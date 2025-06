El futuro contable de Alicante, en el aire: el PP pide "sensatez" y la oposición critica la falta de negociación

Incertidumbre en el Ayuntamiento de Alicante con el futuro del ajuste contable impulsado por el gobierno popular, tras haber incumplido la regla de gasto en más de 29 millones de euros el pasado 2024. El ejecutivo municipal apela a la "sensatez" de la oposición para sacar adelante en Plan Económico Financiero (la herramienta exigida para recuperar el equilibrio en las cuentas), pero tanto Vox como la izquierda se mantienen en el "no" por la falta de información y negociación.

El ejecutivo popular aprobó el pasado viernes (sobre la bocina, en Junta de Gobierno extraordinaria el último día del plazo) un plan para estabilizar las cuentas del Ayuntamiento después de haberse excedido casi 30 millones de euros en el gasto máximo contemplado para el ejercicio 2024. En la propuesta, firmada por el concejal de Hacienda, Toni Gallego, se confiaba en el aumento de los ingresos (principalmente por el "tasazo" de la basura, criticado en su día por los populares, y por el aumento de la zona azul y naranja) como fórmula para no tener que renunciar a proyectos ya anunciados. Sin embargo, el "daño colateral" de esta decisión fue la rebaja del IBI que los de Barcala habían pactado con Vox a cambio de aprobar las cuentas de 2025. Una decisión que hizo saltar por los aires las relaciones entre ambos grupos, y por la que los ultras han asegurado sentirse "estafados".

Respecto a la ruptura de dicho pacto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado este martes que "se le ha explicado al grupo Vox las circunstancias" y que lo que se pretende es "que, al menos lo entiendan". El popular ha reconocido que la rebaja fiscal "estaba en el acuerdo" pero que "ciertas circunstancias" les han "obligado a tener que reconsiderarlo". Ahora, el PP buscará la aprobación en pleno de unas medidas que ha impulsado de forma individual, sin negociarlas previamente con ninguno de los grupos a los que ahora reclama "sensatez".

El PP pide "sensatez"

Así lo ha manifestado la portavoz local, Cristina Cutanda: "Estamos trabajando para que pueda tener el apoyo de todo el pleno y es importante que los grupos políticos actúen con sensatez porque hay muchos proyectos y subvenciones que estarían pendientes de su aprobación". La edil popular ha defendido que los trámites se están llevando a cabo "con toda humildad y dedicación" para plantear unas medidas "que puedan tener el apoyo de todos los grupos".

Esas intenciones, por el momento, no bastarán para convencer a la oposición, donde tanto Vox como la izquierda siguen instalados en el "no", responsabilizando a los populares de la obligación de implementar este plan financiero y de no haber negociado sus condiciones. Los de Abascal, que insisten en que el ejecutivo de Barcala ha "estafado" a sus votantes, tienen claras sus condiciones para apoyar el documento: que la rebaja del IBI se incluya por escrito dentro del expediente, de tal forma que se convierta en una medida de ejecución obligatoria. A los ultras no les vale con una promesa por escrito, ni mucho menos, verbal, ya que entienden que el equipo de gobierno podría volver a incumplir su palabra.

De querer cumplir este requisito, sería necesario eliminar otras inversiones del presupuesto, algo para lo que Vox aporta algunas ideas, pese a que sus portavoces, Carmen Robledillo y Mario Ortolá, creen que "es problema del PP" decidir cómo hacerlo: "Pedimos el cierre del Patronato de la Vivienda y de Escuelas Infantiles, que también incumplen la regla de gasto, y también queremos saber para qué sirve la estructura de cargos directivos que aprobamos, se iba a mejorar la eficiencia y eficacia del Ayuntamiento, pero nadie sabe cómo va el presupuesto. Es una auténtica vergüenza". Por todo ello, no solo insisten en reclamar la dimisión del concejal, Toni Gallego, sino también la de los directores generales implicados en la tramitación de las cuentas locales.

La izquierda tampoco cede

Del mismo modo, lo tendrá difícil el PP con la bancada de la izquierda, donde tanto el PSOE, como Compromís y EU-Podemos han criticado la "nefasta gestión" de los populares en el presupuesto del pasado ejercicio.

Para la líder de los socialistas en el Ayuntamiento, Ana Barceló, "el gobierno hace recaer este ajuste en los bolsillos de todos los alicantinos", por lo que su formación "no va a aprobar el plan en estos momentos porque hay una falta total de transparencia". Además, incide en que los de Barcala tampoco les han explicado "cómo se va a distribuir el incremento fiscal previsto" y lamenta que "intentan trasladar que esto se va a resolver con dos cositas y eso es totalmente incierto". Los progresistas, además, ya anunciaron que preguntarán en el próximo pleno por la responsabilidad del alcalde en toda esta tramitación.

Tampoco Compromís se ha mostrado convencido tras la petición de sensatez de los populares. Su portavoz Rafa Mas, ha recordado que exigirá la reprobación de Toni Gallego en el próximo pleno, pero también ha cargado contra Vox por su "cinismo" tras haber aprobado los presupuestos: "Nos ha salido muy caros a los alicantinos el medio asesor que les prometió el alcalde por aprobar unas cuentas que son una chapuza económica". El valencianista ha pedido a los de Abascal que "acepten la reprobación" y que se sumen a Compromís para "pedir la comparecencia del alcalde por las presuntas irregularidades administrativas de las que advierte el interventor".

En este contexto, el gobierno de Barcala contará con dos meses para sacar adelante el plan en sesión plenaria. La próxima, si no se convoca una de forma extraordinaria, será la del 26 de junio. Sin embargo, los grupos desconfían de las "negociaciones" anunciadas hoy por el PP, puesto que entienden que ya no es posible modificar una propuesta que ya ha pasado por Junta de Gobierno, sino que las conversaciones con la oposición deberían haberse producido de forma previa.