llegados está Abdel. Vive junto a su mujer y su hermano en una pequeña tienda. "Antes compartíamos los tres una habitación, pero ya no podíamos pagarla. Yo trabajo en el campo, pero no es suficiente para vivir", cuenta mientras muestra con orgullo una pequeña mesa con platos y una olla.

Abdel vive junto a su mujer y su hermano en una pequeña tienda en Rabasa / RAFA ARJONES

Sus pertenencias caben en una mochila y unas pocas bolsas. Tienen sacos de dormir, algo de sombra hecha con telas, y se turnan para ir al albergue a por agua. "La Cruz Roja pasa a veces, pero poco más. Esto es lo que hay".

"Llevo meses viviendo en la calle, haciendo trabajos esporádicos. No da para pagar un alquiler" Joaquín Lozano — Persona sin hogar

Falta de alternativas

El calor aprieta en el solar. Aun así, quienes viven allí intentan organizarse con lo poco que tienen. "Somos más de diez, algunos con familia. La gente se piensa que estamos aquí por gusto o que vamos a hacer algo malo, pero no se dan cuenta de que no tenemos otra opción", asegura Tamara Lozano.

"Por ahora no ha pasado nada, pero cuando se hace de noche da miedo pasar por esa zona" Mari Carmen Muñoz — Vecina de Rabasa

Por su parte, Joaquín Lozano, quien ya llevaba un tiempo en la zona antes de la llegada del nuevo grupo, asegura que el problema no es nuevo. "Llevo meses viviendo en la calle, haciendo trabajos esporádicos. No da para pagar un alquiler". Para él, esto no es más que otra etapa de una situación que parece no tener fin. "Hasta que no cambien las cosas, iremos de un sitio a otro", señala Lozano.

Tamara Lozano lleva varios días en este solar con un grupo de diez personas. / RAFA ARJONES

Preocupación vecinal

Por ahora, la llegada de este nuevo asentamiento no ha generado incidentes con los vecinos, aunque sí preocupación. Mari Carmen Muñoz vive en una de las calles cercanas. "El sábado no había nadie y el domingo de repente estaban todos ahí. Por ahora no ha pasado nada, pero cuando se hace de noche da miedo pasar por esa zona. No es por ellos, es por la sensación de inseguridad", comenta Muñoz.

"Mientras no se metan con nadie, no nos molesta. Pero siempre depende del comportamiento" Antonio Guardia — Vecino de Rabasa

Antonio Guardia también pasa con frecuencia por la zona. "Mientras no se metan con nadie, no nos molesta. Pero claro, siempre depende del comportamiento. Por ahora, todo bien", aclara Guardia.

Por su parte, María García, también residente en el barrio, coincide con con sus vecinos. "Han llegado más estos días, se nota. Están en tiendas y no molestan. Pero cada vez hay más gente en las colinas y barrios de alrededor. No es sitio. El Ayuntamiento debería actuar", indica García.

Una situación que se extiende

Lo que ocurre en Rabasa no es un caso aislado. En los últimos meses, los asentamientos irregulares se han multiplicado en distintas zonas de Alicante, especialmente en el entorno de la Vía Parque y los barrios PAU 1 y 2.

"Cada vez hay más gente en las colinas y barrios de alrededor. No es sitio. El Ayuntamiento debería actuar" María García — Vecina de Rabasa

La Asociación de Vecinos del PAU 2 ya se reunió con la Subdelegación del Gobierno para pedir más presencia policial, y con la Concejalía de Servicios Sociales, reclamando un plan de acción real. Mientras tanto, quienes viven en este nuevo asentamiento esperan sin saber qué será de ellos en unos días.