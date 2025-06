Una fiesta del cordero en Alicante con la mirada puesta en Marruecos

La fiesta del cordero, fiesta del sacrificio o Eid Al-Adha se desarrolla un año más en el mundo musulmán. En barrios alicantinos como el de Colonia Requena, donde esta comunidad es numerosa, la celebración se hace notar especialmente entre los vecinos.

Este año, sin embargo, es diferente de los anteriores. La mayor parte de los musulmanes que residen en Alicante son de origen marroquí, país en el que este año su rey, Mohamed VI, ha suspendido la fiesta debido a la escasez de corderos tras tres años de sequía, con el correspondiente encarecimiento del producto.

Ha sido, precisamente, este encarecimiento el que ha motivado al rey marroquí a anular la fiesta con el pretexto de no multiplicar la desigualdad durante una celebración que el pueblo, de toda clase y condición, lleva a cabo con tradición. El argumento, generalmente, es aceptado por los marroquíes consultados.

Trabajadores de la carnicería enseñan el producto. / Pilar Cortés

Yassine Lakhal, encargado de la carnicería Jordania, ubicada en el barrio citado, explica que en su país se ha establecido “un control que no sabemos si funcionará”, en referencia a la posibilidad de que la ciudadanía desobedezca al jefe de Estado. La decisión del rey, para él, “es respetable, porque no hay corderos suficientes y no todo el mundo tiene dinero para comprarlos”.

Otro vecino de Colonia Requena, Mohamed Hajjajji, se expresa de manera similar. “No nos gusta que unos puedan celebrar la fiesta y otros no. Estamos tristes, porque en Marruecos no se celebrará el Eíd al-Adha, pero en estas situaciones hay que tomar decisiones, aunque sean difíciles”. Hassan Latelhiq, que vive en el mismo barrio y pasea cerca de la carnicería Zaidi, sitúa el precio de un cordero en Marruecos en alrededor de 600 o 700 euros, mientras que la pieza en Colonia Requena se vende a unos 270. Un cordero pesa, como mínimo, 20 kilos, y lo normal es que lo consuma una misma familia de entre cuatro y cinco personas. No todo en el mismo día.

Origen del ritual

Porque, de hecho, lo importante de esta fiesta no es tanto la comida como el ritual. Así lo indica Lakhal, que explica que el origen de la celebración, procedente de un pasaje del Corán en el que Abraham, como acto de obediencia a Dios, se dispone a sacrificar a su hijo hasta que finalmente el ser supremo le proporciona un cordero para cometer este acto y evitar la muerte de su descendiente.

“Es un acto de fe”, admite este vecino, que apunta también que durante esta fiesta “los que tienen cordero están obligados a dar a los que no tienen” debido a sus posibilidades. “Comer es lo menos importante, esto es una fiesta solidaria. A la carnicería han venido personas que han comprado cuatro o cinco corderos para repartir”, explica.

La jornada comienza con un rezo, el Salat al-Eid, que en Alicante se ha celebrado en el parque Lo Morant a primera hora de la mañana. Seguidamente los corderos son sacrificados. En los países de origen se hace en las propias casas y en los campos, con la familia presente, para posteriormente cocinarlo. En España, dada la prohibición de llevar a cabo esta parte del ritual, los corderos son sacrificados en mataderos y enviados a las carnicerías que los solicitan. Según la tradición, el cordero debe ser sacrificado después del rezo, nunca antes, por lo que los mataderos han visto este viernes su actividad multiplicada.

Anuncios de venta de cordero a la entrada de un supermercado. / Pilar Cortés

En cambio, el hecho de que en España el sacrificio esté prohibido fuera de los espacios habilitados hace, para muchos musulmanes, que esta fiesta sea muy diferente si se compara con la que se celebra en su país de origen. “Antes lo podíamos hacer, pero ahora la Guardia Civil controla más estas prácticas”, dicen Nabil y Huari, dos vecinos argelinos que se muestran felices porque en su país el Eíd al-Adha se está llevando a cabo gracias a la importación de corderos procedentes de España y de Rumanía.

Las maneras de cocinarlo son diversas: tajín con ciruelas, con aceitunas, a la plancha, al carbón y otras fórmulas son habituales y varían según cada país. La fiesta se alarga durante días y se acaba desmarcando del rito culinario. La práctica religiosa, las reuniones familiares y las visitas a vecinos prevalecen durante los cuatro días en los que trascurre la celebración. Los abrazos frecuentes entre vecinos musulmanes certifican que esta jornada es especial.

Según Yassine Lakhal se trata, en definitiva, de “la fiesta más grande de la comunidad musulmana y la llevamos en el corazón”. La suspensión en Marruecos sería comparable, según afirman algunos vecinos, con no poder celebrar la Navidad.