Expertos avanzan en Alicante en una tecnología portátil que elimina contaminantes del agua

La Universidad de Alicante (UA) ha reunido a una veintena de expertos procedentes de universidades, institutos, centros tecnológicos y empresas de Eslovaquia, Polonia, México, Ucrania, Moldavia, Reino Unido, Hungría y España, para avanzar en una nueva tecnología portátil para el tratamiento de aguas contaminadas.

El encuentro, celebrado en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias, se enmarca en el proyecto europeo Cleanwater (multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics), que lidera el Laboratorio de Materiales Avanzados de la UA.

Tecnología híbrida

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una tecnología híbrida que permita eliminar contaminantes persistentes y emergentes en aguas naturales mediante la combinación de un plasma no-térmico y en el diseño de fotocatalizadores para acelerar reacciones químicas por luz ultravioleta (UV), aspecto clave en los procesos de descontaminación.

“Tras un año y medio de trabajo hemos avanzado en la construcción del equipo de plasma frío y en el diseño de materiales adsorbentes con actividad fotocatalítica para integrarlos en esta unidad”, explica el investigador principal del proyecto y catedrático de la UA, Joaquín Silvestre.

Descargas eléctricas

“El plasma genera descargas eléctricas para ionizar un gas capaz de degradar todas las moléculas contaminantes que puede haber en el agua sin calentarla, al tiempo que los fotocatalizadores incorporados mejoran la eficiencia del proceso gracias a efectos sinérgicos”, apunta Silvestre. Los estudios preliminares, detalla, “confirman esos efectos sinérgicos entre la unidad de plasma y los materiales integrados con altas eficiencias de purificación”.

Durante la reunión celebrada en la UA y tras decidir los siguientes pasos para optimizar el equipo de plasma y las prestaciones de los fotocatalizadores adsorbentes, “en breve queremos aplicar estas unidades en el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas en Eslovaquia”, añade Silvestre.

Catástrofes

En contextos vulnerables provocados por catástrofes, guerras o por el cambio climático es necesario desarrollar soluciones rápidas y eficaces para evitar la propagación de epidemias transmitidas por el agua y la exposición a niveles inseguros de metales pesados o contaminantes peligrosos.

El proyecto Cleanwater tendrá un especial impacto en comunidades rurales donde no hay acceso a agua potable.

En este sentido, la UA indica que el proyecto Cleanwater tendrá un impacto muy positivo en comunidades rurales donde no hay acceso a agua potable. “Será de especial relevancia para algunos de los países participantes en el proyecto, como Ucrania, México, Moldavia y Kazajistán”, recuerda el investigador de la UA.

El Laboratorio de Materiales Avanzados del Departamento de Química Inorgánica de la UA tiene una larga trayectoria en nanomateriales capaces de adsorber sustancias tóxicas, de hecho, este grupo es líder mundial en la síntesis y aplicación de materiales porosos para procesos de eliminación de contaminantes, tanto en fase gas como en fase líquida.

Cleanwater, que finaliza en 2027, cuenta con una financiación de 980.000 euros del Programa Horizonte Europa, a través de las acciones “Research and Innovations Staff Exchange (SE-Marie Curie)”.