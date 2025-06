Loreto Cruz, enfermera de Alicante: «El cuidado de las pantallas y las agresiones en los colegios es trabajo comunitario»

Impulsora de la Estrategia de Salud Comunitaria en el área sanitaria de Alicante-Sant Joan, Loreto Cruz afronta su última tarea en la sanidad pública ante su próxima jubilación en julio.

¿Qué es la salud comunitaria y por qué es tan importante en la Atención Primaria?

La salud comunitaria son todas aquellas acciones de promoción y de prevención de la salud que realizamos los profesionales con la población contando con las necesidades que nos demandan para mejorar su calidad de vida y bienestar. Una premisa importantísima que se pretende es el empoderamiento de las personas respecto a su salud.

"Una premisa importantísima que se pretende es el empoderamiento de las personas respecto a su salud"

¿Nos da algún ejemplo?

Actividades que hacemos de educación para la salud, como los programas de alimentación saludable o actividad física; de cuidar al cuidador; la educación terapéutica dirigida a personas con cronicidad, que sufren enfermedades como diabetes o hipertensión; actividades dirigidas a personas con párkinson; prevención de enfermedades a través de las vacunaciones y las campañas de puertas abiertas. Todo ello son ejemplos de atención comunitaria. También trabajar en los colegios los primeros auxilios, el cuidado de las pantallas a edades tempranas y trabajar en las agresiones en los centros educativos. Toda labor que realizamos fuera del centro de salud es trabajo comunitario, con la población en donde vive o trabaja, en asociaciones o colegios. Los sanitarios salimos a trabajar en su entorno.

¿Valora la población este trabajo fuera de los centros de salud?

Llevamos años realizando atención comunitaria aunque últimamente, con el apoyo de la Conselleria de Sanidad a través de la Estrategia de Salud Comunitaria, se está impulsando muchísimo, y la población lo está conociendo más.

Herramienta facilitadora

En los últimos meses ha asumido el papel de impulsora práctica de la estrategia en su departamento. ¿Cómo está siendo?

Mi papel es el de facilitar a los profesionales de mi departamento el implementar estas acciones de forma práctica en sus centros de salud. Les acompaño en la puesta en marcha de las actividades sobre las necesidades que la población nos demanda en la zona básica de salud.

"La gente está acostumbrada a vernos en las consultas, detrás de mesas de despacho, y no en su entorno"

¿Qué importancia tiene que la salud comunitaria salga de los centros de salud?

La tiene toda porque es trabajar a pie de calle con las personas. La gente está acostumbrada a vernos en las consultas, detrás de mesas de despacho, y no a vernos con ellos en su medio, en su entorno, en donde realmente tienen muchísimas necesidades. Personas, por ejemplo, al cuidado de familiares, a las que se les dan talleres de apoyo emocional y a nivel de educación para la salud para ayudarles su día a día. Esto es muchísimo más enriquecedor que esperar que vengan a nosotros. Es un pilar de trabajo fundamental de los profesionales el trabajar a pie de campo con las personas, llegar a donde están y anticiparnos a sus necesidades reales.

El trabajo en equipo

¿Qué logros destaca de su trayectoria en relación a la salud comunitaria?

Siempre he defendido el trabajo de equipo. Los logros los hacen los equipos, no una sola persona. Sin unidad, por mucho que uno quiera conseguir cosas, no las va a conseguir. Para mí el gran logro del trabajo comunitario está en poder trabajar en equipo y poder ofrecerse a la población. Soy una pieza más.

¿Qué dificultades has encontrado para la implantación de la salud comunitaria en estos años?

Cuando los programas de educación para la salud están muy avanzados, con la gente ya muy metida, y hay cambios. Cada cierto tiempo hay traslados, oposiciones y la gente que está llevando esos programas, a los que la población ya conoce, se marcha. Entonces tenemos que volver a empezar de nuevo porque vienen personas que a lo mejor nunca han hecho este trabajo, compañeros de otras instituciones como los hospitales, que no están acostumbrados, hay que formarlos y tenemos que empezar desde cero. Eso dificulta el avance hacia un proyecto consistente, pero es algo que no podemos evitar porque todas las personas tienen derecho a tener su plaza. Son pequeñas dificultades pero la gente se vuelve a enganchar. Es todo cíclico y eso dificulta. Luego depende mucho de las poblaciones, hay que adaptarse mucho a las circunstancias porque unas son mucho más vulnerables que otras. Pero donde la gente ve dificultad, que la hay, yo veo reto y oportunidad.

Alex Domínguez

Carga asistencial

¿Y la carga asistencial?

Es otra dificultad, y muy importante. La carga de trabajo que tenemos los profesionales de la Sanidad es una de las mayores dificultades. Porque somos los mismos los que hacemos todo, pero es un reto para nosotros. Se trata de incluir en el plan de todos los profesionales el trabajo grupal y comunitario y darles tiempo para poder desarrollarlo. Las dos premisas fundamentales para mí son el trabajo en equipo y que los profesionales tengan en su plan de trabajo habitual incluido el grupal y comunitario. Eso ayuda muchísimo a poder desarrollarlo.

"Hay un déficit de personal pero si una decide ser enfermera y enfermera comunitaria tiene que tener claro lo que es hasta el final"

¿Qué mensaje da a las generaciones de enfermeras que quieren dedicarse a salud comunitaria?

El mensaje es que todas las enfermeras que vienen a los puntos de salud a desarrollar su labor profesional que tengan presente que el principal pilar de trabajo en Atención Primaria es precisamente el grupal y comunitario con la población, con la participación de esas personas a las cuales nos debemos. Eso nos va a evitar que muchas personas a la larga enfermen con la mayor carga de trabajo para ellas. Les diría que nunca olviden que el principal motivo por el que se creó la Atención Primaria fue precisamente el trabajo con la comunidad.

Jubilación

Se jubila el 27 de julio...

Hay que dar cancha a las nuevas generaciones de enfermeras y que cojan el relevo. Es un trabajo maravilloso y un gran aprendizaje para nosotros, porque no solo aprenden las personas con las que trabajamos. Nosotros aprendemos también de ellas. Es un aprendizaje maravilloso bidireccional y que me emociona. Soy una apasionada y eso a pesar de que siempre faltan enfermeras. Hay un déficit de personal pero no podemos olvidar cuál es nuestro trabajo. Si una decide ser enfermera y enfermera comunitaria tiene que tener claro lo que es hasta el final.