Otra sentencia contra el Ayuntamiento de Alicante: obligado a pagar el plus de festividad en vacaciones

El Ayuntamiento de Alicante, obligado por mandato judicial a pagar el plus de festividad también en vacaciones. El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) ha ganado una sentencia que reconoce el derecho a percibir esta retribución a los empleados municipales que trabajan durante todo el año en días festivos. La sentencia, del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Alicante, establece que el salario del período de vacaciones no puede ser diferente del correspondiente a las otras mensualidades, porque, de lo contrario, no se trataría de una remuneración íntegra.

Vacaciones "perjudicadas"

Según han informado desde el SEP, la jueza concluye que, de no abonarse este importe, el disfrute de las vacaciones se vería así económicamente penalizado, lo que sería incompatible con el principio de vacaciones íntegramente remuneradas. Del mismo modo, la sentencia declara el derecho de los empleados del Ayuntamiento a que se les abonen los atrasos correspondientes a los cuatro años anteriores a la presentación de su solicitud ante la Administración.

La reclamación del plus de festividad en el periodo vacacional había sido solicitada de forma reiterada por la sección sindical del SEP-CV en el Ayuntamiento de Alicante, sin obtener respuesta del equipo de gobierno, por lo que desde el sindicato entienden que "el fallo de la sentencia supone un avance en los derechos de centenares de trabajadores del Consistorio".