Un paseo demasiado lejos: vecinos reclaman el regreso de una pasarela en Playa de San Juan

Carmen se detiene cada mañana en una acerca al borde de la arena de la playa de San Juan. Desde ahí puede ver a unos pocos metros el paseo de la avenida de Niza y, al otro, el Cabo de la Huerta. Pero para ella, ese espacio entre ambas ubicaciones es tan inalcanzable como si estuviera al otro lado del mar. El motivo es que desde 2018 no existe ninguna pasarela que le permita cruzar directamente la playa, y la alternativa es dar una larga vuelta por calles empinadas y asfaltos recalentados por el sol. "Voy con andador y no puedo atravesar la arena, tengo que dar toda la vuelta por detrás de los edificios por calles en cuesta. Es muy complicado, y más con este calor", explica Carmen Tode.

"Voy con andador y no puedo atravesar la arena, tengo que dar toda la vuelta por detrás de los edificios por calles en cuesta" Carmen Tode — Vecina de Playa de San Juan

Como ella, personas con movilidad reducida, madres con carritos y mayores que viven en esta zona de Playa de San Juan viven con esta limitación. "Están como recluidos en casa", resume Sandra Jiménez, vecina y madre de una persona con discapacidad. "Hay personas mayores que no pueden salir si no vienen sus hijos el fin de semana para llevarlas en coche. Solo en nuestra urbanización hay cinco personas en esta situación. La pasarela ya estuvo ahí, antes del COVID, pero la quitaron y no ha vuelto".

Vecinos de Playa San Juan reclaman una pasarela desde el paseo de Niza hasta el Cabo de la Huerta / PILAR CORTÉS

Una petición formal

La Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, que agrupa a residentes de la zona afectada, ha elevado una solicitud tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Dirección Territorial de Costas para que autoricen e instalen de nuevo estas pasarelas de madera durante los meses de verano. "No pedimos una obra permanente ni nada ambicioso. Solo que durante los meses de verano, cuando más se necesita, se coloque esa pasarela", afirma José Caracena, presidente de la asociación.

"No es lógico que estas personas tengan que sufrir así con las temperaturas que tenemos en verano. No pueden estar subiendo cuestas" José Caracena — Presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos

La petición se justifica por motivos de accesibilidad y salud. "Es una petición que hacemos cada año y queremos que se resuelva. No es lógico que estas personas tengan que sufrir así con las temperaturas que tenemos en verano. No pueden estar subiendo cuestas o dando vueltas para ir al paseo", explica Caracena.

"Están recluidos en casa. Hay personas mayores que no pueden salir si no vienen sus hijos el fin de semana para llevarlas en coche" Sandra Jiménez — Vecina de Playa de San Juan

Salir sin ayuda

La historia se repite entre los residentes. José Luis Verdú, otro vecino afectado, recuerda que en 2018 fue la última vez que vio la pasarela instalada. "No entendemos por qué se dejó de poner. No perjudica a nadie. Es como los chiringuitos o la escuela de vela: se montan en verano y luego se retiran. ¿Por qué con esto no?", se pregunta Verdú.

"No entendemos por qué se dejó de poner. No perjudica a nadie. Es como los chiringuitos o la escuela de vela" José Luis Verdú — Vecino de Playa de San Juan

Por su parte, Sandra Jiménez explica con angustia que en su urbanización hay al menos cinco personas con movilidad reducida que no pueden bajar a la playa ni llegar al paseo sin ayuda. "Hay vecinas que me dicen que no pueden salir hasta que sus hijos vienen los fines de semana a recogerlas en coche. Lo único que quieren es salir con tranquilidad", destaca Jiménez.

Respuesta de Costas

Desde la Dirección Territorial de Costas explican que este año no han recibido aún una solicitud formal para instalar la pasarela, aunque en años anteriores ya se ha tratado el asunto. El organismo explicó, en respuesta a este medio, que los paseos marítimos deben ubicarse dentro de la servidumbre de tránsito, una franja paralela a la costa establecida por la Ley de Costas, y que, en este tramo concreto de playa, dicha zona ya ha sido liberada por algunas comunidades de propietarios.

Por tanto, según el criterio técnico de Costas, no puede colocarse una pasarela de madera directamente sobre la ribera del mar. La solución pasaría porque vecinos y Ayuntamiento trabajen conjuntamente para ubicar la pasarela en el área legalmente habilitada, es decir, en los terrenos colindantes a la playa.

La normativa, sin embargo, no convence a los afectados. "Si la ley dice que no se puede poner sobre la arena, que se busque otro trazado que sí sea legal, pero que se resuelva. La situación actual no es digna", afirma José Caracena quien señala que "no pedimos una obra pública de millones, pedimos una pasarela que ya existió y que funcionaba. No se puede seguir mirando hacia otro lado".