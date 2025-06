“Cuando las máquinas hacen ciencia”, conferencia de Javier García en Alicante

El catedrático de Química Inorgánica en la Universidad de Alicante (UA), Javier García Martínez, ofrecerá en el Parque Científico de Alicante la conferencia “Cuando las máquinas hacen ciencia”. De la mano de la Asociación de Empresarios de Biotecnología de la provincia de Alicante (AEBA), el encuentro tendrá lugar el próximo jueves 5 de junio a las 13 horas.

Javier García Martínez, catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante, es un referente internacional en el campo de la investigación química. Su contribución al avance de la ciencia y la tecnología, particularmente en el desarrollo de nuevos materiales y su aplicación en el ámbito de la energía, lo ha consolidado como uno de los grandes investigadores de su generación.

Fellow honorario

El catedrático es “Fellow Honorario” de la Royal Society of Chemistry(RSC), una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo. Por otro lado, en 2019 fue elegido presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) para el periodo 2022-2023. Ha sido el único español situado al frente de esta organización.

Además, es Premio Nacional de Investigación 'Juan de la Cierva' 2023, en el área de Transferencia del Conocimiento, y Premio Rei Jaume I 2014, en la categoría en Nuevas Tecnologías.

Cartel de la conferencia de Javier García / INFORMACIÓN

Mejor emprendedor

A nivel internacional, este investigador y emprendedor también ha recibido importantes reconocimientos como el premio al mejor emprendedor en EE. UU., el prestigioso Kathryn C. Hach Award for Entrepreneurial Success. Asimismo, ha sido el primer español en recibir el Emerging Researcher Award de la Sociedad Americana de Química y el premio TR35 Innovator of the Year que concede el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En la actualidad lidera la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino, donde dirige un informe sobre tecnología y competitividad de la economía española. Dicho informe (INTEC) destaca las diez tecnologías más relevantes del año para la economía del conocimiento.