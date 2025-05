El Ayuntamiento de Alicante reconoce incumplir la regla de gasto pero afirma que no afectará a las inversiones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, asegura que el Ayuntamiento ha incumplido la regla de gasto "de forma cuyuntural", pero asegura que esto no comprometerá las inversiones contempladas en el presupuesto municipal. Además, el ejecutivo popular responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de no permitir a los gobiernos locales hacer uso de sus "ahorros", en referencia a los remanentes de tesorería que se producen al no ejecutar los proyectos previstos.

Respecto al plan de ajuste (una reducción de inversiones para limitar el gasto) del que el interventor ha advertido al equipo de gobierno municipal, el regidor ha señalado que "no es un plan de ajuste" sino más bien "un plan para que no se infrinja la regla de gasto".

Sin embargo, Barcala no ha concretado de qué manera pretende el ejecutivo compensar ese exceso de gasto del que ha alertado el funcionario encargado de fiscalizar las cuentas. En cualquier caso, el dirigente municipal insiste en que no se verán comprometidas inversiones contempladas en el presupuesto de este 2024, como ya hizo este miércoles su concejal de Hacienda, Toni Gallego.

Lo que sí ha hecho el alcalde popular es cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la norma estatal que impide a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes de tesorería en fines que no sean el pago de deuda. "Tenemos más de 150 millones que el Gobierno de España no nos permite gastar en cosas que los alicantinos necesitan", ha apuntado el dirigente popular.

No obstante, estos "ahorros" de los que presume el PP se producen por las bajas cifras de ejecución del Ayuntamiento alicantino: en los últimos tres años, Alicante solo ha invertido cuatro de cada diez euros de los que estaban previstos en las cuentas municipales, desaprovechando el resto del presupuesto.

Presupuesto sin utilizar

Esa baja ejecución es, precisamente, la que le ha reprochado la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, quien ha cuestionado que el alcalde "se escude en que las inversiones están limitadas por culpa de la aplicación de la regla de gasto" cuando las inversiones municipales acometidas no superan el 37,51 % del total previsto, según ha destacado el propio interventor.

"Es surrealista que el alcalde diga que el Gobierno de España no le deja invertir, cuando solo ha sido capaz de ejecutar cuatro de cada diez euros prometidos, o lo que es lo mismo, ha dejado sin invertir 60 millones de euros de los 95 incluidos en el último presupuesto", ha manifestado Barceló. Algo que, a juicio de la concejala, "no tiene nada que ver con el presidente del Gobierno" sino que se debe "exclusivamente a su mala gestión".

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha criticado que la escasa ejecución presupuestaria representa "la realidad detrás de la propaganda del PP". El edil opina que el equipo de gobierno "acumula millones sin gastar mientras hay barrios sin aceras, centros sociales cerrados y parques en ruinas", lo que ha derivado en el necesario plan de ajuste. "El alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Hacienda, Toni Gallego, deberían dar explicaciones urgentes", ha reclamado.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]