Los tribunales de oposiciones a Secundaria también harán huelga el 7 y 8 de junio

Los tribunales de oposiciones a Secundaria de la Comunidad también pararán el fin de semana del 7 y el 8 de junio. El comité de huelga ha acordado solicitar permiso para una nueva convocatoria en previsión de que la Conselleria de Educación decida cambiar el examen práctico de fechas y atrasarlo una semana para que 18.000 opositores puedan presentarse.

Con ello, el parón está convocado para este sábado, 31 de mayo, que es la fecha asignada para la celebración de la segunda prueba, pero los sindicatos Stepv y el Consejo Sindical Obrero han querido adelantarse a una posible maniobra del departamento autonómico de retrasar el examen, con lo que también han convocado la huelga el siguiente fin de semana.

Oposiciones a maestro, en una imagen de archivo. / Eduardo Ripoll.

Los sindicatos consideran "caótica" la propuesta autonómica de sustituir a los profesores que están en los tribunales

Y es que por ahora no hay ningún acuerdo entre las dos partes y hasta este miércoles, tres días antes del examen, no habrá nueva reunión. La conselleria ha planteado eximir a los miembros de los tribunales de sus funciones docentes, pero ya el próximo año. Una propuesta que rechazan los sindicatos porque eso supondría tener que buscar a sustitutos para los funcionarios que estén en los tribunales de las oposiciones, mientras los profesores interinos se examinan, un "caos", a juicio de los sindicatos, para el funcionamiento del sistema educativo. Además, Educación también quiere adelantar la fecha de los exámenes a febrero, con el fin de que no coincida con el final de curso.

Negociación in extremis

Frente a ello, los tribunales de las oposiciones han insistido en la necesidad que se reconozca y se retribuya tal como se ha hecho hasta la actualidad, el conjunto de tareas extraordinarias vinculadas a la labor docente, muchas de las cuales exceden, según los sindicatos, las funciones lectivas ordinarias y por las cuales la gran mayoría de miembros que conforman los tribunales son emplazados de manera obligatoria a ejercerlas.

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, indicó este martes, tras reunirse con los miembros del comité de huelga de los tribunales de oposición, pertenecientes al sindicato Stepv y al Consejo Sindical Obrero, que desde la conselleria “se quiere llegar a un acuerdo para evitar que más de 18.000 opositores se vean afectados y se ponga en riesgo la celebración de esta segunda fase de la prueba que se inició el pasado 24 de mayo sin incidencias”.