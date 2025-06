Más de 200 personas alzan la voz contra la regulación del medicamento veterinario en Alicante

Más de 200 personas se suman en Alicante al "paseo reivindicativo veterinario" contra el RD 666/2023. La manifestación, convocada por el Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval), recorrió este domingo las calles del centro de la ciudad dentro del calendario nacional de protestas que se celebra en más de 40 capitales de provincia. El objetivo: exigir la modificación del Real Decreto 666/2023 sobre el uso del medicamento veterinario y reclamar una bajada del IVA que penaliza con un 21% los servicios profesionales del sector.

La salida de la manifestación arrancó en la Plaza de los Luceros a las 11 horas, en dirección a la avenida Federico Soto, y finalizó en la explanada del Puerto de Alicante. Durante la marcha, silenciosa en un principio, se acabó mostrando la disconformidad con el decreto en cuestión y se lanzaron proclamas como "los veterinarios somos sanitarios" o "solo es válido nuestro criterio clínico", que buscaban poner en valor la labor sanitaria del gremio. El acto, además, contó con el respaldo de numerosos titulares de animales domésticos, que aprovecharon para sacar también a sus mascotas en una movilización "pet friendly".

El paseo reivindicativo transcurrió de forma pacífica y con un ambiente crítico que puso el foco en los perjuicios que la normativa genera, no solo para los profesionales, sino también para el bienestar animal y la salud pública. “No es solo un problema para los veterinarios, es un conflicto que afecta a todos los animales y tiene importantes ramificaciones sanitarias para las personas”, subrayó el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val.

Manifestación contra la regulación del medicamento veterinario / Jose Navarro

El Real Decreto 666/2023, conocido como la Ley del Medicamento Veterinario, regula aspectos relacionados con la prescripción y uso de medicamentos veterinarios, alineándose con el Reglamento (UE) 2019/6 sobre medicamentos veterinarios. Aunque su objetivo principal es garantizar un uso más responsable de los fármacos para frenar resistencias antimicrobianas, su aplicación ha generado una fuerte oposición entre los veterinarios, que entienden que estas normas "tan estrictas" pueden provocar "problemas de salud y bienestar animal".

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante cataloga esta regulación de "rígida" y asegura que provoca que los profesionales "no puedan dar el tratamiento que saben que necesitan los animales o la dosis para su completa curación". Se ciñe, por tanto, a la indicación de unos prospectos "que no se han revisado en 30 años", critica Moreno del Val, sin atender a los conocimientos individuales de los veterinarios colegiados o de los avances científicos: "esto provoca que no se puedan dar los tratamientos que necesitan de verdad los animales".

Salud personal y financiera

Otra de las cuestiones que se han puesto de relevancia en el paseo reivindicativo es la posibilidad de que esta "negligencia", según han catalogado algunos de los manifestantes, genere más riesgo para la salud pública: "en primera instancia es un problema para la salud de los animales, pero en segundo término, hay muchas enfermedades que pueden transmitirse a las personas, lo que puede suponer también un problema para la salud pública", destaca el presidente del Colegio.

Un hecho que se suma también a la demanda de la bajada del IVA, puesto que los veterinarios todavía mantienen un impuesto sobre sus servicios del 21%, equiparado con otros artículos considerados de lujo. "Somos la única profesión sanitaria grabada con IVA. Un impuesto que repercute en mucha gente, pues según las estadísticas la mitad de la población española tiene un animal de compañía", recalca Moreno del Val.

El PSOE ha propuesto en diferentes ocasiones la reducción del IVA para los servicios veterinarios, llegando a ser incluso uno de los puntos clave de su acuerdo con Unidos Podemos. Sin embargo, no ha logrado su aplicación en los Presupuestos Generales del Estado e incluso los propios socialistas han acabado votando en contra de la Proposición no de Ley de la formación morada.

La actual legislación establece que los servicios veterinarios están sujetos a un IVA del 21%, con algunas excepciones para actividades ganaderas, donde se aplica un tipo del 10%. El sector veterinario, por su parte, argumenta que la actual carga fiscal dificulta la competitividad y el desarrollo del sector. "Los que están gobernando ahora mismo se presentaron a unas elecciones diciendo en su programa electoral que iban a bajar el IVA, y solo pedimos que apliquen el programa por el que fueron elegidos", argumenta el presidente de los veterinarios en Alicante.

Desde el Colegio insisten en que el RD 666/2023 dificulta el acceso a tratamientos adecuados, encarece los costes, genera un mayor desperdicio de medicamentos y limita la capacidad de prescripción basada en criterios científicos. A pesar del gran número de movilizaciones celebradas hasta la fecha en toda España, la normativa sigue sin modificarse, lo que ha llevado al colectivo a redoblar sus esfuerzos con nuevas acciones públicas como la de este domingo.