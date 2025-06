Si han puesto en tu coche este ticket hoy en Alicante, no piques: no es una multa, es una estafa

¿Has estacionado tu coche y has visto un ticket parecido a una multa? Ten cuidado porque es el inicio de una nueva estafa en Alicante. Los vecinos, trabajadores y visitantes del entorno del Mercado Central, entre Calderón de la Barca y Poeta Carmelo Calvo se han visto esta mañana sorprendidos con este papel trampa pero también en las calles de Juan de Herrera, Padre Mariana, Manuel Antón y Pintor Velázquez.

El Ayuntamiento de Alicante ya alertado por sus redes sociales este intento de robo de datos personales a través de un qr situado en un documento lo más parecido a una multa ordinaria por haber estacionado mal el vehículo.

Reacciones

Los conductores del centro de Alicante y los grupos de Whatsapp han empezado a difundir esta estafa en la que es posible que pueda caer alguna persona que no sepa diferenciar de una sanción falsa a una verdadera.

J. Lloret es vecino de la zona y comentaba a INFORMACIÓN que "siempre aparcamos ahí y alguna vez que me han puesto multa porque se me ha olvidado el ticket no se parecía en nada a esta".

Por otro lado, A. Vera, que también reside en el entorno indica a este diario que "cuando he llegado lo he visto, pero mi coche estaba perfectamente aparcado, me ha parecido raro y no me fiaba del QR".

Formato de la multa falsa que se ha encontrado en varias calles de Alicante / INFORMACIÓN

Consejos para detectar esta estafa en Alicante