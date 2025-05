«Queremos garantizar que cada euro público llegue donde más se necesita»

El pasado 20 de mayo participó en el desayuno empresarial con representantes del mundo económico, empresarial y social de toda la provincia, y durante su intervención afirmaba que «la Diputación debe salir de la parálisis en la que se encuentra». ¿Cuáles son los síntomas más evidentes de esa parálisis que denuncia?

La Diputación de Alicante lleva demasiado tiempo atrapada en una rutina de gobierno que no responde ya a las necesidades reales de la provincia. Más de tres décadas de gestión ininterrumpida del Partido Popular han consolidado un modelo agotado, más centrado en el reparto de favores que en construir una provincia con futuro. Durante este mandato, esa falta de iniciativa se ha hecho aún más evidente. Lo que en su día fueron los grandes pilares de la Diputación —el MARQ, el ADDA, Alicante Gastronómica o FITUR— se han convertido en los únicos recursos a los que el PP sigue recurriendo, sin propuestas nuevas ni soluciones a los problemas de fondo. En estos dos años, no ha habido ni una sola iniciativa transformadora, ni una estrategia clara para abordar los retos de nuestro tiempo. Y los datos lo confirman: apenas un 14% de ejecución presupuestaria. Si no hay presión desde la oposición, no hay acción desde el gobierno. El PP no gobierna, se limita a dejar pasar los días. A eso se suma la desconexión institucional. El presidente de la Diputación, Toni Pérez, compatibiliza el cargo con la alcaldía de Benidorm, lo cual no solo resta tiempo, sino también eficacia. Una Diputación como la de Alicante requiere dedicación exclusiva y liderazgo firme, no un presidente a tiempo parcial.

¿Qué medidas concretas impulsaría un gobierno socialista en la Diputación para garantizar una política de inversiones justa entre los municipios?

Necesitamos una Diputación más ágil, más justa y alineada con los intereses reales de la provincia. Pero el modelo actual está lejos de cumplir ese papel. Es un modelo profundamente desequilibrado, que sigue arrastrando las decisiones erróneas de etapas anteriores. Buena parte de los problemas que hoy sufre esta institución tienen su origen en la gestión del anterior presidente, Carlos Mazón, que convirtió la Diputación en una trinchera partidista contra el Gobierno de la Generalitat presidido por Ximo Puig. En lugar de colaborar y sumar esfuerzos para mejorar la vida de nuestros municipios, Mazón eligió el camino de la confrontación política. La mejor prueba de ello fue su reiterada negativa a que la Diputación participara en el Fondo de Cooperación Municipal, una herramienta fundamental para dotar de recursos directos a los ayuntamientos. Esa decisión le ha costado a la provincia más de 100 millones de euros que podrían haberse invertido en servicios públicos, infraestructuras o programas sociales en los 141 pueblos de la provincia, en especial de los de menor población. En este mandato, el PP en la Diputación de Alicante ha vuelto a rechazar su participación en el fondo, a pesar de que las diputaciones de Valencia y Castellón —ya gobernadas también por el PP— sí lo han hecho. ¿Cuál es entonces la justificación? Solo hay una: servilismo político de Toni Pérez y su equipo a Carlos Mazón. Nosotros proponemos repartir con justicia, atendiendo a criterios como población, dispersión territorial, necesidades sociales y situación económica. Y hacerlo con reglas claras, evaluables y con participación municipal. Queremos garantizar que cada euro público llegue donde más se necesita, no donde más amigos se tiene. Nadie mejor que los propios municipios para decidir donde invertir las inversiones de la Diputación.

¿Qué entiende exactamente por «apoyo real» a los sectores productivos de la provincia?

