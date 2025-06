Economistas defienden la regla de gasto pese a que limita a los ayuntamientos

El Ayuntamiento de Alicante se enfrenta ahora a un «plan de ajuste parcial» por haber incumplido la regla de gasto durante el ejercicio 2024, tras haber gastado hasta 29 millones de euros más de lo que permite dicha norma. El hecho de que el Consistorio alicantino se vea abocado a tener que hacer estos esfuerzos pese a que su situación económica no sea negativa, a que no presente déficit, lleva a realizarse una serie de preguntas, como por qué se tiene que recurrir a préstamos pese a contar con liquidez, en qué casos los remanentes de tesorería pueden emplearse para inversiones y no sólo para amortizar deuda y, sobre todo, si es conveniente que el Gobierno central someta a las administraciones locales a la regla de gasto.

Los expertos señalan que la regla de gasto pretende que el crecimiento del sector público se atenga al ritmo del crecimiento del PIB sin que nadie se desmadre

Los economistas consultados por este diario coinciden a la hora de defender la aplicación de la regla de gasto, un mecanismo que ahora se vuelve a ejecutar después de que se relajara con la pandemia, ya que consideran que contribuye decisivamente a evitar el despilfarro en las arcas municipales. Para no tener problemas con este mecanismo, los expertos consideran que es clave que los porcentajes de ejecución presupuestaria sean elevados, una cuestión que no se viene produciendo en el Ayuntamiento de Alicante. «La regla de gasto pretende que el crecimiento del sector público se atenga al ritmo del crecimiento del PIB sin que nadie se desmadre. No es una situación de patologías de déficit ni de pérdidas», explican desde el Colegio de Economistas de Alicante.

Volver a medir

Desde esta entidad también señalan que la regla de gasto está condicionando este año los presupuestos de los ayuntamientos tras haberse relajado su aplicación en los últimos años. «El problema es que ahora se está volviendo a medir y muchos consistorios se han pasado porque el gasto que han liquidado en 2024 ha sido superior al permitido. Se han pasado, ya que la ejecución que realizaron en 2023 fue baja. Ahí es donde se produce la inestabilidad», apuntan fuentes del propio Colegio de Economistas, antes de añadir: «Se trata de que el nivel de gasto computable ha crecido más de lo que debía. Esto no quiere decir que haya déficit ni falta de capacidad de financiación».

Ante este escenario, los economistas consultados por este diario insisten en la importancia de que los porcentajes de ejecución de las inversiones presupuestarias sean lo más elevados posible debido a la disciplina a la que lleva la aplicación de la regla de gasto. «Esto conlleva que haya demasiados superávits, remanentes de tesorería y liquidez. Algo se está aplicando mal cuando se produce tanto ahorro. Se deberían contemplar situaciones particulares y excepciones necesarias. Con todo, es importante que se aplique la regla de gasto. Si no, en años electorales se podría producir un despliegue de gasto excesivo que después lo tendrían que pagar los que vengan detrás», reflexionan desde la entidad.

El techo de gasto es el único límite que tiene la administración para controlar el gasto. Si los ingresos no son estables no se puede consentir que haya déficit María Teresa Amorós Ripoll — Economista

Sostenibilidad

La economista María Teresa Amorós Ripoll también se muestra partidaria de la aplicación de la regla de gasto para ejercer control sobre los ayuntamientos. «Es un mecanismo que pretende asegurar la estabilidad de las finanzas de las administraciones, que sean sostenibles, y evitar el déficit. Con motivo de la pandemia las reglas fiscales se relajaron y se permitió que no hubiera techo de gasto», apunta la experta, que también muestra su visión sobre los planes de ajuste: «Te dicen las medidas que tienes que adoptar para evitar la desviación financiera».

Amorós Ripoll recuerda igualmente que cuando se producen planes de ajuste y hay préstamos los remanentes de tesorería se deben utilizar para amortizar o cancelar deuda en la medida de lo posible. «Si no hay planes de ajuste ni préstamos los remanentes de tesorería sí se pueden dedicar a otros gastos a través de modificaciones presupuestarias», señala la economista antes de añadir que «las partidas que a 31 de diciembre se quedan con superávit no pasan al ejercicio siguiente, van a la cuenta de pérdidas y ganancias. Por eso se intenta al máximo de lo posible que se agoten las partidas».

Una última pregunta a la que responde Amorós Ripoll gira en torno a si se debe cambiar la ley de techo de gasto en cuento a su esencia actual, ante lo que su respuesta es negativa. «La veo bien como está porque es el único límite que tiene la administración para controlar el gasto. Si los ingresos no son estables no se puede consentir que haya déficit», finaliza la experta.