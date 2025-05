Una nueva tienda para los que nunca se han atrevido a comprar ropa de segunda mano llega al barrio de Benalúa

En una calle tranquila del barrio de Benalúa, a pocos minutos del centro de Alicante, hay un local que no pasa desapercibido. El escaparate es luminoso, el interior está cuidado hasta el último detalle y, aunque muchas personas entran por simple curiosidad, pocas salen sin haber cambiado su percepción sobre la ropa de segunda mano.

Se trata de BIS ropa como nueva, una tienda que ha llegado para romper tópicos y demostrar que vestir con estilo, cuidar el planeta y apoyar un proyecto social sí pueden ir de la mano. Aquí, la segunda mano no tiene nada de improvisada: tiene criterio, selección y propósito.

Una experiencia para los que no pensaban en la moda de segunda mano

Nada más entrar, se nota que BIS no es una tienda convencional. Tampoco es una tienda de segunda mano al uso. El espacio es luminoso, ordenado, tranquilo. No hay rebusque, no hay exceso, no hay prisas. Las prendas cuelgan limpias, planchadas y bien etiquetadas. Ropa de mujer, de hombre, infantil, calzado, bolsos y complementos que están en perfecto estado. Todo con un mismo hilo conductor: piezas únicas que merecen una segunda vida.

Detrás del proyecto está Proyecto Lázaro, una entidad sin ánimo de lucro que lleva desde 1994 promoviendo la economía circular y la inclusión laboral en la provincia de Alicante. En 2020, se constituyeron oficialmente como empresa de inserción, y desde entonces no han parado de crecer en impacto social y ambiental.

Con BIS, Proyecto Lázaro quiso lanzar una propuesta diferente. Una tienda pensada para un público más exigente que, quizás, nunca ha comprado ropa de segunda mano. Una alternativa a la moda rápida, sin renunciar al estilo ni al precio justo.

Nada más entrar, se nota que BIS no es una tienda convencional. Tampoco es una tienda de segunda mano al uso. / INFORMACIÓN

Prendas con historia… y con futuro

Cada prenda que llega a BIS ha pasado por un proceso de selección minucioso. Se revisa, se limpia, se plancha y se etiqueta. Muchas de ellas llegan desde los más de 350 contenedores de recogida textil que gestiona Proyecto Lázaro en Alicante, (también cuenta con 17 en Villajoyosa y 27 en Finestrat), dentro del marco de su iniciativa Alicante Cambia la Moda.

El objetivo es claro: reducir el desperdicio textil, fomentar la reutilización y ofrecer una alternativa real de consumo responsable. Todo lo que no se puede vender se recicla o se deriva a otros canales, cerrando así un ciclo completamente circular.

Pero el impacto de BIS va mucho más allá de lo ambiental. Comprar aquí también significa apoyar el empleo local y formar parte de un proyecto con raíces en la provincia. Proyecto Lázaro cuenta con un equipo de 33 personas, de las cuales 19 están actualmente en procesos de inserción laboral: personas que encuentran en este modelo una oportunidad real para empezar de nuevo.

En total, la entidad gestiona ocho tiendas de ropa de segunda mano, repartidas entre Alicante (seis), Elche y Villajoyosa. Todas operan bajo el nombre de Proyecto Lázaro, excepto BIS, que destaca como su propuesta más innovadora y especializada, ubicada en el barrio de Benalúa, en la calle Dr. Just 17.

Cada prenda que llega a BIS ha pasado por un proceso de selección minucioso. Se revisa, se limpia, se plancha y se etiqueta. / INFORMACIÓN

Una tienda con impacto y con mucha vida

Quienes descubren BIS por primera vez suelen volver. No solo porque cada semana llegan nuevas prendas, sino porque es un lugar donde se respira coherencia. Lo que compras tiene valor. Lo que ahorras tiene sentido. Y lo que apoyas, importa.

Además, BIS se ha convertido en una referencia para quienes buscan moda diferente, con alma, sin necesidad de gastar de más. El boca a boca está funcionando, y el interés en este tipo de consumo no para de crecer.

La tienda cuenta con un espacio para donar la ropa que ya no utilizas. / INFORMACIÓN

“No es segunda mano, es primera conciencia”

Este lema está presente en su identidad visual, pero también en cada detalle del espacio. En la atención del equipo, en la forma de presentar las prendas y en la historia que hay detrás de cada una de ellas. Porque BIS no solo vende ropa. Invita a repensar lo que llevamos puesto.

¿Dónde está BIS ropa como nueva?

📍 Dirección: C/ Dr. Just 17, Benalúa – Alicante

🕒 Horario:

Lunes a viernes: 10:00 a 20:30

Sábados: 10:00 a 14:30

🌐 Página web

📲 Redes sociales:

Instagram | Facebook TikTok