¿Cuánto hay que esperar en Alicante para un trasplante de córnea?

La donación y trasplantes de córnea han aumentado cerca del 20 % en Alicante en el último año gracias a las campañas para captar a un nuevo perfil de donante del que hasta ahora se prescindía como son los enfermos que fallecen de cáncer, patologías respiratorias y cardiacas muy avanzadas, o de neurodegenerativas como la ELA, siempre en casos sin riesgo de transmisión.

Gracias a ello, la lista de espera para esta intervención se sitúa en nueve meses, que es alta pero ha bajado del año, plazo en que estaba instalada la demora hasta hace poco.

En el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que se celebra este miércoles, el jefe de servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital de Alicante, Miguel Perdiguero, quiere destacar la puesta en marcha de programas de captación de más donantes para obtener un mayor número de tejidos, que "son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Homenaje al donante este miércoles en el Hospital Doctor Balmis de Alicante / INFORMACIÓN

A la vez, el doctor ha puesto en valor el modelo que desarrolla al respecto el Hospital de Sant Joan, durante las actividades organizadas por asociaciones de pacientes como Alcer, Asociación Alicantina para la Lucha contra las Enfermedades Renales, que ha realizado una ofrenda floral como símbolo de agradecimiento a las personas que, con su donación, han salvado o mejorado la vida de otros; mientras que los trasplantados hepáticos han plantado un árbol en el recinto del Hospital de Alicante.

En el Día del Donante, la Conselleria de Sanidad destaca el dato de que la donación de órganos en vida se ha duplicado en lo que va de año en la Comunidad.

Prótesis de cadera y rodilla

Además de córneas, existe necesidad de hueso y tendones para los traumatismos y para prótesis de cadera o rodilla. "La falta de hueso, córneas, y de tejidos en general, es tremenda", apunta el doctor.

En el caso del hueso, se busca en función de la demanda. "Cuando aquí en el banco de tejidos no queda, se va a Valencia y si no se acaba pidiendo a Cataluña", pero esto aumenta los costes de forma significativa. "El año pasado suministramos mucho hueso a Valencia, porque nuestros pacientes eran de características que permitían la donación ósea. Cuando su banco no tiene, lo suministramos nosotros".

Piel

También se necesita piel para pacientes quemados. El trasplante actúa como un apósito biológico, "el de mayor calidad que tenemos, hasta que el paciente regenera su propio tejido cutáneo. Hay otro tipo de soluciones, pero no son tan buenas como la piel humana para cubrir a los quemados extensos".

Los grandes quemados se envían al servicio de Cirugía Plástica de La Fe, de referencia en la Comunidad y con renombre internacional; y la piel se suele pedir a su banco de tejidos. En el Hospital de Alicante se hacen injertos de piel, pero del propio paciente, es decir, autólogos, y los pacientes con quemaduras en más del 40 % de su cuerpo se envían a La Fe.

El doctor Perdiguero aclara que en pacientes que fallecen por un tumor no se puede trasplantar hueso ni piel ni otros órganos principales. En cambio, la córnea no está contraindicada.

Asistolia controlada

La mitad de las donaciones de órganos en Alicante son ya de pacientes en parada cardíaca controlada. Los equipos acuden a los distintos hospitales de la provincia a hacer esta técnica en personas con patología irreversible gracias a unas máquinas especiales.

Se trata de la donación en asistolia controlada o tras muerte circulatoria, que consiste en la utilización de órganos provenientes de pacientes que fallecen por parada cardiorrespiratoria controlada y en los que se consigue recuperar el flujo sanguíneo de sus órganos mediante dispositivos de circulación extracorpórea (ECMO). Esta técnica permite la donación tras el cese irreversible de la actividad circulatoria en pacientes en los que se ha acordado la retirada de las medidas de soporte vital.

El Hospital de Dénia realiza su primer explante de corazón en asistolia controlada

Perdiguero destaca que este nuevo sistema ha permitido realizar donaciones cardíacas en las áreas de salud de la provincia. "Es una técnica que permite preservar los órganos en determinadas circunstancias y vamos ya por 40 salidas. Todas han ido bien, con la participación de cirujanos cardíacos, perfusionistas y intensivistas". El último en unirse ha sido el Hospital de Dénia.

También quiere poner en valor la donación en hospitales pequeños. "Un hospital grande tiene muchos recursos y puede ser más fácil llevar este proceso, pero en los pequeños, en los cuales a lo mejor hay uno o dos coordinadores, sacar adelante todo un proceso de donación es una gran labor. Más del 50% de las donaciones que llevamos a fecha de hoy en la provincia vienen de hospitales pequeños. Sin ellos, no podríamos hacer el número de trasplantes que estamos realizando".

Mesa informativa de la Asociación contra las Enfermedades Renales en el Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

Menos hígados

En cuanto al trasplante de hígado, en toda España se están realizando menos porque muchos pacientes que donan tienen afectación grasa del órgano como consecuencia de las patologías que sufría, señala el doctor, que pone en valor la campaña de concienciación social que se ha llevado a cabo en institutos de Alicante "con muy buena acogida".

Gracias a un roleplay sobre el proceso de donación, se ha conseguido llegar a la mitad del alumnado y que este tenga interés por un proceso que salva vidas.

Según datos del Ministerio de Sanidad, la donación de órganos ha crecido en un 50% en la última década.