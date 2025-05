Fuego y agua: la "identidad" alicantina y el poder del mar se funden en la visita a las Hogueras Oficiales

Alicante respira ya el arte efímero de sus Hogueras Oficiales. Los talleres de Pedro Espadero y Sergio Gómez acogieron este miércoles la visita oficial de las Belleas del Foc y sus damas de honor. Un encuentro cargado de significado en el que las máximas representantes de la fiesta descubrieron por primera vez las imponentes estructuras que, en pocas semanas, coronarán la plaza del Ayuntamiento. Así, entre maquetas, estructuras de madera, colores vibrantes y figuras a medio montar, los artistas de las Hogueras Oficiales desvelaron parte de sus secretos creativos y compartieron sus inquietudes y esperanzas para las Hogueras de 2025.

La Bellea del Foc y sus damas de honor concen por primera vez la Hoguera Oficial. / PILAR CORTÉS

"Identidad" alicantina

En la entrada del taller de Pedro Espadero la emoción se dejó notar, sobre todo entre la Bellea del Foc y sus damas de honor. El artista, que este año firma su décima Hoguera Oficial consecutiva, la 18 de su carrera en esta categoría, titulada "Identidad" realizó para los presentes una primera explicación de la hoguera que rinde homenaje a la cultura popular alicantina a través de los nombres tradicionales que durante años identificaron a los números de la ONCE. "Este es un momento muy bonito porque marca que ya no queda nada. No dejamos entrar a nadie antes", explicó Espadero.

"No le veía el final…Todo me da miedo de la plantà, pero sobre todo el remate" Pedro Espadero — Autor de la Hoguera Oficial 2025

La hoguera alcanzará los 20 metros de altura y los 12 de ancho, el máximo permitido. En ella destacará un remate en forma de enorme corazón clave en la estructura del monumento. "Este año el trabajo me ha costado más porque es más grande que la del año pasado, tiene muchos más detalles y más modelado. No le veía el final…Todo me da miedo de la plantà, pero sobre todo el remate. Estoy todos los días revisando la estructura y reforzando", confesó Espadero.

La Bellea del Foc firma en una de las figuras que componen la Hoguera Oficial. / PILAR CORTÉS

La Bellea del Foc 2025, Adriana Vico, no ocultó su entusiasmo al ver por primera vez la Hoguera Oficial. "Desde que hemos entrado al taller me ha impresionado un montón. Es súper grande y muy alicantina, como nos gusta a nosotros. Creo que va a sorprender y que vamos a estar muy orgullosos”. Para Adriana Vico, fan declarada del arte efímero, esta visita se a convertido en uno de sus actos favoritos, aunque todavía espera que una vez plantado el monumento le siga sorprendiendo. "Mi número es el 18, no lo he visto aún pero tengo muchas ganas de descubrirlo", destacó la Bellea del Foc

"Me ha impresionado un montón. Es súper grande y muy alicantina, como nos gusta a nosotros" Adriana Vico — Bellea del Foc

Agua y vida

En el taller de Sergio Gómez, quien este año realiza su su décima Hoguera Oficial infantil consecutiva, la 12 de su carrera, la comitiva también pudo conocer de cerca el desarrollo del monumento oficial infantil, titulado "H2O", que este año apuesta por un mensaje de concienciación medioambiental a través del agua. La hoguera representa los tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, a través de escenas protagonizadas por animales en sus respectivos hábitats.

"La hoguera se basa en que el agua es vida, y los alicantinos vivimos volcados al mar" Sergio Gómez — Autor de la Hoguera Oficial infantil

"La hoguera se basa en que el agua es vida, y los alicantinos vivimos volcados al mar”, detalló Gómez. La parte líquida ya está completa y muestra animales en su hábitat natural; el estado gaseoso, con nubes y lluvia, se encuentra expuesto; y queda por terminar la figura del hielo y sus habitantes. "Ya solo nos queda pintar. La figura del agua, que es bastante grande, se llevará el jueves para tener más espacio en el taller y acabar con el trabajo”, explicó Gómez.

Las Belleas del Foc y sus damas visitan los talleres donde se ultiman las Hogueras Oficiales 2025 /

La Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, vivió con intensidad el momento de ver por primera vez el monumento oficial. "Se nota el esfuerzo que ha hecho Sergio. Me ha impactado lo que he visto. En la etapa de candidata vimos la maqueta, pero ahora verlo en persona es súper emocionante. El agua es súper especial para mí porque mi hoguera infantil también fue una sirena, así que repetir el tema es un orgullo”.

"Se nota el esfuerzo que ha hecho Sergio. Me ha impactado lo que he visto" Valentina Tárraga — Bellea del Foc infantil

Un momento para ilusionar

La comitiva estuvo acompañada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, quienes recorrieron los talleres para conocer de primera mano los monumentos oficiales. Barcala destacó la ilusión que despierta este acto: "Lo que más me gusta es ver la cara de sorpresa, sobre todo en las infantiles cuando entran en el taller de Sergio Gómez, y también en las adultas con Pedro Espadero. Esta visita se monta para ilusionarlas más con las dos Hogueras Oficiales, que son en definitiva las hogueras de los alicantinos y de las mujeres del fuego".

La Plantà de los monumentos oficiales comenzará en la madrugada del lunes 16 al martes 17 de junio, cuando se iniciará el traslado y montaje de las piezas en la plaza del Ayuntamiento. La hoguera adulta, obra de Pedro Espadero, alcanzará los 20 metros de altura y tendrá una base de 12 por 11,90 metros, las dimensiones máximas permitidas por el Ayuntamiento, y su presupuesto asciende a 118.500 euros. En el caso de la hoguera infantil, diseñada por Sergio Gómez, medirá tres metros de altura y ocupará una base de 3x3 metros, con un presupuesto asignado de 25.000 euros. En total, el Ayuntamiento de Alicante destina 143.500 euros a las Hogueras Oficiales de 2025, dos obras que, cada una desde su mensaje, aspiran a dejar huella en la memoria de los alicantinos.