Último día de la Selectividad en Alicante: saltos de alegría en Matemáticas

Tras tres intensos días la Selectividad de 2025 ha llegado a su fin para los 8.000 estudiantes de la provincia que se han examinado en los campus de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. En la última jornada buena parte de la expectación giraba en torno al examen de Matemáticas, después de que el año pasado fueran muchos los alumnos que abandonaron la prueba entre lágrimas, dada la dificultad que mostraban sus ecuaciones lineales, matrices o funciones. Aquella imagen contrastaba con la que se ha vivido al mediodía de este jueves en el Aulario II del campus de San Vicente de la UA, en el que los jóvenes han salido del examen con una enorme sonrisa, algunos de ellos dando saltos de alegría.

"Bastante asequible"

Esta satisfacción se debía a que el examen de Matemáticas había sido “bastante asequible”, nada que ver con el de 2024, y también a que para la mayoría de estudiantes era la última prueba de su Selectividad. Solo aquellos a los que se les había solapado alguna asignatura tenían que examinarse el jueves por la tarde. La prueba de Matemáticas de este año estaba compuesta por diferentes preguntas relacionadas con fundamentos algebraicos, razonamiento analítico, probabilidad y geometría. Finalizados los tres días de exámenes ahora habrá que esperar hasta el miércoles de la semana que viene, el próximo día 11, para que finalicen las correcciones. Las notas se conocerán el viernes 13 a partir de las 13 horas, mientras que el plazo para pedir revisiones será entre los días 16 y 18 de este mes de junio.

“El examen me ha ido bastante bien, mejor de lo que esperaba. Las preguntas eran sencillas, se han portado bien. No nos han pedido nada que no supiéramos”, reflexionaba tras el examen el estudiante Carlos Caballero, del IES Playa San Juan. “Ha sido una prueba sencilla, asequible, según nos han ido guiando nuestros profesores. No ha habido nada nuevo, ha sido como un examen más del curso”, apuntaba en la misma línea Mariola Almansa, del IES Jaime II de Alicante. La tónica era la misma entre los jóvenes consultados por este diario, como señalaba Lorenzo Escanciano, del IES Playa San Juan: “Se han portado bien. Nos habíamos preparado para un desafío más difícil y con la preparación que nos han dado los profesores lo hemos podido sacar”. Desde el colegio Don Bosco de Alicante Sara Fenoll apostillaba: “Ha sido muy fácil, en nuestro colegio hemos hecho exámenes más complicados”. Por último, Víctor Moreno, del IES Las Fuentes de Villena, finalizaba: “He encontrado la prueba bastante fácil, los resultados eran mucho más simples que los de años anteriores”.

Valenciano

Antes del examen de Matemáticas los estudiantes habían hecho el de Valenciano, que tuvo en los autores Mercè Rodoreda y Rodolf Sirera y en la poesía catalana de la década de los setenta sus puntos fuertes. Como el resto de las pruebas, la de Valenciano también contaba con las conocidas como preguntas competenciales, una de las novedades de este año, que buscan escapar de la memorización pura para comprobar que el alumnado ha hecho un aprendizaje completo y es capaz de aplicarlo a situaciones reales.