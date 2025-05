El Ayuntamiento suspende la demolición de las plantas "extra" del nuevo hospital privado de Alicante al ser regularizables

El nuevo hospital privado de Alicante, que se construye actualmente en Vistahermosa Norte, no tendrá que derribar las dos plantas construidas sin licencia y parcialmente fuera de ordenación. El Ayuntamiento ha acordado suspender la orden de demolición hasta completar los cambios urbanísticos que legalizarán las dimensiones del edificio. En julio de 2024, el Consistorio detectó que los trabajos del centro hospitalario superaban en dos niveles el permiso de obras municipal y, en uno, el planeamiento vigente. Por estos motivos, tras inspección del Servicio de Disciplina Urbanística municipal, se acordó la apertura de dos expedientes: uno sancionador y otro "de restauración de la legalidad", que debería determinar cómo regularizar la situación de la construcción.

Al mismo tiempo que se han ido desarrollando ambos procedimientos, el Ayuntamiento ha avanzado también en la tramitación de los cambios urbanísticos para legalizar la polémica construcción. Ahora, la Concejalía de Urbanismo ha decretado la demolición de las obras ejecutadas sin licencia y, a su vez, la paralización de dicha orden de derribo hasta que se complete la modificación puntual del Plan Parcial del sector APA-9 Vistahermosa, que permitirá regularizar la situación del hospital y, en la práctica, preservar las plantas levantadas sin permiso.

Investigación

De acuerdo con la resolución firmada el pasado 16 de mayo por la edil del área, Rocío Gómez, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, los técnicos municipales comprobaron que "se está construyendo un sótano, un semisótano, una planta baja y en algunos puntos del edificio tres plantas, la última con terraza para el montaje de instalaciones". Sin embargo, "no consta que la totalidad de las obras hayan sido objeto de la preceptiva licencia", puesto que el decreto de concesión del permiso municipal "no ampara la totalidad" de los trabajos en ejecución. De esta forma, se constata "un incremento de la edificabilidad, excediendo la máxima permitida por la normativa vigente".

"Se puede suspender la orden de restauración cuando esté en tramitación algún instrumento de planeamiento que pudiese legalizar la actuación" Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje

Una vez analizada la situación del edificio, la concejala afirma en su resolución que la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje establece "el carácter inexcusable de las medidas de restauración de la legalidad". No obstante, también apunta que, de acuerdo con la misma normativa, el Ayuntamiento "podrá suspender la ejecución de la orden cuando esté en tramitación algún instrumento de planeamiento [...] que pudiese legalizar la actuación afectada sin licencia". En este sentido, recuerda con la aprobación de la modificación del Plan Parcial "sería necesaria una nueva licencia de edificación o la modificación otorgada", por lo que ya no procedería la orden de restauración de la legalidad.

Por todo lo anterior, Gómez concluye el expediente de restauración de la legalidad ordenando a la mercantil precursora del centro hospitalario "que proceda a su costa y en el plazo de un mes a la demolición de las obras ejecutadas sin licencia, devolviendo físicamente el edificio al estado anterior a la vulneración". Una decisión que la edil popular suspende en la misma resolución, hasta finalizar los trámites para la modificación del planeamiento vigente, lo que evitaría el derribo.

¿Sanción histórica?

Los cambios en el Plan Parcial del entorno fueron aprobados inicialmente por el Pleno municipal en la sesión del pasado mes de febrero, con los votos favorables del Partido Popular y Vox, frente a la oposición de la izquierda. Ahora, el documento se encuentra desde entonces pendiente de su sometimiento a información pública, tras superar la fase de evaluación ambiental y territorial estratégica.

Por lo que respecta al segundo expediente, el sancionador, aún no ha sido resuelto por el gobierno municipal. Algo que no se prevé que suceda hasta que se zanje la citada tramitación para regularizar las obras. No obstante, desde el gobierno municipal ya se avanzó que la futura multa será "histórica y sin precedentes", mientras que en los pasillos del Ayuntamiento se estima que podría situarse entre uno y dos millones de euros.