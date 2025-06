La oposición afirma que tumbará el "plan de ajuste" del Ayuntamiento de Alicante

A pocas semanas del pleno municipal de junio (cuya fecha definitiva aún está por definirse oficialmente) todo parece indicar que el "plan de ajuste" anunciado por el ejecutivo de Luis Barcala no saldrá adelante. Los populares aprobaron la medida el pasado viernes, en una Junta de Gobierno extraordinaria, sin pactar previamente su contenido con ninguna otra formación. En la práctica, el acuerdo incluía renunciar a la rebaja del IBI pactada con Vox para no sacrificar ningún proyecto inversor ya anunciado. Una decisión que no sentó nada bien a los de Abascal, que anuncian su voto en contra, al igual que los grupos de izquierda, mientras exigen la dimisión del concejal de Hacienda, Toni Gallego.

Tras constatarse que el Ayuntamiento alicantino había excedido el máximo de gasto en más de 29 millones de euros durante 2024, el interventor municipal advirtió de la necesidad de aplicar un Plan Económico Financiero. Esta herramienta de control, destinada a recuperar el equilibrio fiscal, fue aprobada inicialmente por el equipo de gobierno local el pasado viernes. Sin embargo, el ejecutivo liderado por Luis Barcala confió en el aumento de la recaudación para no tener que anular inversiones ya previstas, una decisión que lograría "salvar" los proyectos prometidos por el PP, pero que, en cambio, obligaría a renunciar a la bajada del IBI pactada con Vox a cambio de aprobar los presupuestos de este año.

"Ruptura" entre el PP y Vox

La formación de ultraderecha, que mostró un cabreo mayúsculo tras enterarse a través de INFORMACIÓN de que sus socios habían quebrantado el pacto suscrito pocas semanas antes, cargó contra el edil de Hacienda, Toni Gallego. Los ediles de Vox aseguraron sentirse "estafados" y exigieron la dimisión del concejal por haberse "reído" de sus 21.000 votantes.

Ahora, el citado plan está pendiente de pasar por pleno. Un foro en el que, si nada cambia, la oposición podría tumbar la iniciativa. En este sentido, todos los grupos municipales a excepción del PP han confirmado a este diario su voto en contra del expediente presentado por el ejecutivo local. Dada la composición de la Corporación, donde los populares cuentan con 14 de los 29 concejales, la izquierda y Vox se aliarían para impedir el ajuste contable impulsado por los de Barcala.

También debe decidirse la fecha de la sesión donde se debatirá el Plan Económico Financiero. Habitualmente, los plenos municipales en Alicante tienen lugar el último jueves de cada mes. En este caso, sería el día 26, justo tras los días de Hogueras, por lo que los portavoces valoraron la posibilidad de adelantar la cita a la semana anterior: el jueves 19. Sin embargo, el alcalde aún no ha publicado el decreto oficial de convocatoria, tras el que se abre el plazo de presentación de iniciativas para los distintos grupos políticos.

Toni Gallego: dimisión, reprobación...

Independientemente de la fecha, el pleno ordinario del mes de junio se prevé especialmente complejo para el edil de Hacienda, Toni Gallego. No solo porque su propuesta de ajuste contable pueda quedar rechazada por la oposición, sino porque sus compañeros de corporación podrían incluso reprobarle.

Después de que los concejales de Vox exigieran su dimisión la pasada semana, Compromís quiere que el Ayuntamiento haga constar su rechazo oficial a la política económica impulsada por el concejal popular. A su vez, los valencianistas forzarán a los de Abascal a demostrar si están dispuestos a materializar el órdago enviado el viernes o si continuarán siendo el salvavidas del PP este mandato.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha anunciado que la petición de reprobación tendrá lugar, en primer lugar, por "el plan de ajuste al que se tiene que someter el Ayuntamiento de Alicante, que puede comprometer inversiones importantes para los barrios de la ciudad, pese a disponer de un importante remanente de más de 150 millones". Aunque no será el único motivo, los valencianistas señalan en general "la mala gestión en el área de Hacienda", de la que destacan "informes de Intervención negativos, retrasos en la aprobación presupuestaria y porcentajes de ejecución mínimos" año tras año.

"Creemos que la gestión en el área de Hacienda está siendo nefasta, con poca transparencia, poco diálogo y modificaciones de crédito constantes sin información previa", ha lamentado Rafa Mas, quien responsabiliza a "la mala gestión" de Hacienda de "gran parte del caos económico y del caos de gestión municipal de Alicante", aunque también carga contra el alcalde.

Este fin de semana, Barcala optó por guardar silencio al ser preguntado por este diario sobre la petición de Vox para cesar al concejal de Hacienda, Toni Gallego.

El PSOE señala a Barcala

Por su parte, los socialistas buscan apuntar directamente contra el regidor alicantino. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Barceló, reclamará en el próximo pleno al alcalde que explique "cuál ha sido su responsabilidad en la nefasta gestión económica que ha llevado a tener que impulsar un plan de ajuste".

Para Barceló, el dirigente popular "no puede tratar de desviar la atención sobre los motivos que obligan al Ayuntamiento a aprobar un plan de ajuste". La socialista cree que él es "quien tiene que explicar a todos los alicantinos y alicantinas cuál es su responsabilidad en la necesaria aprobación de un Plan Económico Financiero por haber incumplido la regla de gasto".

Al respecto, la portavoz ha lamentado que todavía "no se le ha escuchado aclarar con detalles cuáles serán las consecuencias y por qué ha decidido que su mala gestión recaiga sobre los bolsillos de las familias alicantinas".