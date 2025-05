Alicante descarta los toldos en el ascensor de Santa Bárbara hasta 2026

El acceso al ascensor del castillo de Santa Bárbara, donde cada verano se forman largas colas de visitantes, no contará con sombra este verano. Después de que el ejecutivo local instalase unas carpas portátiles en 2023, la Concejalía de Turismo reconoce ahora que ese modelo «no era seguro» (al no estar anclado al suelo) y asegura que se trabaja en otro sistema, pero que no estará listo este 2025.

En el pleno municipal de este jueves, Vox ha recordado que el vicealcalde aseguró que el motivo para dejar de instalar sombrajes era que resultaba imposible anclarlos al suelo por tratarse la fortaleza de un Bien de Interés Cultural y, por tanto, protegido. Sin embargo, la Conselleria de Cultura indicó que el espacio donde se hace cola no está incluido como parte del BIC, por lo que no se le aplica la misma normativa, permitiendo la instalación de carpas con anclajes a los adoquines.

Sombras, sí, pero no ahora

Por todo ello, Juan Utrera ha consultado al equipo de gobierno si tiene pensada alguna instalación para dotar de sombra a dicho espacio este verano. Lo que, a priori, parecía una pregunta de mero trámite para el ejecutivo de Luis Barcala, ha terminado motivando uno de los momentos del pleno.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, después de confirmar que sí se está barajando la colocación de sombrajes en el acceso al ascensor del castillo, ha avanzado que «el área competente, que es Infraestructuras, tiene un estudio previo para un proyecto» en este sentido. A su compañera de bancada, Cristina García, no debió de gustarle el «fuego amigo» hacia su concejalía y le resultó imposible evitar notables expresiones de ironía durante las alusiones de Poquet.

En cualquier caso, el ejecutivo terminó reconociendo que la ubicación de sombras «no será este verano».