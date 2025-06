Los bomberos de Alicante avivan el conflicto a las puertas de Hogueras: "Barcala se ha desdicho de sus compromisos"

Los Bomberos de Alicante aprietan en las negociaciones con el Ayuntamiento a las puertas de Hogueras. La Plataforma señala, tras un encuentro celebrado este lunes, que el gobierno local de Luis Barcala les ha "faltado al respeto" al haber retrasado un mes una reunión a la que no acudieron técnicos, mientras critica que no solo no se han cumplido los acuerdos alcanzados, sino que los populares se han "desdicho" de algunas promesas. Por estos motivos, avanzan que los representantes de los seis turnos han consensuado no acudir a la Cremà ni participar en los refuerzos durante los días grandes de la Fiesta.

Esta semana se ha producido la tercera reunión entre el equipo de gobierno y los sindicatos para abordar las reivindicaciones del cuerpo de Bomberos municipal. Sin embargo, la Plataforma ha lamentado que la cita se zanjó "sin avances", además de haberse dado, según los bomberos, pasos atrás en asuntos ya acordados en encuentros previos. Durante la cita, el colectivo ha lamentado que se produjo una "negativa tajante a la negociación", en la que los populares "únicamente han hablado de los asuntos que han considerado, mostrando su posición sin opción a la réplica".

En concreto, los representantes de la Plataforma han reconocido que "el único punto en el que se ha traído algún avance" ha sido el relacionado con los interinos. "Han aportado el borrador de la próxima oposición, el cual no está ni presentado a Intervención, con lo que no deja de ser otro compromiso en el que tenemos que confiar", han manifestado. Respecto a la equiparación horaria con otros empleados municipales "ni existe propuesta para regularizar la diferencia horaria ni planteemos que pueda existir retroactividad".

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]