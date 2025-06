Sanidad afirma que la reestructuración de horarios de los centros de salud reducirá listas de espera

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha recalcado que la reestructuración de la Atención Primaria los sábados permitirá disminuir las listas de espera además de facilitar la conciliación familiar y al respecto fuentes de su departamento han aclarado que "se reorganizará la asistencia de manera que no afecte a la actividad asistencial de las urgencias los fines de semana, ya que la mayoría de centros que abrían ahora seguirá haciéndolo".

Gómez, durante su intervención en el Senado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, afirmó que "la reorganización de la jornada laboral en Atención Primaria, con el cierre de los centros de salud los sábados, comenzará en el mes de octubre".

Conciliación

Al respecto, a preguntas hoy de los medios de comunicación, ha aclarado: "Voy a conciliar, tal y como me comprometí el pasado noviembre, la vida familiar de los médicos de equipo de Atención Primaria".

"Yo lo que dije es que para intentar conciliar, el personal de equipo de atención primaria trabajará de forma ordinaria de lunes a las 8 de la mañana a viernes y que la jornada que no se haga el sábado de forma ordinaria se compensará con una jornada de tardes, además de las que ya hacen".

Videoencuesta: Los alicantinos opinan sobre las listas de espera en las especialidades de los Centros de Salud / Pilar Cortés

Sábados en jornada extraordinaria

Sanidad modificará así la jornada ordinaria de los profesionales -- que hasta ahora trabajan unos 9 sábados al año para completar la jornada ordinaria anual-- de forma que con esta reorganización "sólo trabajarán sábados en jornada extraordinaria y por tanto, retribuida como tal".

Gómez ha destacado al respecto que con ello además conciliación se conseguirá "la disminución de la demora, porque en las jornadas de tardes pondremos más agenda a los ciudadanos" ya que "en este momento en los sábados solamente se atienden las urgencias".

Críticas de colapso

"La prestación sanitaria que se va a dar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana los sábados por la mañana será prácticamente similar a la de ahora", ha garantizado. Por ello, ha lamentado las críticas de "colapso".

"Yo cumplo con mi palabra, ahí está el decreto de primaria, ahí están las negociaciones, y yo dije el año pasado que iba a conciliar la vida familiar del personal sanitario de Primaria. Y eso es lo que voy a hacer. Y si no lo he puesto antes es porque no tenía presupuestos. En el momento que he tenido presupuestos, los hago no como el Botànic, que firmaba acuerdos sin presupuestos y los dejaba en papel mojado", ha apostillado.