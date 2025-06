Los vecinos de Rabasa no tendrán preferencia para acceder a las viviendas sociales en su barrio

Jarro de agua fría para los vecinos de Rabasa: la Generalitat Valenciana confirma que no tendrán preferencia a la hora de acceder a una de las viviendas públicas que el Consell construye en el barrio alicantino, pese a que el Gobierno autonómico aseguró lo contrario a los residentes en una reunión celebrada en abril. Ahora, la conselleria reconoce que los criterios para la adjudicación de los inmuebles no incluyen el hecho de estar empadronado en la zona y asegura que "la prioridad es que se priorice a las personas del barrio", aunque no aclara cómo piensa hacerlo.

Actualmente, el ejecutivo de Carlos Mazón construye en Rabasa 34 viviendas para alquiler social, con un precio de 580 euros al mes, y se encuentra en proceso de impulsar otras 176, que serán para venta. Unas obras que, pese a que fueron adjudicadas por el Botànic en mayo de 2023, se enmarcan dentro del Plan Vive impulsado por los populares. En abril, según explicó Antonio Balibrea, vocal de la asociación de vecinos, se celebró una reunión entre el colectivo y Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda; y Estefanía Martínez, directora del EVhA, (la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl).

Durante el encuentro se establecieron unos "criterios de adjudicación y vinculación con el barrio" con un sistema de puntuación que preveía otorgar 50 puntos a residentes de Rabasa o a familiares directos como hermanos o hijos; 40 puntos para sobrinos o nietos de residentes; 30 a personas que trabajen en el barrio o tengan sus empresas en Rabasa; 20 para solicitantes que quieran volver a la zona y 10 para el resto de solicitantes.

Cambio de criterios

Además, se adelantó que los miembros de la Asociación de Vecinos de Rabasa también tendrían preferencia con un punto adicional por cada año que hayan estado dados de alta en la agrupación de residentes. Una serie de anuncios que, finalmente, todo apunta a que no se cumplirán. En la adjudicación del suelo a la empresa promotora para su explotación durante los próximos 50 años se especifica que, para escoger a los beneficiarios de las viviendas, se deberá aplicar el Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana.

En este documento, lejos de lo pactado con los residentes, se estipulan criterios como la capacidad económica de la unidad de convivencia, que dará derecho a entre 10 y 20 puntos en función de los ingresos; las situaciones de especial vulnerabilidad que afecten a los futuros habitantes de los inmuebles; el hecho de que un menor esté escolarizado en el municipio donde se encuentra la promoción o que alguno de los beneficiarios realice en la localidad una actividad laboral o profesional, entre otros. Ni rastro de la baremación especial para personas ligadas a Rabasa o sus familiares.

La conselleria lo reconoce

Desde la vicepresidencia de Susana Camarero confirman ahora que no se cumplirá con los criterios anunciados hace solo unos meses. Fuentes del departamento autonómico consultadas por INFORMACIÓN han reconocido que "los criterios establecidos en el pliego son el IPREM y la inscripción en el registro de demandantes de vivienda". No obstante, han asegurado que "la voluntad de la Generalitat es que se priorice a las personas del barrio" para que el adjudicatario "pueda cumplir con los compromisos adquiridos con ellos en años anteriores". Eso sí, no concretan de qué forma esperan conseguirlo.

En su día, los vecinos de Rabasa vendieron o cedieron suelo a través de cooperativas a la Conselleria para hacer pisos públicos. Fue entonces cuando residentes del barrio negociaron con el Ivvsa (institución previa al EVhA) expropiaciones para llevar a cabo el Plan General en Rabasa, en el que se acordaba construir vivienda protegida en los terrenos puestos a disposición de la Generalitat.

Desde el primer momento se negoció que estas viviendas preservaran el acceso a los vecinos del barrio, una condición sobre la que hubo dudas hasta que, en abril, los representantes de la Generalitat se comprometieron definitivamente a asumirla. Algo que no sucederá finalmente.

Esquerra Unida tiene dudas

Toda esta situación ha hecho saltar las alarmas en Esquerra Unida-Podemos, que denuncia "falta de transparencia" en el proceso de adjudicación de viviendas públicas en Rabasa y ha expresado su "profunda preocupación por la opacidad que está rodeando a la tramitación" de los citados inmuebles.

Para el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, debe tenerse en cuenta que "la vivienda es un derecho fundamental", por lo que "su asignación debe estar guiada por criterios públicos, técnicos y objetivos". En este sentido, Copé destaca que "no se puede poner en riesgo el principio de igualdad de oportunidades ni se puede perjudicar a las familias que más necesitan acceder a una vivienda digna".

A pesar de que la conselleria ha confirmado que la condición de residente en el barrio no forma parte de los criterios oficiales, EU-podemos insiste "en que toda la baremación y el listado definitivo de personas adjudicatarias deben publicarse íntegramente para garantizar la transparencia del proceso". De este modo, Copé ve imprescindible que "las viviendas protegidas deben estar destinadas exclusivamente a quienes realmente las necesitan".