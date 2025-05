El Ayuntamiento de Alicante desoye a los vecinos de la "ratonera" de General Lacy

Alicante se prepara las Hogueras, pero en la calle General Lacy la espera tiene otro tono. Una semana después de que los vecinos de esta céntrica vía alzaran la voz para denunciar que la calle queda prácticamente bloqueada durante las Hogueras, debido a la instalación de barracas y racós, la respuesta del Ayuntamiento no ha acabado de despejar sus dudas.

Y es que los residentes de General Lacy se unieron la pasada semana para señalar que la calle en la que residen se transforma todas las Hogueras en una "ratonera" a la que no pueden acceder los servicios de emergencia. Pese a estas reivindicaciones vecinales, el equipo de gobierno del PP señala que "todos los racós y barracas tienen sus permisos pertinentes en materia de seguridad", pero evita responder si tiene previsto revisar de manera conjunta las autorizaciones que afectan al entorno de esta céntrica calle, como reclaman los residentes.

Sin revisión conjunta a la vista

En otras palabras: cada barraca cumple, pero desde el equipo de gobierno del PP no confirma si, juntas, esas autorizaciones han sido analizadas para comprobar si generan o no una situación de riesgo. Un punto clave en la denuncia vecinal, sobre la que el Ayuntamiento de Alicante ha preferido guardar silencio ante las preguntas de este diario.

El modelo actual de autorizaciones se basa en el análisis particular de la situación de cada barraca o racó, pero los residentes de esta calle insisten en que el problema radica precisamente en la acumulación de elementos autorizados por separado que, en conjunto, generan lo que consideran un bloqueo del entorno en una zona con alta densidad de actividad comercial. Mientras, la situación en la zona es la misma y la inseguridad y la preocupación entre los vecinos parece que este año continuará siendo la tónica durante las Hogueras.

Una amenaza silenciosa

La situación, denuncian los residentes, no es nueva, pero se ha agravado desde hace tres años, cuando la barraca instalada en General Lacy amplió su ocupación hasta la confluencia con la transitada Maisonnave. Esto dejó sin uso práctico la salida habitual por la calle Poeta Vila y Blanco. Desde entonces, cada celebración es un ejercicio de resignación y preocupación. "Los vecinos tienen miedo porque no creen que los bomberos, llegado el caso, puedan entrar rápido", explicaba la pasada semana a este diario Fernando Brotons, administrador de una de las fincas.

La combinación de vehículos aparcados, estructuras festivas y la alta densidad comercial, con tiendas textiles, librerías y locales con material inflamable, convierten a la zona en una "ratonera", según los propios vecinos. En su búsqueda de soluciones, algunos han acudido incluso al Consorcio Provincial de Bomberos quienes les indicaron que la responsabilidad en esta situación "recae en el Ayuntamiento".

Resignación

Las preocupaciones no se quedan en el debate vecinal. Varias comunidades han registrado instancias formales ante el Ayuntamiento de Alicante. En ellas se alerta sobre el bloqueo de accesos esenciales para servicios de emergencia y se solicita que no se autorice la ocupación total de la vía. Además, en las instancias se recoge también que el bloqueo actual responde a un interés particular. "No se ha realizado por una necesidad de la Fiesta, sino para ampliar un negocio, que además obstaculiza los accesos de la calle", indican los vecinos en alusión a un bar que, según relatan, ha ensanchado su ocupación al haber modificado la barraca su extensión.

Mientras tanto, la planificación del dispositivo festero continúa sin modificaciones aparentes y el mensaje desde el Ayuntamiento sigue siendo el mismo: las autorizaciones están en regla.