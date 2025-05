Hoy montar un negocio es fácil. Lo difícil es hacerlo funcionar. Y los datos lo confirman: el 80 % de los negocios no supera su primer año de vida. ¿El motivo? No es la falta de ganas ni de talento, sino la ausencia de estrategia y formación real.

Carlos Delgado, CEO y fundador de Level UP, lo tiene claro: “Muchísimos empresarios saben mucho de su producto, pero muy poco de cómo hacer crecer un negocio. El reto no es solo saber qué hacer, sino cómo hacerlo para conseguir resultados reales”.

El evento gratuito en Alicante que puede cambiar la forma de hacer negocios para siempre / .

La jornada, titulada “Sistema de Ventas Rentables”, está dirigida a pequeños y medianos empresarios que quieren dejar atrás la improvisación para construir un modelo de negocio con visión, foco y dirección. A través de una experiencia formativa de alto impacto, los asistentes descubrirán herramientas prácticas para liderar con estrategia, trabajar en su mentalidad y aprender cómo generar crecimiento sin sacrificar su vida personal.

El evento se centrará en los aspectos más decisivos para que un negocio crezca de forma rentable y sostenible: cómo vender más sin depender solo de descuentos, cómo generar valor real en el mercado y cómo construir una propuesta sólida que funcione incluso cuando tú no estás presente. Porque en un entorno cada vez más competitivo, ya no basta con tener un buen producto; es imprescindible aportar valor, saber comunicarlo, posicionarlo y convertirlo en resultados tangibles.

Carlos Delgado, CEO y fundador de Level UP / .

“La formación hoy no es opcional. Es supervivencia. El entorno cambia constantemente y si tú no cambias más rápido, te quedas fuera”, explica Carlos Delgado. Y añade: “La clave no es cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. Por eso necesitamos formación accionable, práctica y enfocada en resultados”.

Alicante está atrayendo talento, innovación y oportunidades. Pero, como toda transformación, requiere preparación. Esta jornada pretende ser un punto de inflexión para quienes quieren aprovechar el momento y convertirse en referentes del cambio.

IFEMA 2024 / .

📍 Sede: Información Alicante

📅 Fecha: Miércoles 4 de junio a las 16:30h

🔗 Inscripción aquí:

Level UP, con más de 17.000 empresarios formados en toda España, lidera este nuevo paradigma empresarial donde la tecnología, el liderazgo consciente y la estrategia clara son pilares de un negocio que funciona. La jornada promete marcar un antes y un después para quienes decidan dar el paso.