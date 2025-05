Los pisos turísticos, el nuevo Plan General y otros retos de Alicante para el 2027

Desde este jueves, las próximas elecciones municipales ya se encuentran más cerca en el calendario que los últimos comicios, los de mayo de 2023. Después de rozar la mayoría absoluta en aquella votación, el gobierno municipal de Luis Barcala ha cerrado los dos primeros años del mandato con el foco centrado en la aprobación de normativas (hasta cuatro ordenanzas) y el inicio de importantes trámites de ciudad, como la aprobación del nuevo Plan General o la regulación de los pisos turísticos, que ahora tratará de concluir a tiempo para el próximo paso por las urnas. En esta recta final, el cajón de «pendientes» del ejecutivo municipal rebosa de proyectos por concluir, servicios que adjudicar y decisiones por concretar.

En materia de Urbanismo, las principales incógnitas tienen que ver, precisamente, con los dos grandes trámites impulsados por el ejecutivo local en lo que va de mandato. En cuanto a la renovación del Plan General (algo que ningún gobierno consigue desde que viera la luz el documento todavía en vigor, en 1987) el Consistorio acaba de completar la consulta pública para la elaboración del borrador de la parte estructural, la primera de las dos «mitades» del instrumento de planeamiento. Respecto a la segunda parte del PGOU, el Plan de Ordenación Pormenorizada, en Urbanismo ya asumen que no podrá salir adelante hasta el cambio de Corporación, en 2027, dado que en su tramitación interviene la Generalitat Valenciana.

La otra gran incógnita que depende del departamento que dirige Rocío Gómez es qué va a pasar con los pisos turísticos en la capital de la provincia. A finales del pasado año, tras meses negando la necesidad de una regulación, el equipo de gobierno popular terminó cediendo para aplicar una moratoria a la concesión de nuevas licencias de hasta dos años. En ese tiempo, será necesario despejar las dudas sobre cuáles son las zonas de la ciudad más afectadas por este fenómeno, si se van a aplicar restricciones de forma indefinida en determinados barrios y si estas afectarán a los bloques turísticos (que todo parece indicar que no) o se limitarán a las viviendas que se ofertan como vacacionales dentro de los edificios residenciales.

En este aspecto, el gobierno de Barcala también tiene pendiente completar con la conselleria de Turismo la cesión de las competencias inspeccionadoras y sancionadoras, algo que el nuevo decreto del Consell permite desde finales del pasado 2024 y que, mientras Benidorm ya ha ejecutado, Alicante sigue esperando. De esos dos años de moratoria, ya se casi se han agotado los primeros seis meses sin avances.

Otra normativa que se encuentra a medio camino es la de las Zonas Acústicamente Saturadas, que permitirán aplicar restricciones al ocio nocturno en el entorno de Castaños y el del Casco Antiguo, con el objetivo de favorecer el descanso de los vecinos y reducir la contaminación acústica. Desde el pasado 10 de abril, el Ayuntamiento tiene en su poder las alegaciones presentadas por residentes y empresarios, y debe ahora decidir si mantiene el recorte avanzado en un primer momento (que reducía drásticamente el horario de apertura y la ocupación de las terrazas) o si suaviza su anuncio inicial.

Algunas fuentes cercanas al proceso apuntan que el ejecutivo estaría abierto a, al menos, permitir que la rebaja de mesas y sillas fuera de solo el 25 %, y no del 50 %, como se preveía. Barcala insiste en que lo que se busca es el «equilibrio» entre el derecho al descanso y la libertad económica.

En los próximos dos años, la hostelería de Alicante estará pendiente de otra regulación por concretar: la de los puestos de restauración dentro del Mercado Central. Los placeros piden que el porcentaje de negocios gastronómicos no supere el 15 % del total, mientras que ya se sitúa cerca del 10 %. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que velará por el «equilibrio» (una vez más) entre ambas actividades y que limitará el cambio de uso de los puestos en la futura normativa, aunque sin concretar dónde fijará el máximo.

