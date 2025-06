Aparcabicis de cemento en Albufereta: una inversión que ni ata ni convence

Un bloque de cemento blanco, liso y con una anilla metálica. Ese es el diseño de los nuevos aparcabicis instalados esta semana en el nuevo paseo de la Albufereta, en Alicante, en la zona conocida como Finca Adoc. Esta estructura, según el proyecto ejecutado por el Ayuntamiento de Alicante, sirve para estacionar hasta cinco bicicletas en cada uno de los dos dispositivos. Pero para quienes las usan a diario, el diseño no solo es inútil, sino contraproducente. "Llevamos años reclamando aparcabicis del tipo U invertida porque son los más seguros y cómodos para atar las bicis", critican desde el colectivo Alacant en Bici. "Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en implantar estos elementos de dudosa utilidad y cuyo coste desconocemos", añade Pedro Raigal, portavoz del colectivo.

Una mujer camina junto a uno de los aparcabicis de cemento en Albufereta / PILAR CORTÉS

Diseño fallido

Para los usuarios de bicicletas de la ciudad y los vecinos de la zona, la nueva estructura no cumple con los criterios mínimos de seguridad ni con el espacio suficiente para dejar una bicicleta de ciudad. "El espacio para la rueda es muy fino, la anilla está tan lejos que necesitas una cadena larguísima, que no es la que suele llevar un ciclista. Y con una cadena normal solo puedes atar la rueda delantera. El resultado es que te roban la bici y te dejan la rueda", señala Raigal.

"El espacio para la rueda es muy fino, la anilla está tan lejos que necesitas una cadena larguísima. Te roban la bici" Pedro Raigal — Portavoz de Alacant en Bici

Lo más preocupante, según indican desde el colectivo Alacant en Bici, es que este tipo de aparcamiento no responde a las necesidades reales de la ciudad. "Hace mucho tiempo que pedimos aparcabicis de verdad. Apenas hay cuatro o cinco por barrio, al contrario que los coches, que hay de sobra. Y cuando los ponen, lo hacen en la acera, quitando espacio al peatón", señala Raigal, para quien la solución pasa por implantar soportes tipo U invertida en cada esquina. "Con eso puedes atar cuadro y rueda, también sirven para patinetes. No entendemos por qué no lo hacen", destaca el portavoz de Alacant en Bici.

Utilidad escasa

El tipo de aparcabicis de hormigón instalados en Albufereta tienen un coste de 393,30 euros por unidad, según la documentación técnica incluida en el proyecto. Pese a su apariencia firme, solo permite asegurar parcialmente cinco bicicletas. "Los aparcabicis en forma de U invertida que pedimos nosotros no llegan a 100 euros y caben dos bicis por lado. Este cuesta cuatro veces más y es menos útil", critica Raigal.

Los aparcabicis de la Albufereta forman parte de una actuación más amplia, la de acondicionamiento de la explanada situada frente a la urbanización Torre Alacant que hace una semana ya ocasionó problemas por el pavimento elegido, pero la elección del modelo y su ubicación han generado más rechazo que aceptación. Para los colectivos ciclistas y los vecinos, el problema no es solo el diseño, sino la falta de planificación. "Que hicieran un carril bici es lo ideal, pero al menos un aparcabicis funcional debería ser lo mínimo", insiste Raigal, quien agrega: "Y si cuando se gasta dinero se hace en algo así, queda claro el nivel de interés del Ayuntamiento por la bicicleta".

Desde el vecindario

La presidenta de la Asociación de Vecinos Serra Grossa-Albufereta, Cristina Knutsson, comparte la frustración con el colectivo Alacant en Bici y señala que estas instalaciones no son las adecuadas para la zona. "Los aparcabicis no son seguros, en ellos solo se puede atar una rueda, y eso hace que sea posible que dejen la rueda y se lleven la bici. Parece que son más decorativos que funcionales, nos gustaría que pusieran otros", señala Knutsson.

"Se pueden llevar la bici. Parece que son más decorativos que funcionales, nos gustaría que pusieran otros" Cristina Knutsson — Presidenta de la Asociación de Vecinos Serra Grossa-Albufereta

La representante de la entidad vecinal propone una redistribución del espacio que mejore las instalaciones de bicis en la zona y la funcionalidad del nuevo paseo. "Si pusieran los aparcabicis en otra ubicación que fueran mas cómodos para los vecinos en medio de los bancos se podrían instalar los aparatos de calistenia que todavía quedan por instalar en el paseo y que seguimos esperando", señala Kutsson.