El motivo por el que la dieta a partir de los 45 años es cada vez peor

La moda de las dietas antiinflamatorias y "plant based" (cualquier dieta que se basa en consumir productos de origen vegetal) se ha colado en la alimentación de los alicantinos. Además, aumenta el consumo de bebidas energéticas y del alcohol entre los más jóvenes, así como y la ingesta de suplementación alimentaria sin prescripción. Niños, adolescentes y jóvenes hasta 30 años son los que peor comen y, por primera vez, la alimentación de la población de más de 45 años es más pobre, siendo la soledad que conduce a una mayor dejadez en los patrones alimentarios el principal motivo que esgrime la ciudadanía.

Estas son las conclusiones principales del informe “¿Cómo comemos en la Comunidad Valenciana?”, elaborado por cuarto año por el Colegio de Dietistas-Nutricionistas (CODiNuCoVa) con motivo del Día Mundial de la Nutrición, que se celebra este miércoles. Los datos reflejan los resultados de las encuestas realizadas a 1.300 colegiados de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón sobre los hábitos de los pacientes a los que atienden. El objetivo del colectivo al desvelar los hábitos de alimentación de la población, sus elecciones alimentarias y sus carencias es mejorar su salud.

La nota media de la dieta de la población en general es un seis pelado, la misma calificación del pasado año, según ha remarcado Luis Cabañas, presidente del colegio profesional, pese a lo cual no tiene una lectura negativa. “La mejoría que observamos hace unos años se mantiene lo que refleja que el interés por comer saludablemente no ha sido pasajero y que la población ha visto que esto tiene resultados en su estado físico y en su calidad de vida”, ha indicado.

La moda alcanza a las dietas que se basan exclusivamente en consumir productos de origen vegetal / Pilar Cortés

Influencers

Este interés por aprender a comer mejor no siempre se ha traducido en acudir a los profesionales sanitarios adecuados. “Seguimos viendo mucha adhesión a redes sociales, a influencers y a modas y hay un auge por seguir dietas antiinflamatorias, en base únicamente a recomendaciones generalistas o supuestos beneficios universales, sin atender a las particularidades de cada paciente ni a las circunstancias personales”, ha explicado Cabañas, quien apunta que "es innegable que la alimentación se ha puesto de moda, nuestras elecciones alimentarias no persiguen únicamente el alimentarnos, saciarnos o paliar el hambre, sino que cuando escoges qué comes estás dando una serie de mensajes a la sociedad”.

"Hay un auge por seguir dietas antiinflamatorias, en base únicamente a recomendaciones generalistas o supuestos beneficios universales" Luis Cabañas — Presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas (CODiNuCoVa)

Detrás de las dietas "plant based", una elección alimentaria que ha crecido en el último año, en ocasiones hay cuestiones éticas e ideológicas, aunque también una apuesta por la salud y el bienestar, según los colegiados consultados.

Por otro lado, desde el Colegio de Nutricionistas se alerta de una tendencia que, aunque no es nueva, sí preocupa y sobre la que se han demandado a las autoridades sanitarias acciones directas para paliarla. Se trata del aumento del consumo de bebidas energéticas entre la población adolescente que se une, además, a la introducción del alcohol.

Dos tazas de cafeína

"Hemos solicitado la limitación del acceso a estas bebidas que se pueden comprar sin restricciones desde cualquier lineal del supermercado. Sabemos que contienen el equivalente en cafeína a dos tazas de café expreso, además de grandes cantidades de azúcar: una única lata ya supera la dosis diaria máxima de azúcar recomendada. Ansiedad, taquicardias, insomnio o menos capacidad cognitiva, son algunos de las consecuencias”, advierte el profesional.

Una única lata de bebida energética ya supera la dosis diaria máxima de azúcar recomendada

Otra de las “modas” que preocupa al colectivo de nutricionistas es el acceso a la suplementación alimentaria sin prescripción. “Mucha de esa suplementación es innecesaria y dependiendo de la condición de cada persona incluso puede ser nociva. Tendemos a infravalorar los riesgos de ingerir vitaminas o minerales que se publicitan como complemento natural. La mejor forma de saber si simplemente es útil o necesario consultar con un dietista-nutricionista”, apunta el nutricionista.

"Tendemos a infravalorar los riesgos de ingerir vitaminas o minerales que se publicitan como complemento natural" Luis Cabañas — Presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas (CODiNuCoVa)

María Alonso, responsable de Proyectos del Colegio de Nutricionistas, ha sido la encargada de presentar los hábitos de alimentación por franjas de edad. Un año más, los menores son el grupo que peor se alimenta según la percepción del colectivo de dietistas-nutricionistas, a pesar de que se observa una ligera mejoría respecto a años anteriores gracias a la mayor concienciación de las familias.

“Continúa apareciendo mucha bollería, pan, cereales y lácteos en la dieta infantil y hay una carencia de verduras, legumbres y pescados” María Alonso — Responsable de Proyectos del Colegio de Nutricionistas

“Continúa apareciendo mucha bollería, pan, cereales y lácteos en su dieta y hay una carencia de verduras, legumbres y pescados”, explica Alonso.

Las legumbres son las grandes olvidadas en la dieta de la población alicantina, de hecho, ningún grupo de edad las consume de manera habitual.

