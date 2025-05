Barcala confiesa su lucha contra el tabaco: "Fumaba casi como respiraba"

Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una jornada impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre los riesgos del consumo de tabaco y promover hábitos saludables. Este año, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha querido sumarse de una forma muy especial: compartiendo su propia historia de superación tras abandonar el tabaco hace poco más de un año.

En un vídeo compartido en redes sociales, Barcala cuenta su experiencia personal: “Hace poco más de un año que dejé de fumar. Quien me conoce sabe que fumaba muchísimo, que era un (mal) hábito que formaba tanta parte de mi vida casi como respirar”. Reconoce que al principio no fue fácil. “Cuando por fin me planteé en serio dejarlo, pocos tenían fe en que lo conseguiría”, asegura. Sin embargo, lo logró. Venció el hábito del tabaco y hoy puede decir orgulloso que no ha vuelto a fumar.

Más kilos, pero más salud: el lado positivo de dejar de fumar

El alcalde también fue honesto sobre uno de los efectos secundarios más comunes al dejar el tabaco: el aumento de peso. “Cogí kilos de más”, reconoció. Pero lejos de verlo como algo negativo, compartió que ha conseguido deshacerse de ese peso extra con ejercicio físico regular y que ahora se encuentra “fenomenal”.

“No solo he dejado de fumar, sino que ahora hago un montón de ejercicio que antes me costaba muchísimo, y me siento más optimista y feliz”, añadió. Su testimonio demuestra que aunque el proceso no es sencillo, los beneficios de dejar de fumar son evidentes a nivel físico, emocional y mental.

Un mensaje de ánimo para quienes aún lo están intentando

Barcala quiso aprovechar el Día Mundial Sin Tabaco para enviar un mensaje de aliento a todas las personas que están luchando por dejar este hábito: “No pretendo dar lecciones a nadie, pero sí quiero deciros que cuesta, pero que se puede, y sobre todo, que merece mucho la pena”.

Con este testimonio, el alcalde de Alicante se une a la campaña global que busca reducir el consumo de tabaco y proteger la salud de millones de personas.

Dejar de fumar no solo reduce el riesgo de enfermedades graves como el cáncer o los problemas cardiovasculares. También mejora la capacidad pulmonar, la calidad del sueño, el estado de ánimo y la autoestima. Como bien ha demostrado el alcalde de Alicante, los primeros pasos pueden ser difíciles, pero los resultados son más que gratificantes.

Beneficios de dejar de fumar