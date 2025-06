Profesora de Yale en Alicante: «Los líderes populistas usan el lenguaje emocional para captar a los jóvenes»

Los líderes populistas transforman las emociones negativas en positivas, a menudo recurriendo a la nostalgia del orgullo nacional y a representaciones impactantes. Así lo afirma Yagmur Karakaya, profesora asistente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y directora asociada del Center for Cultural Sociology también en Yale, quien argumenta que detrás de su éxito y proliferación en numerosos países lo que hay es una manipulación emocional especialmente efectiva entre los jóvenes desilusionados, sobre todo a raíz de la pandemia, convirtiéndose en un diagnóstico de los problemas reales de la democracia.

Así lo ha afirmado durante su participación en el I Encuentro Sociológico Internacional «La cultura y las emociones en tiempos de catástrofes», que se celebra en Alicante. Un evento que reúne en las sedes universitarias a algunas de las voces más relevantes del mundo en el estudio de las emociones, las catástrofes y el impacto cultural de las crisis contemporáneas. La emergencia climática, los conflictos bélicos, las migraciones forzadas, las enfermedades raras y otras crisis sociales no solo tienen consecuencias físicas o políticas, sino también profundas repercusiones emocionales y culturales.

Yagmur Karakaya considera que las fuerzas democráticas deben mejorar su participación en las representaciones culturales para contrarrestar el ascenso de los populismos. De origen turco, cita una investigación que ha realizado sobre cómo los visitantes de los museos interactúan con emociones triunfales, como si lo extrañaran, cuando ven los contenidos del museo sobre Constantinopla; y lo mismo con Santa Sofía. «También hay muchos populistas latinoamericanos que no quieren emociones negativas en la gente sino transformarlas en manifestaciones y reuniones con potencial positivo».

¿Dónde está el origen del éxito de este nuevo perfil de líder de masas? Señala que lo primero que hacen es transformar emociones negativas como el miedo, la ira, el cólera o la angustia en emociones buenas. «En lugar de crear una bomba emocional negativa, se preguntan cómo transformar eso en algo positivo para que la gente se sienta bien».

«La generación actual tiene un sentimiento de insatisfacción, incluso de ansiedad. Hoy en día han emergido toda una serie de líderes en alternativas extremas, que dicen: ok, entiendo cuál es tu sufrimiento"

Así, explica que la generación joven es decir que vivió el covid con 15 años y que ahora puede tener 20 años «tiene un sentimiento de insatisfacción, incluso de ansiedad. Hoy en día han emergido toda una serie de líderes en alternativas extremas, que dicen: ok, entiendo cuál es tu sufrimiento, y yo te voy a hacer una propuesta para mejorar tu situación».

Para ello, han elegido -señala- toda una serie de objetivos concretos centrados en la inmigración, en los puestos de trabajo, en la vivienda...en enemigos externos unas veces y en internos otras, y a partir de ahí ofrecen una salida, una desinhibición emocional. Un sacar un poco fuera, como decía Maffesoli, toda esa mala sangre que puede estar dentro de esta generación. Captar ese malestar lo han hecho muy bien. Han entendido el lenguaje de las emociones que normalmente los políticos tradicionales habían abandonado o condenado al ostracismo. Han recuperado el voy a hacerte sentir bien otra vez».

Cuestionada sobre si el auge de los populismos puede amenazar las democracias, afirma que el esquema tradicional de los partidos políticos está siendo contestado por estas nuevas formas políticas «que asumen y hablan de situaciones de privación o de alienación que experimenta la gente que está abajo, que ha perdido su trabajo, que ha tenido que moverse de lugar, que se siente mal».

"Los políticos populistas han entendido el lenguaje de las emociones que los políticos tradicionales habían abandonado o condenado al ostracismo"

Frente a la lógica de los partidos políticos tradicionales, los nuevos introducen un elemento alternativo no tanto a la democracia como al fortalecimiento de la propia democracia. «Recordemos, por ejemplo, la fase de los movimientos sociales. Los partidos políticos tradicionales se han integrado en las instituciones y han dejado de escuchar las demandas reales de la gente que está abajo, por así decir».

Considera que esto puede ser muy interesante para recuperarlo directamente a través de la participación política, de ahí el elemento emocional a través de la «performance» o representación, permitiendo que la gente se manifieste, hable, participe, en demostraciones, etcétera.

«Hay un elemento positivo en la reacción populista en el sentido de que es un diagnóstico de los problemas reales de la democracia que ha llegado a un momento en el que no se hace eco, no tiene en cuenta toda una serie de problemas que esos mismos partidos han creado. Estos movimientos ponen sobre el tablero lo político y cultural».

La socióloga insiste en que algunos de los planteamientos del populismo son un detector, un sensor importante de la calidad democrática. «La democracia per se no funciona, la hacen funcionar las personas. Esta reacción es una reacción a otra reacción que producirá en el futuro otras reacciones. ¿De qué tipo? No podemos determinarlo ahora, puede haber una radicalización política y una lucha, pero no podemos hablar de una abolición, una cancelación total de la democracia. Puede que al final suponga un fortalecimiento de la democracia».