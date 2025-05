La AUGC denuncia la falta de dinero para medios materiales en la Guardia Civil de Alicante

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha mostrado su "indignación" por la falta de presupuesto en la Comandancia de Alicante para paliar las "graves deficiencias" que soportan los guardias civiles para desarrollar sus funciones, en concreto por la falta de aire acondicionado y mobiliario de oficina que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La AUGC lamenta en un comunicado la falta de sensibilidad de la superioridad para atender las necesidades y peticiones de los agentes y afirma que los guardias civiles de la Comandancia de Alicante que prestan el servicio de Seguridad Ciudadana se verán obligados este verano a realizar sus servicios "en condiciones penosas, careciendo de sistema eficiente de aire acondicionado".

Esta situación, añade la asociación, provocará que "deban soportar elevadas temperaturas, que podrán llegar incluso a sobrepasar los 40 grados, poniendo en riesgo la salud de los agentes, todo ello amparándose la superioridad en falta de crédito presupuestario para la adquisición de aires acondicionados nuevos".

La AUGC señala que ha vuelto a remitir varios escritos a la Jefatura de la Comandancia de Alicante solicitando la instalación de aparatos de aire acondicionado en aquellas dependencias que carecen de ellos, así como la revisión y en su caso reparación de todos aquellos que se encontrasen averiados, tanto en dependencias como en vehículos.

Sin embargo, afirma que solo han recibido excusas, como que "se estaba haciendo lo posible" o que "habían instalado dos equipos en dos unidades". La última respuesta que ha indignado a los agentes es la "falta de presupuesto", cuando para otras "cuestiones superfluas nunca falta dinero, como por ejemplo realizar desfiles o actos castrenses que solo ocasionan falta de personal en las calles y gastos innecesarios de dinero a costa del contribuyente".

En la AUGC no entiende cómo los servidores públicos pueden carecer de algo tan simple como una silla que cumpla la normativa sobre prevención de riesgos laborales o un aparato de aire acondicionado, "que a buen seguro no faltará en cada uno de los flamantes despachos de los altos dirigentes del Cuerpo o del propio Gobierno. Nos parece vergonzoso que no haya dinero para prestar un buen servicio al ciudadano, pero para otras cuestiones banales siempre sobre el vil metal".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles en Alicante recuerda que la obligación del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es para todos y emplaza a los guardias civiles a que denuncie cualquier incumplimiento y exija a través de sus servicios jurídicos las responsabilidades que correspondan.