Al margen de los procesos por concluir, el regidor popular también cuenta con un amplio abanico de proyectos pendientes a los que pretende dar impulso (en distinta medida) antes de los comicios del 2027. En esta lista destacan la finalización de la Vía Parque, tan cerca como lejos de materializarse. Pese a que ya se han completado las necesarias expropiaciones para desdoblar los carriles a su paso por el PAU 1 y el PAU 2, el gobierno local y el Consell no se ponen de acuerdo sobre el «cómo» proceder.

La incógnita se resume en cuál de las dos administraciones debe asumir la licitación del proyecto y de las obras, que sufragará (eso sí está claro) la Generalitat. En la última reunión entre el alcalde y el conseller no se avanzó más que la firma de un protocolo para, precisamente, seguir debatiendo sobre dicha decisión.

No es tampoco la única cuenta pendiente que comparten Ayuntamiento y gobierno autonómico, ambos en manos del Partido Popular desde las últimas elecciones. Las nuevas líneas de TRAM hacia Sant Joan y Mutxamel (que el Botànic dejó «dibujadas» y cuyo trazado no convence a los populares); el tranvía al sur de Alicante, del que el Consistorio dijo que «la previsión de la conselleria no incluye la línea»; el Palacio de Congresos, donde además de concretarse el papel del gobierno autonómico es necesario que el Puerto complete trámites urbanísticos con el ministerio para dar encaje al futuro edificio; la Estación Intermodal, de momento supeditada a la finalización previa de los nuevos andenes del TRAM en el subsuelo de Renfe; el Parque Central, para el que también es vital la coordinación con el Gobierno de Pedro Sánchez, más factible dada la buena relación que exhiben en público y en privado el alcalde y el ministro de Transportes, Óscar Puente... Y un largo etcétera de proyectos exclusivamente locales.

Problemas sociales

En lo que Barcala ha denominado (en consonancia con sus colegas del PPCV) «el mandato de la vivienda», el dirigente se ha marcado el reto de impulsar 6.000 viviendas en la ciudad. Un término, «impulsar», con el que el equipo de gobierno hace alusión a su planificación urbanística, no a que se encuentren licitadas, adjudicadas ni, mucho menos, construidas. Para ello, el Consistorio apunta hacia los nuevos desarrollos urbanísticos, principalmente en Lomas del Garbinet y la Albufereta, así como en el Plan Vive, para el que ya ha puesto cinco parcelas a disposición de la Generalitat. En este aspecto, los de Barcala también tirarán de «clásicos», como la eternamente prometida finalización de El Portón, con 15 pisos para jóvenes que llevan casi dos décadas pendientes de su finalización, aunque ahora parece más cercana que nunca.

Los «deberes» del alcalde contemplan igualmente un apartado destinado al patrimonio de la ciudad, empezando por el propio edificio del Ayuntamiento. Tras el «milagro» del pasado mes de octubre, cuando una caída de cascotes de grandes dimensiones a la vía pública se saldó sin heridos pese a que había decenas de escolares en la plaza, las torres del palacio consistorial permanecen acordonadas.

Estos hechos volvieron a sacar a la luz dos documentos: un informe que ya advertía a Barcala en 2019 de que el derrumbe era «probable» y la rehabilitación integral que Urbanismo (cuando el concejal era Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos) impulsó en tiempos del bipartito. La excusa para el retraso en un proyecto de vital importancia, compartida por el Consistorio y la Conselleria de Cultura, la complejidad de actuar en un Bien de Interés Cultural. Mismo escenario, el Ayuntamiento de Alicante, debería acoger las próximas obras de peatonalización: en la fachada del edificio, entre las calles de Altamira y Jorge Juan. El vicealcalde, Manuel Villar, anunció la licitación de los trabajos este mismo año para que estuviesen terminados antes de las Hogueras de 2026.

