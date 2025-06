Preocupación en Playa de San Juan por el riesgo de desprendimiento de un conocido edificio

La tranquilidad de Playa de San Juan se ha visto alterada este fin de semana por un suceso que ha generado inquietud entre vecinos y comerciantes. Durante la mañana de este domingo, los negocios ubicados en los bajos del edificio Eurosol, situado entre la calle Maruja Pastor y la avenida Historiador Vicente Ramos, han amanecido precintados con cinta del cuerpo de bomberos de Alicante, lo que ha impedido a los propietarios abrir sus locales al público.

El origen del cerco tuvo lugar la noche del sábado, cuando un viandante denunció haber sido alcanzado por fragmentos desprendidos de una cornisa mientras cenaba en uno de los establecimientos de la zona, según fuentes vecinales. El incidente motivó la intervención de la Policía Local, que tras verificar la existencia de restos caídos, alertó a los bomberos. Estos procedieron a acordonar el área y trasladaron el parte al Ayuntamiento de Alicante, que deberá determinar ahora los pasos a seguir.

Aunque no se han reportado heridos, la situación ha encendido las alarmas entre los residentes, preocupados por la integridad estructural del edificio, así como entre los comerciantes, que se enfrentan a un escenario de incertidumbre absoluta. “Ahora mismo no sabemos si podremos abrir mañana o si tenemos que dar unos días de vacaciones a nuestros trabajadores”, comenta con visible nerviosismo una de las propietarias afectadas, quien, como el resto de damnificados, asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades.

La falta de información ha agravado la sensación de indefensión entre los empresarios, muchos de los cuales temen que el cierre se prolongue más allá de unas horas. “No tenemos ningún tipo de información al respecto. Nos sentimos indefensos porque no sabemos cómo se va a proceder y si el cierre va a ser cosa de un día o de semanas”, lamenta una de las responsables de un local afectado.

Desde el entorno vecinal se reclama una evaluación técnica urgente del edificio, mientras que los comerciantes piden que se tomen decisiones que minimicen el impacto económico de este suceso. A esta hora, no se ha emitido aún ningún comunicado oficial por parte del Ayuntamiento de Alicante, ni se ha detallado el alcance real del desprendimiento ni las medidas que se aplicarán en los próximos días.