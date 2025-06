Solo una cuarta parte de los municipios tiene ya socorrismo diario en todas sus playas

La temporada de baño ha arrancado este fin de semana en las playas de la provincia de Alicante con un calor asfixiante ya y arenales llenos, pero con los servicios de socorrismo en muchos casos bajo mínimos, o ni siquiera activos.

Y todo pese al trágico comienzo del año pasado, cuando una docena de personas fallecieron en los arenales de la provincia en la primera quincena de junio; y un cambio climático que prolonga la cada vez más la temporada de baño.

Solo una cuarta parte de las localidades costeras dispone de servicio diario de socorrismo en todas sus calas desde este domingo 1 de junio. Son Benidorm, Elche, Teulada, Altea, Finestrat, Teulada, l'Alfàs del Pi y Finestrat, aunque estas dos últimas cuentan con un único arenal.

Servicio de Socorrismo El servicio de socorrismo en la provincia a 1 de junio Con servicio ya diario

en todas las playas Con servicio diario

ya en algunas playas Sin servicio aún

en funcionamiento Benidorm Alicante La Vila Joiosa (7 junio, fin de semana) Elche Guardamar del Segura Dénia (7 de junio, fin de semana) Finestrat Pilar de la Horadada Calp (9 de junio, diario) Teulada El Campello Torrevieja l'Alfàs del Pi Xàbia Orihuela Altea Benitatxell Benissa Santa Pola Els Poblets

Por su parte hay otro grupo de localidades que aunque activa ya este fin de semana el servicio diario, no lo extienden por todas sus playas, sino solo por las principales, como Alicante, Pilar de la Horadada, El Campello, Xàbia y Guardamar del Segura, siendo el servicio en estas dos últimas solo en un arenal. Alicante, además, ha mantenido el servicio los fines de semana de mayo.

Y por último, hay otras muchas localidades que no tiene servicio diario, e incluso tampoco el fin de semana, bien por retrasos en la licitación del contrato, como Calp, Dénia o La Vila Joiosa, o porque no lo contemplan en la primera quincena.

De esta forma, buena parte de los arenales de la provincia no cuentan con servicio de salvamento. La existencia de socorristas no evita que pueda haber ahogamientos, o que estos se puedan producir fuera de su horario. Pero ayuda, además de indicar el estado de la mar con las banderas y advertir de peligros como corrientes que a simple vista no se ven.

Por otra parte, la concienciación de los bañistas es también fundamental para que no se cometan imprudencias, detrás de las que muchas veces están las víctimas mortales.

Servicio necesario del 1 de mayo al 31 de octubre en zonas de gran afluencia turística El cambio climático está ampliando la temporada de baño en la provincia de Alicante, por lo que los ayuntamientos tienen que adaptarse a estas nuevas condiciones. El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, se muestra claro a este respecto: "Siempre he dicho que los servicios de socorro tendrían que estar activos desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre como mínimo. Y en las zonas de alta afluencia turística incluso desde el 1 de mayo hasta el 31 de de octubre". El climatólogo entiende que estos servicios dependen de contratos en vigor y los costes, pero hay que tener en cuenta el prolongar la vigilancia en función de las posibilidades de baño y la afluencia a las playas". Olcina insiste que "lo prudente en nuestro territorio sería que siempre desde el 1 de junio estuviera al 100 % activado todo hasta mediados de octubre. Incluso si pudiera ser antes de esa fecha, mejor".

Problemas con las licitaciones

Las demoras en las adjudicaciones en algunos casos que haya playas que aunque en un principio deberían estar protegidas, no lo están. Es el caso de Calp, cuyo servicio se estipulaba a partir del 1 de junio en todas sus calas, pero se ha retrasado y se confían en que se ponga ya en marcha el 9 de junio.

Por su parte Dénia y La Vila Joiosa tendrán también un nuevo contrato, pero también su retraso hace que hasta el 7 de junio no esté previsto el servicio de fin de semana, y ya de forma diaria a partir del 14 de junio.

Precisamente Dénia tenía el año pasado servicio diario desde el 1 de junio, algo que no se contempla en la nueva contrata, que se tiene que adaptar a la subida de precios. Y a cambio extiende el servicio de fines de semana, que acababa el 30 de septiembre, hasta el 12 de octubre. Recorta por delante para ampliar por detrás.

En cambio, poblaciones como Torrevieja, Orihuela o Santa Pola (en proceso de adjudicación) no activan el servicio hasta el sábado 14 o domingo 15 de junio, cuando directamente entra a funcionar de forma diaria, por lo que no hay vigilancia hasta entonces.

Menos horas y menos personal

De esta forma, hay una gran variedad de casos. Además, en muchas poblaciones hasta el 15 de junio o el 1 de julio son horarios más restringidos, y no es hasta julio y agosto cuando el servicio abarca más horas y cuenta con más medios, dado que son los meses con mayor afluencia de bañistas.

Así, a veces es complicado para el bañista aclararse si hay servicio y en qué condiciones se ofrece. Y no todas las webs municipales son claras en el calendario del servicio que se ofrece.

Falta una normativa con servicios mínimos

Desde Cruz Roja, con amplia experiencia en el salvamento de las playas, echan en falta una normativa, que en este caso sería autonómica, que fije unos servicios mínimos para que así los ayuntamientos sepan qué tienen que ofrecer y cuándo.

"No hay una Ley que establezca unos mínimos. Esto hace que haya municipios con el mismo nivel del peligro que ofrezcan un servicio diferente", incluso en una misma playa que comparten, han recordado desde esta entidad.

Además, han advertido que las costumbres han cambiado y la gente ya no solo va a bañarse o tomar el sol a la playa, sino que hay escuelas náuticas, baile, gimnasia... por lo que hay un uso más amplio, y más gente durante más tiempo.

Concienciación

De cualquier forma, advierten que un tema crucial es la concienciación. Así, recuerdan que se baten récords de turistas pero "la gente no percibe el peligro del mar", y muchas veces no atienden a los consejos de los socorristas, o directamente ignoran la bandera roja, poniéndose no solo ellos en peligro, sino también a otros usuarios o a los servicios de salvamento.

Por ello insisten en que "igual que se hacen constantemente campañas de concienciación de tráfico, sería necesario insistir en el peligro del agua, y que una bandera roja es como un semáforo en rojo. No se puede pasar. Igualmente, no se tiene conciencia del peligro que representa bañarse en una zona sin vigilancia, o donde ha terminado ya el horario del servicio de salvamento", han recordado desde Cruz Roja.

El ejemplo de Benidorm

Benidorm, motor turístico de la provincia, sabe bien de la importancia de dar el mejor servicio posible en sus arenales. Y por ello ofrece servicio diario en todas sus playas todo el año. Así, del 1 de octubre hasta Semana Santa está operativo de 10 a 17 horas. Después, hasta el 30 de junio, funciona de 10 a 19 horas. Y julio, agosto y setiembre, de 9 a 20 horas. Es con diferencia el más completo.

La concejal de Playas y Medio Ambiente de Benidorm, Mónica Gómez, ha explicado que “las playas de Benidorm son de las pocas del litoral español que tienen activos durante todo el año los servicios de limpieza, salvamento y socorrismo, o playas accesibles”, entre otros.

Además, Gómez ha destacado que los mismos “se van modulando en cada periodo en función de las necesidades y afluencia de usuarios, que en verano se traducen en un aumento notable de la plantilla”. Un motor económico que no se para en la capital turística de la Costa Blanca.