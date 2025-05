Largas colas para conseguir entradas del Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN

Alicante espera con ganas las Hogueras, y una muestra palpable de ello se ha vivido este martes en INFORMACIÓN, donde desde primera hora se han formado largas colas para conseguir una de las entradas para el Concierto de Música de Fiestas, que este año celebra su vigésimo octava edición.

Decenas de personas han acudido a la avenida Doctor Rico 17, con el anuncio recortado del periódico en mano, con la esperanza de hacerse con alguna de las invitaciones gratuitas disponibles. La expectación ha sido máxima y las entradas disponibles se han entregado en orden de llegada, a razón de dos por persona.

Reparto de las invitaciones. / Héctor Fuentes

Expectación

Entre los asistentes, había quienes venían por primera vez, movidos por las ganas de acudir al concierto de música festera. Pero también se encontraban numerosos seguidores fieles que no se han perdido ninguna edición y que consideran esta cita como el auténtico pistoletazo de salida de las Hogueras.

Como cada año, Salvador García no faltó a su cita con el concierto. "He venido a por la entrada como siempre. Desde que se hacía en el Teatro Principal no me lo pierdo", comentó García. "Me gusta mucho la música festera y siempre que hay entradas, no fallo".

Una cita anual

A primera hora de la mañana, Fina Romero esperaba en la cola con la misma ilusión de siempre. "Hemos venido bien pronto, media hora antes de que abrieran. Esto no me lo pierdo", aseguró Romero. "Soy alicantina y este concierto me encanta. Siempre que puedo, voy".

Para Amparo Castelló la experiencia también forma parte de una tradición personal. "Tenía muchas ganas de venir al concierto de Hogueras. Voy todos los años y está muy bien", explicó Castelló. "A mí lo que más me gustan son los coros y cómo cantan. El ADDA es un sitio estupendo para disfrutarlo".

Primeras veces

"Lo vi anunciado y me llamó la atención", contó Dolores Brocal, que este año acudirá por primera vez al evento. "Me he metido mucho en el tema de Hogueras, mi hija ha sido candidata, y queríamos ver este concierto por primera vez", afirmó Brocal

También era una novedad para Rafael Sempre, que llegó con tiempo y muchas ganas. "Es la primera vez que me entero de que existía este concierto y me hacía bastante ilusión venir y ver cómo funciona", dijo. "Hay mucha expectativa y ganas".

Talento y tradición

El concierto, organizado por INFORMACIÓN, se celebrará el próximo martes 3 de junio a las 20:15 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Un escenario de lujo que acogerá la fusión artística de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, dirigida por Pedro Lara Navarrete, y el Orfeón Cantábile, bajo la batuta de Carles M. Català Picó. Aunque el repertorio aún no ha sido desvelado, se espera una velada repleta de emoción, pasodobles y piezas tradicionales que reflejan el alma sonora de la Fiesta.

El Concierto de Música Festera despierta cada año más expectación. / Héctor Fuentes

Los socios del Cine Club INFORMACIÓN también han podido recoger sus invitaciones este lunes presentando su carnet, sin necesidad de recortar el cupón del periódico.

Un clásico de la Fiesta

El Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN es mucho más que una actuación. Es una cita con la memoria festera de la ciudad, una forma de celebrar la cultura y las tradiciones al ritmo de las partituras que han acompañado a generaciones de festeros. Esta XXVIII edición promete volver a emocionar.