Apoyo real es estar al lado del tejido productivo con soluciones concretas, no con titulares vacíos ni promesas de escaparate. Eso fue precisamente lo que hicimos desde el Grupo Socialista en el encuentro «Otra Diputación es posible», donde reunimos a diferentes entidades del ámbito económico, agrícola y social de toda la provincia. Escuchamos sus necesidades y planteamos propuestas claras para reactivar la economía desde lo local, con una Diputación que deje de ser espectadora y se convierta en aliada. La realidad económica de Alicante exige una respuesta a la altura. En 2024 se crearon más de 6.000 nuevas empresas en la provincia, un dato positivo, pero que convive con un problema estructural: el tamaño medio de nuestras pymes sigue siendo reducido —9 empleados por empresa frente a los 12 de media estatal—, lo que limita su competitividad y acceso a la innovación. Tenemos sectores estratégicos como el calzado, que enfrenta serias dificultades por cuestiones como los aranceles internacionales, poniendo en riesgo casi dos mil empleos. En el ámbito agrícola, la producción ha caído más de un 15% en los últimos años y los efectos del cambio climático ya están aquí. Por eso desde el PSPV-PSOE defendemos una política hídrica basada en la garantía: agua para siempre, con un mix viable que combine trasvases, desalación y modernización del regadío. No es un eslogan, es una necesidad para la supervivencia del campo alicantino. Y no podemos olvidarnos del turismo interior, con un enorme potencial para generar empleo en zonas despobladas, ni del comercio local, que necesita apoyo para digitalizarse y no quedarse atrás. Todo eso requiere planificación, inversión y una institución provincial comprometida de verdad.

¿Qué papel debería tener la institución para garantizar una cooperación efectiva entre Diputación y ayuntamientos?

Por ponerte un símil, mientras la sociedad está en la Inteligencia Artificial, la Diputación sigue con «maquinas de escribir». Necesitamos una estructura ágil, descentralizada y adaptada al territorio. La Diputación debe ser un socio leal, no un fiscalizador. Hay que construir una relación de confianza institucional basada en la equidad. Desde el Grupo Socialista proponemos reforzar la asistencia jurídica y técnica a los pequeños ayuntamientos y desarrollar una red de servicios, donde cada municipio sepa qué puede esperar de la Diputación, sin depender de afinidades políticas ni de gestiones individuales.

¿Por qué considera que la Diputación ha estado al servicio de intereses partidistas? ¿Cómo se puede revertir eso?

No tienen ideas, ni estrategia, ni voluntad de liderazgo. ¿Dónde está su modelo de gestión? ¿Qué propuestas tienen para la provincia más allá del mantenimiento de lo existente? Ahora mismo están más centrados en replegarse, en fijar posiciones internas, ante una posible caída de Mazón, que en gobernar para la ciudadanía. Llegan tarde a todo. No manifestaron apoyo al tejido económico de la provincia frente a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell hasta que el Grupo Socialista forzó un Pleno Extraordinario. El Consejo Económico y Social, una propuesta esencial para escuchar a empresarios, sindicatos y sociedad civil, sigue sin constituirse. El debate sobre el Estado de la Provincia, un ejercicio democrático básico, no se celebró hasta que lo exigimos. El foro de alcaldes lo saldaron en apenas dos horas y carente de contenido, y el Plan +Cerca, que anunciaron a bombo y platillo hace unos días, se reactivó tras nuestras reclamaciones públicas en un acto con representantes del tejido empresarial. No marcan el paso, simplemente reaccionan.

¿Qué servicios públicos requieren una modernización urgente?

Es urgente la modernización del sistema hídrico. En una provincia especialmente vulnerable al cambio climático, donde las sequías son cada vez más frecuentes, no puede ser que no exista una estrategia clara y sostenida desde la Diputación. Una diputación que utiliza el agua como herramienta de confrontación política y no como un motor de desarrollo rural y estabilidad económica. También urge actuar en movilidad rural. Hay pueblos del interior que siguen sin conexión digna con los servicios básicos. Esto contribuye al despoblamiento y dificulta el acceso a derechos tan fundamentales como la sanidad o la educación. Y lo mismo ocurre con la eficiencia energética y la digitalización. En definitiva, necesitamos que la Diputación recupere su capacidad de respuesta.