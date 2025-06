Barcala elegirá a dedo al jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, "ata en corto" a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. El puesto del jefe del área, vacante desde la jubilación del último responsable en el año 2023, pasará a ser escogido a dedo. El ejecutivo municipal ha aprobado la modificación de la forma de provisión del cargo para llevarla a cabo mediante libre designación. De esta forma, será directamente el equipo de gobierno el que decida quién se sitúa al frente de las estrategias judiciales y los informes especializados del Consistorio, en un mandato en el que la Asesoría Jurídica está siendo protagonista por la acumulación de sentencias desfavorables en cuestiones como los macrodepósitos o el conflicto por la gestión de las Zonas Verdes.

Así se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia. En un documento con más de una veintena de modificaciones relacionadas con la plantilla municipal, se da cuenta de la modificación del cargo de "jefe del servicio jurídico municipal". En concreto, se apunta que "se modifica la siguiente característica: forma de provisión, libre designación". Del mismo modo, se hace constar que "el resto de características del puesto no sufren variación".

Cambio de jefe

En 2023 se produjo la jubilación de Manuel Cordón, quien dejó su cargo el 3 de marzo después de 42 años de servicio público en el Consistorio, de los que 38 y medio los desarrolló como responsable del Área Jurídica. Poco después, en mayo del mismo año, se acordó que el puesto fuese cubierto "de forma temporal y urgente" por Rafael Ramos, el candidato que mejor puntuación obtuvo (33) por delante de los otros dos aspirantes: sus compañeros Fernando Román (25) y Pablo María Núñez de Cela (21).

Ramos, funcionario de carrera con plaza en el Ayuntamiento desde 1990, fue director territorial de Presidencia y Justicia en Alicante entre los años 1996 y 2000, en la etapa del popular Eduardo Zaplana. También ocupó el puesto jefe de servicio de Deportes del Consistorio alicantino de 2008 a 2012, según figura en la página web del bufete de abogados al que perteneció. Ahora, en Servicios Jurídicos comparte rutina con su hijo, funcionario interino del mismo departamento, que intentó (sin éxito) disputar la presidencia de Vox en Alicante a Ana Vega.

Sin embargo, si Ramos fue conocido más allá del ámbito municipal, político y jurídico fue por introducir la expresión «zapateroboboetanopacta» como respuesta a una pregunta (sobre qué sustancia era autorreactiva entre cuatro opciones) en el test de una oposición en 2006 al cuerpo de Bomberos de Alicante, donde ejercía como secretario del tribunal. Una actuación que el Ayuntamiento consideró falta grave contra la dignidad de la Administración, por la que fue suspendido quince días de sus funciones.

Recorte del servicio

A finales de 2023, mediante una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente, el ejecutivo local aprobó la reducción de la plantilla de los Servicios Jurídicos. Tras la jubilación de Cordón, el acuerdo incluía la amortización de una plaza de "letrado asesor jurídico". El mismo documento contemplaba igualmente la creación de dos plazas de "licenciado en Derecho", un puesto que no estaba ligado a la Asesoría Jurídica, sino que podría desempeñarse en cualquier otra concejalía para prestar asesoramiento, según fuentes municipales. No obstante, según la Oferta Pública de Empleo de 2024 (pendiente todavía de aprobarse la de 2025), dichas plazas no han sido ofertadas y, por lo tanto, cubiertas por funcionarios de carrera en el Ayuntamiento alicantino.

Tras ello, el Consistorio externalizó media docena de contratos menores, adjudicados igualmente por la vía directa, para el encargo de servicios de defensa jurídica ante los tribunales. Estos trabajos, con un presupuesto total de más de 10.600 euros, fueron señalados directamente por el interventor municipal, al entender que se estaba produciendo un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un caso de fraccionamiento. Después de que este diario publicase la advertencia del alto funcionario, el alcalde anunció el encargo de un informe sobre los expedientes en cuestión. Actualmente, de los seis funcionarios adscritos a Asesoría Jurídica, solo cuatro (contando con el jefe del área) prestan servicio en dicho departamento, ya que uno se encuentra de excedencia y otro fue trasladado a Urbanismo.

Todo ello, en un mandato en el que las miradas se han dirigido en varias ocasiones hacia los despachos jurídicos del Ayuntamiento por sentencias como la de los macrodepósitos del puerto de Alicante (donde el Supremo rechazó el recurso municipal y respaldó la decisión del TSJ de conceder licencia ambiental a la empresa); el conflicto de las Zonas Verdes (en el que las arcas municipales han tenido que indemnizar a Geamur con 1,7 millones de euros por haber sido excluida indebidamente del concurso y por retrasos en el pago de facturas) o por la acumulación de sentencias condenatorias por el silencio administrativo, que han costado más de 800.000 euros.