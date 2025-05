La Federació da marcha atrás: descarta que la Gala de Candidatas vuelva al Rico Pérez

El estadio José Rico Pérez se queda fuera del calendario festero. Así lo anunció el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, durante la asamblea ordinaria celebrada este martes, donde confirmó que la próxima Gala de Candidatas no volverá a celebrarse en el campo del Hércules. "No será en el Rico Pérez", afirmó Olivares ante las comisiones, después de semanas de comentarios y opiniones encontradas sobre la última edición del evento que tuvo lugar el pasado mes de abril.

El presidente reconoció que, aunque el contenido del evento le pareció "impresionante", el formato y la ubicación no convencieron. "No me ha gustado el continente, el sitio no es el adecuado. Escucho vuestras opiniones y tomo nota", admitió Olivares, que defendió la necesidad de ofrecer una puesta en escena a la altura. Con esta decisión, la Federació abre ya el debate para escoger un nuevo emplazamiento para 2025, donde se valorarán hasta tres escenarios posibles antes de tomar una decisión definitiva. "Si no cuadra, volveremos a la plaza de toros. Quiero una pasarela que ilusione a las chicas y que vuelva a emocionar a todos", señaló el presidente.

el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, durante la asamblea ordinaria. / Reme Fotógrafas

Un camino de ubicaciones

Olivares recordó en su discurso que la Gala de Candidatas ha pasado por distintos enclaves a lo largo de su historia: desde la Explanada, "donde todo el mundo estaba de pie", hasta el puerto o la plaza de toros. Desde entonces, y con la idea de sacar el desfile de la plaza de toros, reconoció que el pasado año se barajaron escenarios como la avenida de la Estación, la calle General Marvá, la Rambla o la propia Explanada. "Cada sitio tenía sus inconvenientes, desde accesos, falta de aforo, o dificultades técnicas", indicó Olivares.

El presidente de Federació detalló que el estadio ofrecía más de 50 entradas por comisión, en algunos casos algunas comisiones contaron con más de 150, pero muchas de ellas situadas en la tribuna alta, lejos de la pasarela. "Sabíamos que el fondo quedaría a la espalda del escenario y lo reforzamos con un castillo. Era una forma de priorizar, pero no funcionó como esperábamos", asumió Olivares.

A pesar de ello, el presidente insistió en que la decisión no responde a presión externa, sino a una evaluación honesta del resultado. "No es una disculpa, es una reacción. Es un desfile que no me quita el sueño. Pero me voy a volver a ilusionar para que las chicas tengan una gran pasarela, la llave de la magia la tenemos los festeros", apuntó Olivares.

Cambios en las mascletás de “Pólvora tot l’any”

Otro de los grandes bloques de la asamblea giró en torno a la pólvora. Olivares anunció que en 2025 la Federació de Fogueres continuará gestionando los permisos, el papeleo, los proyectos técnicos, los aseos y la animación musical, necesaria para el esperado "senyor pirotècnic, pot començar la mascletà", pero que cada sector será responsable de su propia organización en cuanto a proveedores y condiciones.

"Hemos intentado mediar entre vosotros, pero cada sector tiene su proveedor, sus precios, sus condiciones… Es mejor que os pongáis de acuerdo directamente", recomendó Olivares. El objetivo, según explicó el presidente de la Federació, es optimizar recursos y dar más libertad a las comisiones, aunque sin renunciar al calendario común. El presidente planteó incluso la posibilidad de que los sectores puedan elegir si quieren participar en este certamen o no. "Si un sector no quiere disparar una mascletà, se tirará en otro. Pero se hace. Con los permisos municipales, seguimos adelante", aseguró Olivares.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, se pronunció ante las preguntas de los presentes sobre la posibilidad de otorgar una subvención para la iluminación, dejando claro que el Ayuntamiento no trabaja actualmente en esa línea y que continuará centrando sus esfuerzos en fomentar el monumento. "Creo que la respuesta ya la di: nosotros podemos hacer una subvención que es el monumento, o podemos empezar a hacer partidas pequeñas y que baje todo", señaló Cutanda, haciendo hincapié en que, si se quiere apostar por algo y poner en valor el monumento, es necesario "poner mucho foco en eso" y no desviar el foco hacia otras propuestas.

El Pregón

La jornada del viernes 6 de junio también traerá novedades en cuanto a la organización de los actos previos al Pregón de las Hogueras. El acto inicial, bajo el lema "Una música para una fiesta", se trasladará a la Plaza de España, tras un primer año en el que se celebró en las inmediaciones del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). En este espacio se reunirán 1.100 músicos de 25 bandas para interpretar música festera en un acto que dará comienzo a las 18.30 horas.

El castillo de fuegos artificiales del Pregón, organizado por la Generalitat Valenciana, cerrará la noche a las 23:30 horas

A las 19:00 horas se celebrará el homenaje a los fallecidos de las Hogueras de Alicante, en un acto en el que el presidente de la hoguera Sèneca-Autobusos, Josep Amand Tomàs, será el mantenedor, seguido a las 19:30 horas por el desfile festero por las calles de Alicante que culminará en la plaza del Ayuntamiento para presenciar el Pregón que dará comienzo a las 20:00 horas. Este año, el Pregón, que correrá a cargo del diseñador alicantino, Rubén Hernández, no se celebrará desde los balcones del Ayuntamiento de Alicante debido a su mal estado, en su lugar se llevará a cabo desde un escenario instalado en la misma plaza consistorial. El castillo de fuegos artificiales, organizado por la Generalitat Valenciana, cerrará la noche a las 23:30 horas.

Además, se anunció que la entrega de premios de Hogueras volverá a su ubicación en la Rambla de Méndez Núñez, tras un par de años realizándose en la Concha de la Explanada.

Ofrenda de Flores

En cuanto a la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, se han fijado los colores que portará cada comisión en función a su grupo. Para el día 21 de junio, las comisiones de la 1 al 17 portarán las flores en color rojo, mientras que las comisiones del número 18 al 44, irán de blanco, incluida la hoguera Rabassa de la que forma parte la Bellea del Foc infantil. Por su parte, las comisiones que desfilen el día 22 de junio, del 45 al 70, lo harán con las flores en color rojo; y del 71 al 91, portarán flores en color blanco, incluida la hoguera de la que forma parte la Bellea del Foc, Diputació-Renfe.

La Federación de Fogueres indicó que este año pondrá especial énfasis en el tapiz conmemorativo, que este año se enmarca en la celebración del Año Jubilar. Será un homenaje a la Virgen del Remedio, la Santa Faz y la historia de Alicante. El diseño, en forma de una gran “M” junto a la imagen de la Virgen, es símbolo de la "historia espiritual y festera de Alicante", ha sido encargado a Sergio Gómez, hijo del artista foguerer Sergio Gómez.

Hogueras más accesibles

En la asamblea también se anunció que este año, en colaboración con Fesord, las hogueras de categoría Especial, tanto adulta como infantil, contarán con una explicación en lengua de signos del significado de cada hoguera. La Federación asumirá este gasto y las comisiones deberán enviar sus textos antes del próximo viernes al correo electrónico habilitado. "Es un paso importante para que nadie quede fuera de la fiesta", afirmó Olivares.