"¿Por qué consumimos pocas legumbres? “La falta de tiempo para cocinar en casa, el fácil acceso a platos precocinados o de comida rápida, la falta de educación alimentaria, o la cada vez más generalizada falta de tradición culinaria puede estar detrás de la ausencia de legumbres en nuestra dieta. Sin embargo, es un alimento muy versátil, que se cocina rápido y que aporta proteínas vegetales necesarias en nuestra dieta”, señala María Alonso, responsable de Proyectos del Colegio de Dietistas-Nutricionistas. Este patrón se repite en los jóvenes de 18 a 30 años, quienes como alimentos habituales tienen en su plato la pasta, el arroz, la carne y el pollo. Aquellos que empiezan a preocuparse por su alimentación lo hacen por mejorar su estado físico.

Por primera vez, los especialistas detectan un empeoramiento de la alimentación en todas las franjas de edad a partir de los 45 años. A pesar de que sus elecciones alimentarias son más conscientes, desaparecen de su dieta como elecciones mayoritarias las verduras y es la cena la ingesta que peor realizan, al igual que aquellas personas con edades comprendidas entre los 60 y los 75 años y los mayores de 75 años.

“Existe un problema de soledad creciente que afecta a los hábitos de alimentación y, por tanto, a nuestra nutrición y nuestro estado de salud. A partir de los 45 años hemos detectado mayor dejadez, cansancio y olvido a la hora de establecer unas pautas alimentarias correctas”, indica Alonso.

Luis Cabañas y María Alonso en la presentación del informe "Cómo comemos" / INFORMACIÓN

Desde el año 2018, el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas radiografía los hábitos de alimentación de la población a través de este informe, basado en encuestas entre sus colegiados, profesionales de la Nutrición Humana y Dietética. La apuesta por la educación alimentaria es una de las piedras angulares de la entidad, que recientemente lanzó la campaña “En Nutrición son 3” para enseñar cómo elaborar un plato saludable y equilibrado o el proyecto “Mengem Territori” un concurso de dibujo entre escolares de Primaria a través del cual se les enseña las frutas y verduras de temporada y proximidad.

Investigación

Esta organización colegial se fundó en 2009 y es la segunda más grande de toda España dedicado a la profesión, con más de 1.300 personas colegiadas. Los dietistas-nutricionistas son expertos en alimentación, profesionales de la salud dedicadas a ámbitos tan diversos como la investigación, la docencia, la atención clínica, la salud pública, la nutrición comunitaria, la seguridad alimentaria, la restauración colectiva y social o la educación alimentaria, entre otros.

Trabajan para "poner en valor la relevancia de la nutrición en nuestras vidas, promover una correcta salud alimentaria entre la sociedad e integrar la actividad de los dietistas-nutricionistas en la estructura sanitaria y social para lograr una mejor calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos", concluyen desde la entidad.

Solo 16 dietistas y nutricionistas en la sanidad pública La sanidad se estructura en la Comunidad en 24 departamentos de salud, transformados ahora en ocho grandes macroáreas para atender a una población de más de cinco millones de habitantes. Únicamente cinco de estos departamentos -Castelló, Arnau de Vilanova-Llíria, la Fe, el doctor Peset y el Clínico-Malvarosa- disponen de personal especializado en nutrición y dietética, ninguno de ellos en la provincia de Alicante, según datos del colegio oficial. Son solo 16 profesionales cuando deberían de ser 770 en total, tanto en los hospitales como en Atención Primaria, por lo que hay un profesional por cada 312.500 ciudadanos. Así se establece en "Estarem", el informe técnico del estado de la profesión de dietista-nutricionista y de previsión de necesidades, elaborado por la entidad. La sanidad española se encuentra a la cola en la incorporación de esta especialidad frente a otros países europeos y su incorporación al sistema público está siendo más lenta en la Comunidad Valenciana.

Informe ministerial

El informe del colegio autonómico de nutrición coincide con los resultados preliminares de la Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023, publicada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este informe que recoge datos clave sobre el estado de salud, uso de servicios sanitarios y determinantes sociales de la salud de la población revela que el consumo diario de fruta y verdura ha mostrado una evolución positiva desde los años 2000, especialmente en las mujeres.

En 2001, solo el 50% de los hombres y el 56% de las mujeres comían fruta diariamente; en 2023, estas cifras se sitúan en el 63,9% y 69,6% respectivamente, con un incremento sostenido a lo largo del tiempo.

El consumo diario de verdura también ha mejorado, pasando de 27% en hombres y 38,5% en mujeres en 2001 a 52,3% y 74,1% en 2023. A pesar de este progreso, el acceso y la frecuencia siguen marcados por el nivel socioeconómico: los grupos más desfavorecidos consumen significativamente menos productos frescos que los de clases altas.

Obesidad y sobrepeso

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en adultos ha aumentado desde 1987, aunque parece haber empezado a estabilizarse en los últimos años. En 1987, el 45,3% de los hombres y el 33,5% de las mujeres tenían sobrepeso u obesidad. En 2023, estas cifras se sitúan en el 62,2% para hombres y 48% para mujeres.

El sobrepeso y la obesidad infantil se sitúan en el 28 % en España

Aunque la tendencia general es de incremento, en la última década se observa una ligera desaceleración, especialmente en mujeres. En la infancia, la situación ha evolucionado de forma similar: el sobrepeso y la obesidad infantil, que alcanzaron picos del 32% en los años 2000, se sitúan ahora en torno al 28%, lo que indica cierta contención del problema, aunque persisten fuertes desigualdades sociales.