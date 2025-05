Javier García, químico: “Hay una gran competencia por el talento. Si unos países ponen problemas, otros ponen la alfombra roja”

El catedrático de Química Inorgánica de la UA ha participado ante el Comité Nobel de Suecia junto a una veintena de científicos de las mejores universidades del mundo. Allí ha expuesto las iniciativas de la Universidad de Alicante para una química sostenible

¿Cómo vivió la experiencia ante la Fundación Nobel?

Cada año la Fundación Nobel invita a un grupo de expertos en un tema que ellos consideran importante y este año ha sido la química sostenible. El Comité Nobel quiere poner el foco en la sostenibilidad en un momento en el que se está cuestionando la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí ha lanzado un mensaje muy claro de que la ciencia tiene evidencia sobre los riesgos que estamos enfrentando en el planeta y que tiene también las soluciones o parte de ellas.

La Universidad de Alicante tiene bastante papel en esto...

Desde la Universidad de Alicante hemos publicado, patentado y comercializado con algunas empresas tecnologías como la reducción de las emisiones de CO2. Por otro lado, lo que hemos hecho hace poco de los nuevos catalizadores para la electrificación de la industria química y sobre alternativas para las tierras raras, otro de los grandes temas de hoy en día. Otra de las grandes áreas en las que trabajamos en el Simposium Nobel es en crear una química con elementos abundantes sin recurrir a minerales estratégicos. Por todas estas razones, les interesa mi investigación, como la de muchas otras personas. Fuimos unas 20 de todo el mundo y cada uno presentamos nuestros avances en estas áreas. En mi caso, catalizadores para la eliminación de CO2, para una química de lo abundante, que no requiera materiales escasos o minerales estratégicos.

Tierras raras

El tema de las tierras raras está de enorme actualidad...

El Comité Nobel está muy atento a a todo lo que ocurre en el mundo. No solamente la ciencia nos advierte de los riesgos que enfrentamos, sino que también, y ha sido un mensaje muy fuerte, propone soluciones. Yo he contado las que tenemos en la Universidad de Alicante, pero también están las mejores universidades del mundo, Yale, Tokio, Cambridge, ahí estaban científicos de primer nivel, cada uno proponiendo soluciones a los retos que enfrentamos. Ha sido muy propositivo, muy de acción, de cómo reinventamos la química para que efectivamente podamos dar soluciones a los actuales problemas.

¿Cómo está viendo que determinados gobiernos quieran amordazar la ciencia?

Yo lo que diría es que cada vez es más evidente que la ciencia está en la base de las industrias del futuro. Nvidia la inteligencia artificial; Tesla, la electrificación del transporte…La ciencia de frontera es la base de las empresas más competitivas. Los gobiernos entienden y los científicos lo repetimos desde hace mucho tiempo que invertir en ciencia y en investigación es clave para el futuro de nuestros países. Ahora es muy evidente que las principales empresas del mundo son ya no empresas tecnológicas, sino de ciencia en la frontera del conocimiento. Los países cada vez son más conscientes de ello y de que la seguridad nacional, la soberanía energética o de los recursos depende de ser capaz de poder fabricar materiales con elementos que no tenga el país o electrificar la industria si no tenemos combustibles fósiles, como es el caso de España. En la investigación está también la soberanía nacional y la independencia de las cadenas de suministro, de materiales escasos, y toda esa investigación es clave para la seguridad nacional y los gobiernos son muy conscientes de ello. Ahora la ciencia y la investigación están en la agenda, los científicos lo llevamos diciendo toda la vida, es la clave de la competitividad de los países.

Control de Trump

¿Cómo ve el control político que Trump parece querer ejercer sobre la ciencia?

Nada de esto está relacionado con las reuniones que hemos tenido en Estocolmo, no hemos hablado de ello. Sí en el sentido de que es un tema que es estratégico y lo que proponemos nosotros es la cooperación, porque obviamente si los países lo que hacen es colaborar menos, desarrollar soluciones y no compartirlas, los problemas que son comunes no los vamos a solucionar. Entre ellos, cambio climático, escasez de recursos, nuevas enfermedades, como la resistencia a los antibióticos de bacterias. Necesitamos soluciones rápidamente y que podamos compartirlas. Toda esta deriva de una investigación o una ciencia nacionalista no ayuda. La ciencia tiene que ser internacionalista, tiene que haber colaboración y, en un mundo en el que el multiculturalismo cada vez está más puesto en cuestión, sufrimos el riesgo de que la ciencia se convierta en un arma de la competitividad de los países y que no se compartan soluciones clave para el bienestar de las personas y del planeta.

¿Esto cómo afecta al mundo?

Estamos viendo que cuantas más trabas pone Estados Unidos a sus investigadores, más oportunidades se abren para otros países que son líderes en ciencia, como la Unión Europea, que ha sacado un montón de ayudas para traer a algunos de los mejores científicos del mundo. Ponerle barreras a la ciencia, a la investigación o problemas a los científicos no ayuda a nada de lo que estábamos diciendo. Hace el país menos competitivo, aleja el talento y como hay una competencia internacional por el talento, si en un sitio se ponen problemas, ya estamos atentos los demás, porque España tiene el programa “Atrae” también. Estamos atentos a que ese talento venga aquí o a China o a Alemania, donde sea, y desarrolle ahí todo su potencial, sin duda.

China apuesta por la ciencia

China es uno de los que está ahora apostando más por investigación...

Es la segunda potencia mundial en ciencia. Esta ahí arriba. Todos sus líderes son ingenieros o científicos, entienden perfectamente el potencial que tiene la ciencia y la tecnología y sin duda han apostado con muchos recursos. Algunas de las mejores universidades del mundo son chinas. En muy poco tiempo se han puesto a la cabeza de la investigación en todo el mundo y hay una gran competencia por el talento. Si unos ponen problemas, otros lo que harán será poner la alfombra roja.

¿Qué opina del veto de Trump a que estudien extranjeros en Harvard?

A título personal puedo decir que yo hice el doctorado en la Universidad de Alicante y luego me dieron una beca Fullbright para irme al MIT. Soy producto del Estados Unidos que yo conocí, abierto al talento, a los mejores científicos. Eso lo viví en primera persona, me beneficié de ese sistema. Como Fullbright soy un poco embajador de esa forma de entender Estados Unidos y a mí me duele que sobre todo estudiantes que han puesto su futuro, sus ahorros, los de sus familias, en ir a Harvard, por cuestiones políticas vean en peligro su futuro. Personas como yo que fuimos allí, que son muy jóvenes, que vas con toda la ilusión y que de repente tienes que dejar el país. No es el Estados Unidos que yo conocí. En lo personal me da mucha pena como persona que ha ido allí y a la que le ha brindado un montón de posibilidades el hecho de que ahora se pongan problemas, por decirlo de forma suave, a los estudiantes en Harvard. Aparte de que me parece que no favorece a los intereses de Estados Unidos, es muy cruel con chicos y chicas muy jóvenes que han puesto sus ilusiones y recursos y muchas veces también el dinero de su familia para ir a una universidad. Es la oportunidad de su vida y ahora tienen un futuro muy incierto. En lo personal y humano, me parece muy triste