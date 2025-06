Jorge Matías-Guiu, neurólogo premiado en Alicante: "Ha aparecido en pacientes daño cognitivo tras tener el covid"

El doctor ejerció su profesión en los hospitales de Alcoy, Sant Joan y Alicante, donde fue jefe de Neurología entre 1995 y 2007. Es coordinador científico de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, y vocal, por designación del Ministerio de Sanidad, del patronato de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Además de su faceta investigadora, con numerosos artículos publicados que han contribuido al desarrollo del conocimiento del ictus y de la esclerosis múltiple, fue el coordinador científico de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud. Presidió la Sociedad Española de Neurología; y la Comisión Nacional de Plan de Estudios de la especialidad aún vigente.

Trabaja en Madrid pero estuvo muy vinculado a la provincia...

Fui el primer neurólogo comarcal de España. Llegué por oposición al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, donde estuve 6 años. Pasé año y medio en el Hospital de Sant Joan y de ahí a la jefatura de servicio Neurología del Hospital General de Alicante durante más de 11 años. Puse en marcha la Unidad de Ictus, la cirugía del Parkinson o la Unidad de Alzhéimer de San Vicente. En la Universidad de Alicante fui profesor titular y luego catedrático de Neurología, el más joven de España. Me marché a la Miguel Hernández cuando nos traspasaron y ahí estuve hasta que quedó vacante la cátedra de la Complutense. Mi época en Alicante es probablemente la más personal porque puse en marcha muchas cosas y me siento muy identificado.

¿Cuánto ha avanzado la Neurología?

Llevo toda vida haciendo investigación, primero en Alicante y también en Madrid. Tengo más de 400 trabajos publicados y, por lo tanto, hemos investigado muchas cosas. La investigación en España siempre ha sido muy buena, la Neurología y las Neurociencias siempre han estado de la mano y en Alicante tiene un buen ejemplo de la relación entre los neurólogos y los neurocientíficos básicos, pero también a nivel nacional. Eso ha contribuido a que realmente haya una buena investigación sobre todo académica. Quizá la investigación más de empresas está más vinculada a lo multinacional, pero la académica siempre ha sido alta.

"En Alicante hay un buen ejemplo de la relación entre los neurólogos y los neurocientíficos básicos"

Investigación en ELA

¿Ahora es numerosa?

En estos momentos hay mucha, y una parte importante en enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o la propia ELA. Tienen un campo para nuestro movimiento y otras patologías como pueden ser las inflamatorias. Yo creo que siempre ha estado bien. Obviamente, la investigación es muy dura y las cosas a veces no salen. Pero hay muchos grupos trabajando en diferentes lugares con campos de investigación relevantes. Los cambios que ha hecho la Neurología en estos 20 años últimos, han sido muy importantes. Por ejemplo, con los fármacos para la esclerosis múltiple o en la enfermedad de Alzheimer, porque puede haber un tratamiento en meses. Lo ocurrido demuestra que la Neurología y las Neurociencias han generado un crecimiento de mucho futuro, pese a ser tradicionalmente especialidades que se movían poco en la terapéutica.

¿Cómo está la investigación en esclerosis múltiple?

Hoy día es una enfermedad que tiene un diagnóstico muy preciso a través de la imagen y un montón de fármacos en función de la gravedad. El reto ahora ya no es obtener medicamentos cada vez mejores, que los hay muy buenos, sino el tema de la de la remineralización, de reparar la mielina, ser capaces de que vuelva a repararse aquello que se destruyó porque al final la esclerosis múltiple actúa sobre la mielina, no sobre las neuronas. Si somos capaces de reparar esto, la enfermedad sería otro mundo. Por ahí va la gran investigación, por buscar fórmulas para poder reparar aquello que se dañó en su día con los brotes de la enfermedad. Ahí hay distintos fármacos, el tema de las células productoras de mielina dentro del mundo de la célula madre, diferentes opciones de investigación. Soy optimista, creo que en los próximos años encontraremos fórmulas para que la mielina vuelva a salir y que los pacientes puedan no solo no empeorar, sino incluso mejorar.

