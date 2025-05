Esta es la mejor hamburguesa de Alicante y cuarta de España: una combinación picante y "crunchy"

"Una hamburguesa con queso, por favor" es una de las frases que ha quedado a un segundo plano tras la revolución de un producto de comida rápida a una elaboración gourmet con múltiples combinaciones y para todo tipo de comensales, así es el plato que conquista territorios y estómagos.

La hamburguesa es una de esas opciones que están a la orden del día sea simple, doble o triple, son siempre un sí rotundo en el menú tanto para grandes como pequeños, pero, ¿cuál es la mejor hamburguesa?

Burger Showdown es un certamen gastronómico que valora este popular plato por el panorama español con duelos entre hamburgueserías de la misma región, es decir, 1 vs 1 en sede neutral. Alicante tuvo un representante en esa Gran Final. Conoce a la hamburguesería alicantina que lo fue con todo a este delicioso torneo.

La mejor hamburguesa de Alicante y su viaje a la victoria

En la provincia de Alicante se disputaron las rondas clasificatorias y en su fase final quedaron dos hamburgueserías de la comarca de L'Alacantí, representando a San Vicente del Raspeig, The VicBros Burger (ganadores de the Champions Burger España) con su propuesta "The Last Dance", y Dripping Burger ubicada en el barrio de Florida Portazgo.

Como solo podía quedar uno, los ganadores de esta edición fueron Dripping Burger con su Tóxica Viciosa, una creación con pan brioche de patata, medallón de chuletón de vaca, salsa Dripping, queso gouda old Amsterdam, mermelada de bacon cocinada a baja temperatura durante más de 8 horas, salsa a base de mango sutilmente ahumado y ligeramente spicy junto a una lluvia crunchy de "placer" hecho en bacon. Fran Maciá, uno de los socios de Dripping Burger, contó, tras ganar el certamen, que "empezamos en 2024 con poco dinero para buscar el local y la calidad del producto, y ahora a triunfar".

Tras esta victoria, Dripping, un sitio que se define como "no somos un 'fast food', siéntate y chorrea", se puso manos a la obra para luchar con su Tóxica Viciosa. La Gran Final del evento se celebró en la sede de Moflete by Joe Burger Challenge en Cuenca, un lugar neutral donde cada equipo cocinó su obra maestra. En esta última cata no pudieron llevarse ningún metal, pero se quedaron con el cuarto puesto nacional, una victoria en casa y el cariño del público a su creación.

Las hamburguesas ganadoras de Burger Showdown 2025

Desde Tenerife y Gran Canaria, la hamburguesería Esta Rico se llevó el oro de esta edición con su Txule Japo compuesta por 150 g de vaca rubia gallega madurada 50 días a la parrilla, cheddar madurado con cheddar americano fundido, mermelada de chuletón de vaca rubia gallega, Salsa Hiro (siracha, tamarindo y cebollino) y Masago Arare (bolitas de arroz crujientes salteadas con tajín).

El segundo puesto se lo llevó la capital, Madrid, y la combinación de Briochef. La Picanto conquistó al jurado con su selección de ingredientes; 180g de vaca Gallega dry aged, combinación de queso cheddar y Gouda, bacon super crunchy, mermelada de bacon cocinada a baja temperatura y salsa de pimientos latinos ligeramente picante.

Valencia se llevó el bronce con una hamburguesa formato "smash". Smash and go se convirtió en la mejor con su "The Last Dance"; doble smash “Black Angus”, doble Jack Monterrey, osobuco a baja temperatura, anacardos tostados y picados, uvas pasas, cebolla picada muy fina y su salsa de mostaza y miel con curry.