Barcala "pausa" el control turístico y de obras en Alicante hasta reformar Urbanismo

«Hoy parece que será poca cosa», vaticinaban concejales y asesores en los salones del Ayuntamiento minutos antes del pleno de este jueves. Un presagio que, poco después, terminó cumpliéndose: la sesión se zanjó sin que se aprobaran iniciativas de gran calado y los escasos conatos de conflicto durante el debate no llegaron a arder. Las protestas, en esta ocasión, tuvieron más fuerza fuera (contra Carlos Mazón, en la plaza del Ayuntamiento) que dentro del Salón de Plenos, mientras que las pocas novedades que arrojó la convocatoria se concentraron, princpalmente, en el área de Urbanismo.

Además de dar luz verde a la ya anunciada modificación del Plan General para permitir el uso comercial de sótanos en unas 50 calles inundables, la concejalía que dirige Rocío Gómez también dio más detalles sobre la situación de los pisos turísticos en la ciudad, así como de la inspección de obras, tras las recientes polémicas de la Cámara de Comercio y del hospital privado de Vistahermosa Norte.

Falta de inspección urbanística

El dedo en la llaga lo puso (por dos veces) el PSOE. Su portavoz, Ana Barceló, preguntó al alcalde si cuenta con «algún plan concreto para resolver los problemas derivados de la falta de personal dedicado a la inspección urbanística». En este apartado, la socialista recordó que la edil del área reconoció no contar con un calendario de inspección en una entrevista concedida a este diario el pasado año.

La concejala de la oposición incidió en que, en lo que va de mandato, el Consistorio se ha «encontrado» con que una empresa ha construido un centro hospitalario que supera en dos alturas lo permitido en su licencia de obras y que, la Cámara de Comercio, ha hecho lo propio con un edificio entero, sin permiso municipal.

La escueta respuesta de la popular Rocío Gómez se basó en que el equipo de gobierno acaba de crear un cargo (elegido por la vía de la libre designación) de jefe del departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles. «Es un puesto que esperamos cubrir en breve y seguir trabajando en este sentido», indicó la concejala de Urbanismo.

Tras ello, Barceló apuntó de nuevo, esta vez contra todo el gobierno popular por su «apagón informativo». La socialista recordó que su formación ha presentado hasta 211 solicitudes de expedientes, datos y documentación municipal que, casi en su totalidad, no han sido atendidas por el ejecutivo de Barcala. La respuesta, en una de las frases de la discreta jornada, la dio Mari Carmen de España, para quien la Fiscalía pide la imputación en el caso Séneca: «Ya está bien de venir al pleno con una pataleta. A ustedes no les vale que les demos la información en un pendrive o que los técnicos inviertan horas en atenderles, las quieren en papel y a todo color».

¿Control al alquiler turístico?

Sobre Urbanismo preguntó también Compromís. A través de su portavoz, Rafa Mas, los valencianistas se interesaron por saber cuándo tenía previsto el Ayuntamiento hacer efectiva su adhesión al decreto del Consell para que el gobierno local asuma las competencias en materia de inspección y sanción a las viviendas de uso turístico. «El alcalde lo anunció en el mes de enero en Fitur y luego nos enteramos de que renunciaban a pedir las competencias», recriminó el edil a los populares. De nuevo, fue Gómez la encargada de dar las explicaciones: «No se descarta asumir las competencias», sostuvo, sino que se está elaborando un plan de personal para solicitar el traspaso de poderes «en cuanto se disponga de la infraestructura necesaria».

El momento más tenso de la sesión, aun así lejos de lo que acostumbra el pleno municipal, lo protagonizaron los ediles de Vox con el portavoz de Compromís, Rafa Mas. El progresista recriminó que los de Abascal aportaran una iniciativa para instalar acumuladores de batería en los centros educativos que dispongan de placas fotovoltaicas: «El señor Castillo dijo en 2023 que las placas solares poco más podían afectar a la cabeza de los niños y a su crecimiento», criticó el de Compromís.

Tras consultar el acta de la sesión correspondiente, El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, pidió al alcalde que hiciese constar en acta que las palabras del edil de izquierdas, atribuyendo a Castillo que las instalaciones «podían afectar a la cabeza de los niños», eran «rotundamente falsas». Mas, se defendió rápidamente: «Yo no he dicho eso», aseguró. Pero el discurso donde, efectivamente, lo dijo, ya había sido grabado. Al respecto, Ana Barceló ironizó con este tipo de enfrentamientos entre las distintas bancadas: «No sé si las placas afectan a la salud, pero lo que sí afecta son estos plenos...», señaló la socialista, arrancando risas incluso entre los concejales del PP.

Sin gerente para el Patronato de Vivienda En el turno de preguntas el gobierno también respondió a aquellas cuestiones «in voce» que se plantearon en la sesión anterior, la del mes de abril. Entonces, el concejal de Vox Juan Utrera consultó acerca de cuándo tiene previsto el equipo de gobierno municipal finalizar el procedimiento de designación del Gerente del Patronato Municipal de la Vivienda. Un puesto directivo que ocupó Gaspar Mayor desde 1988 y para el que el Consistorio busca recambio hace tres años. Al menos, hasta ahora. El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, despejó cualquier duda con una concreta respuesta: «No está previsto». En el que el PP cataloga como «el mandato de la vivienda», el organismo autónomo competente en dicha materia se quedará sin nadie al frente, como ya ocurriera con el de Turismo en 2022 (con Mari Carmen Sánchez en la concejalía), tras cuatro años buscando.

Del mismo modo, se produjeron protestas en el pleno por parte de los trabajadores de La Alcoyana, la mercantil que presta el servicio interurbano de transporte público en autobús. El presidente del Comité de Empresa, Francisco Gallego, advirtió de que este jueves «la gente no pudo ir al Hospital de Sant Joan ni a la universidad por el estado de los autobuses: 21 vehículos no salieron por no estar en condiciones».

La plantilla, presente en el Salón Azul y en la plaza del Ayuntamiento, reclama mejoras en la flota (con 18 años de antigüedad) y en su situación laboral. A la hora del debate, se presentaron dos iniciativas diferentes desde la izquierda (una del PSOE y otra de Compromís y EU-Podemos) para crear un ente público de transporte supramunicipal, que coordine la ampliación del bus interurbano y de nuevas líneas de TRAM en la comarca de L’Alacantí. No prosperó ninguna de las dos.

Iniciativas aprobadas

También se enfrentaron (ligeramente) taurinos y animalistas presentes entre el público en un punto en el que Compromís solicitaba eliminar la financiación pública a las corridas de toros y que el coso alicantino no albergase más festejos, a las puertas de la Feria de Hogueras. La reclamación fue rechaza con los votos del PP y Vox.

En el resto de la sesión, prosperaron iniciativas del PP para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el reciente apagón que afectó a todo el país y para pedir el cumplimiento de la denominada Ley ELA; la petición de Compromís para instar a la Generalitat a que garantice transporte público a Tabarca; la propuesta de EU de ampliar la jornada de los 32 monitores ocupacionales de Servicios Sociales; y el inicio del expediente para conceder la cruz al mérito policial con distintivo rojo a media docena de agentes que participaron en el fatídico incendio que se cobró la vida de Pedro Luis Sirvent en su fábrica de pirotecnia en Fontcalent.