El doctor Matías-Guiu / INFORMACIÓN

Análisis de alzhéimer

¿Y respecto al alzhéimer?

Los análisis en sangre de la proteína tau, de alta especificidad, pueden ser un buen marcador. En alzhéimer los pacientes hay que diagnosticarlos lo más pronto posible. El fármaco que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento en estos últimos dos meses elimina la sustancia amiloide (cree que no tardará mucho en autorizarse otro) y cuanto antes la empecemos a eliminar, mejor. Muchas veces esa proteína de desecho se ve cuando todavía no existe clínica: tener un marcador en sangre puede avisar de un problema para instaurar una terapéutica lo más pronto posible. El tema de los biomarcadores está creciendo enormemente y en los próximos años tendrá un gran desarrollo.

«Las políticas contra la hipertensión arterial han hecho que la incidencia de ictus haya bajado mejorando la supervivencia"

¿Están ensayando en su grupo?

Hay dos fármacos antitau, que es otro biomarcador, que tiene un efecto todavía mayor porque el amiloide es una sustancia de desecho, y el antitau es una proteína, digamos, con más implicación. Hay ensayos clínicos, y nosotros lo estamos haciendo en nuestro grupo, de fármacos antitau, que tienen incluso más posibilidades que estos fármacos que están saliendo a luz. A partir de este inicio, toda esta terapéutica va a ir corriendo, como pasa siempre en investigación. El cambio de lo que va a pasar con la enfermedad de alzhéimer va a ser muy importante. Va a cambiar el concepto de la atención a los pacientes. Hasta ahora, los veíamos cuando tenían un problema ya de deterioro y acudían al neurólogo. Ahora tendremos la obligación de hacer un diagnóstico muy anterior y para eso están los biomarcadores. Porque los tratamientos, cuanto antes se den, tendrán un mayor impacto.

Vacuna contra el alzheimer En los próximos 5 o 6 años va a haber un movimiento muy importante, vía vacuna o monoclonal, afirma el doctor. "Hay varias vacunas en investigación, una de ellas de una empresa catalana con la que hemos trabajado y que tiene muchos datos y muy buena pinta. Pero al final los fármacos monoclonales hacen lo mismo que la vacuna, que básicamente es destruir la sustancia amiloide. Son dos formas de buscar lo mismo, de eliminar las proteínas que lesionan las neuronas".

¿Hay algún factor ambiental que influya en estas patologías?

Han aparecido las lesiones cerebrales poscovid, en covid persistente, con daño cerebral en tema cognitivo. Es una enfermedad nueva que no existía antes de la pandemia y hay muchos pacientes con problemas cognitivos porque tuvieron covid en determinado momento. Eso pasó en la primera y segunda oleada con alteraciones cognitivas por una reacción inflamatoria en un área específica del cerebro. Y luego lo que es la toxicidad, los tóxicos, la polución, esto siempre está en las líneas de debate. En el Parkinson se ha hablado mucho de ese papel pero es difícil de demostrar. Aunque el principal factor es la esperanza de vida, antes la gente se moría antes y no daba tiempo a sufrir neurodegeneración.

«Han aparecido lesiones cerebrales postcovid en pacientes con covid persistente, que tienen problemas cognitivos»

Control de los ictus

¿Cómo está ahora mismo el control de los ictus?

Fui coordinador nacional de ictus. Desarrollamos las unidades de ictus en todo el país, y la de Alicante fue una de las primeras. Las políticas contra la hipertensión arterial y otros factores de riesgo ha hecho que la incidencia y las secuelas hayan bajado. Ha sido un éxito del sistema sanitario. Luego está el intervencionismo, que también se implantó en Alicante en mi periodo, que permite actuar sobre el ictus en fase aguda eliminando trombos. Todo eso ha cambiado mucho el pronóstico de los pacientes. Ha mejorado mucho la supervivencia por los códigos ictus y las unidades de ictus. En todas las comunidades hay estructuras de código ictus para poder actuar rápidamente sobre los pacientes».