Espera su turno igualmente el Teatro Principal, cuya necesaria rehabilitación se ha anunciado en incontables ocasiones. «Está en contratación a punto de salir a licitación el Plan Director de rehabilitación», indicó el concejal Antonio Peral en el mes de marzo. La Generalitat, por su parte, ya ingresó sus tres millones de euros (como copropietaria del edificio) en 2018. Además de los trámites municipales, faltaría también la aportación del tercer dueño del edificio: el Sabadell. Una transferencia «garantizada» pese a la opa lanzada por el BBVA, según el regidor alicantino.

Desde las pasadas elecciones lleva aguardando del mismo modo el Plan Director del castillo de Santa Bárbara. El borrador, adjudicado por 160.000 euros en 2022, no ha sido revisado todavía por las diferentes concejalías implicadas: Turismo, Cultura e Infraestructuras. Eso sí, la fortaleza está siendo objeto de hasta cinco contratos distintos destinados a su modernización y conservación, con una inversión global que supera el millón y medio de euros. El de San Fernando, mira desde lejos a su «hermana mayor», esperando desde hace años la tercera fase de su rehabilitación.

De forma semejante, avanzan a distinto ritmo los dos colegios de la ciudad incluidos en el Plan Edificant. El Ayuntamiento ya ha impulsado el concurso público para construir el nuevo Centro de Educación Especial (CEE) El Somni, casi cinco años después de que se incluyeran sus obras en el programa de financiación autonómico. Unos retrasos que provocaron un incremento en el precio estimado de 2,2 millones.

Mientras, el colegio de La Cañada del Fenollar, cuya tramitación ha sido paralela a la del CEE, aún no ha experimentado avances, aunque el Consistorio asegura que no existe riesgo de que se quede fuera del plan de financiación autonómico.

Contratas pendientes

Pero no solo obras, también servicios engrosan la lista de tareas del ejecutivo local. El principal: el nuevo contrato por la gestión del vertedero municipal, prorrogado desde 2021. Para ello, las actuales responsables de la planta presentaron dos propuestas sobre cómo debe ser el futuro de la instalación.

Tras un periodo de exposición pública, el gobierno de Luis Barcala se decantó por el modelo de PreZero, que plantea invertir cien millones en obras de mejora y modernización a cambio de explotar el Centro de Tratamiento de Residuos durante los próximos veinte años.

Otra contrata, la de la grúa municipal y la zona azul y naranja se ha extendido de forma extraordinaria por el retraso en sacar a concurso el nuevo contrato, en la que es la quinta prórroga del servicio. La licitación, según fuentes municipales, se encuentra en fase de desarrollo, realizando los preceptivos informes previos. La fecha fijada: final de junio, dentro de 33 días.

Más tiempo tiene el Ayuntamiento para poner solución de una vez por todas al conflicto por el contrato programa de la Generalitat. Mediante este convenio, la administración autonómica asume el coste de los empleados de servicios sociales municipales en programas plurianuales. En ese tiempo, el Consistorio debería estabilizar la plantilla mediante la convocatoria de oposiciones, algo que no ha ocurrido. Como consecuencia, más de 170 interinos se quedaron sin empleo el 31 de diciembre, al caducar el acuerdo, con el consiguiente colapso de los servicios sociales. La próxima fecha límite para Barcala (o quien ocupe el despacho de la Alcaldía en el próximo mandato) es el 31 de diciembre de 2028.

Siguiendo con el personal municipal, la Policía Local también aguarda una renovación en su dirección. El regidor ya ha mostrado su intención de jubilar (antes de lo que él esperaba) al actual jefe del cuerpo, José María Conesa, el próximo agosto. El comisario jefe, nombrado en la etapa de Sonia Castedo, ha protagonizado varios choques con el equipo de gobierno, en el que se encuentra como edil de Seguridad su compañero en el cuerpo Julio Calero. Para ese cargo, a priori, los focos apuntarían a un comisario todavía interino, Raúl Romero.

En los próximos dos años, la Policía Local tendrá que resolver otro interrogante: si la oleada de multas en áreas como la limpieza (donde se persigue a los «incívicos») y movilidad (con el punto de mira fijado en los patinetes eléctricos) se convierte en una constante en lo que resta de mandato o se resume en un «empujón» puntual.

Las respuestas, en 2027.