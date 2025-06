El peligro oculto bajo la arena en las playas de Alicante: su veneno es uno de los más dolorosos

Parece una playa tranquila, de aguas cristalinas y arena fina. Pero bajo esa superficie que invita a caminar descalzo se esconde un enemigo silencioso. Uno que no avisa, no se ve y puede arruinarte las vacaciones con un solo movimiento. No es una medusa, ni una roca afilada. Es algo mucho peor.

Cada verano, decenas de bañistas en las costas del Mediterráneo, especialmente en zonas como Alicante, Torrevieja o Benidorm, acaban en el centro de salud por una picadura de este pequeño pero temible animal marino. La mayoría ni siquiera sabe qué les ha atacado. Solo sienten un dolor insoportable, como una quemadura eléctrica que se extiende desde el pie hacia arriba. Algunos incluso sufren mareos, fiebre o dificultades respiratorias.

El enemigo invisible que se entierra bajo tus pies

Lo que lo hace especialmente peligroso es su técnica de camuflaje: se entierra bajo la arena, dejando únicamente sus ojos y parte de la aleta dorsal al descubierto. Así, cuando alguien lo pisa accidentalmente, lanza su defensa natural: una serie de espinas venenosas capaces de causar un auténtico calvario.

Este animal, con aspecto de pez y rostro puntiagudo, puede parecer inofensivo, pero su veneno es uno de los más dolorosos del entorno marino europeo. Y sí, está presente en casi todas las playas de la Comunidad Valenciana.

Qué hacer si te pica (y qué error puede empeorarlo todo)

Si notas un dolor repentino y punzante en el pie tras pisar el fondo marino, sal del agua inmediatamente. La zona se inflamará rápidamente y el dolor puede volverse insoportable en cuestión de minutos. El error más común es aplicar hielo. Gran error. El frío favorece la acción del veneno.

Lo correcto es sumergir la zona afectada en agua caliente (sin quemar) durante 30 a 90 minutos. El calor ayuda a desactivar la toxina. Después, acude a un centro médico. En algunos casos se requieren analgésicos potentes o incluso antibióticos si la herida se infecta.

¿Se puede evitar?

Sí. Aunque no hay un método infalible, los expertos recomiendan:

Llevar escarpines o calzado acuático .

. Arrastrar los pies al caminar en el agua (esto alerta al animal y evita pisarlo).

(esto alerta al animal y evita pisarlo). Evitar zonas poco transitadas en playas sin vigilancia.

El pez araña tiene una potente picadura / fishipedia

¿Y qué animal es?

Se trata del pez araña (Trachinus draco), un habitante habitual del mar Mediterráneo y del Atlántico cercano. Su aspecto no impresiona: mide entre 15 y 30 cm, tiene un cuerpo alargado y colores que se confunden con la arena. Pero su primer contacto con un humano suele terminar en urgencias.