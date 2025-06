Luis Barcala: "Deberíamos haber hecho las cosas mejor y haber hablado con Vox sobre rebajar el IBI"

PREGUNTA: Se cumple el ecuador de este mandato, el tercero de su gobierno. ¿Qué balance hace de estos dos años desde las últimas elecciones?

RESPUESTA: Entre las novedades está el compromiso de una continuidad a las políticas que ya veníamos desarrollando, entre otras, continuar con la ejecución de los proyectos, esa triple transformación: urbana, estructural y social. Esos tres ejes, que son los que han ido determinando, por un lado, los avances en el Plan General Estructural. Por otro lado, a nivel de inversiones, se ha completado la plaza de San Blas y obras tan demandadas como el fondo de saco para completar la Explanada. Además, de todas las inversiones que se han hecho en la adecuación de campos y de instalaciones deportivas desde todo el complejo del Tossal con el Pitiu Rochel, con el Joaquín Villar, el Rafa Pastor ahora y todo el entorno incluido el Centro de Tecnificación. Y luego uno de los ejes de campaña, ya lo anuncié, que era la vivienda. Por un lado, la promoción puramente municipal: terminar las viviendas del Portón y ahora las viviendas en San Gabriel o la calle Ceuta. La cesión o la puesta a disposición de solares municipales para que a través del EVHA, la promoción privada pueda sacar al mercado vivienda de precio asequible. Y por último la promoción y el desarrollo de suelo para que promotores privados elaboren esos dos nuevos barrios (Lomas de Garbinet y Nueva Albufereta), con esa reserva de un 40% de media para vivienda de precio asequible. Ese es el gran reto de una capital que necesita resolver un problema con la vivienda, como pasa en toda España.

P: Coincidiendo con el ecuador, han recuperado relevancia los macrodepósitos. ¿Qué sucedió este martes, con la denegación de la licencia de obras y, horas después, la marcha atrás tras advertir que la empresa sí había alegado a tiempo?

R: Se decretó la resolución de un requerimiento. Y bueno, efectivamente, por registro de entrada, unos días antes habían tenido acceso las alegaciones de la empresa. Bien, estas cosas, que no deben suceder, a veces suceden. Urbanismo resolvió en base a la inexistencia aparentemente de alegación alguna, y luego pues ha habido que revocar ese decreto precisamente porque sí que había habido la presentación de alegaciones. Ahora se van a estudiar y se van a contestar, y entonces sí se resolverá desde la premisa, que no es prejuzgar, pero sí que es una voluntad política, por mucho que la decisión sea técnica, que la ciudad de Alicante no quiere los macrodepósitos.

P: Desde el entorno de la empresa hablaban de una posible prevaricación del gobierno por el proceder...

R: Yo creo que la gente tiene que ser infinitamente más prudente a la hora de calificar. Yo comprendo que hay cosas que pueden ser errores, pero esas calificaciones me parecen excesivas… Al final va a haber que tomar cartas en el asunto para que la gente no hable con tanta ligereza.

P: Una cuestión técnica. Si finalmente el Ayuntamiento rechaza la licencia de obras, ¿todo el proceso volvería a la casilla de salida?

R: Esto puede abrir una vía judicial: si la empresa no está de acuerdo, empezamos a pleitear el tiempo que puedan durar esos procedimientos porque el Ayuntamiento va a defender su postura a capa y espada. Dos: la empresa no recurre y entonces se empieza desde cero, pero las reglas del juego no son las mismas que las de entonces, ya la licencia ambiental sí que sería exigible y además rigen unas normas y restricciones que entonces no había. Y ya lo anticipo: las restricciones legales a día de hoy impiden que pueda otorgarse la licencia tanto de actividad como de obras.

P: Durante este largo proceso, desde el gobierno han abierto en algún momento la puerta a una negociación. ¿Cómo está ahora?

R: El criterio del Ayuntamiento pasa por una condición imprescindible: la renuncia expresa de la empresa a instalar los macrodepósitos en el puerto. Sin esa renuncia expresa yo no tengo nada que negociar, porque no sé qué negociar. ¿Negociar qué?

P: ¿Una posible indemnización?

R: Una indemnización que no ha sido reconocida porque no fue pedida en el procedimiento, no se ha generado derecho alguno sobre el que ser indemnizado. No voy a tirar ni el dinero de los alicantinos ni voy a dejar de defender sus intereses.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, posa minutos antes de realizar la entrevista por el ecuador del actual mandato, esta semana. / Alex Domínguez

P: Otro asunto que está marcando el ecuador ha sido el incumplimiento de la regla de gasto. ¿Cuándo fueron ustedes conscientes de que se habían superado en 29 millones las inversiones permitidas?

R: Fuimos conscientes en el momento en el que el interventor determina que, hecho el cálculo de la regla de gasto, se ha incumplido y en ese momento se nos traslada. Para entonces, por supuesto, el presupuesto de 2025 no solo estaba elaborado, sino que estaba ya aprobado.

P: Finalmente, todo apunta a que recuperarán la rebaja del IBI pactada con Vox para los presupuestos pese a la renuncia inicial. ¿Por qué ese cambio en plena tramitación? ¿Cree que fue un error hacer esta aprobación en Junta de Gobierno sin hablarlo con la oposición, estando en minoría en el pleno...?

R: Deberíamos haber hecho las cosas mejor y haber hablado con Vox, que es con quien hemos pactado los presupuestos. Sin ninguna duda. Dicho lo cual, como existía un plazo en el que había que presentarlo lo hicimos para no pasarnos el plazo, y ahora hay mecanismos para poder enmendar.

P: Si al final se hace esa cesión a Vox de que se vaya a rebajar el IBI para 2026, ¿cómo van a cuadrar las cuentas, a qué otra cuestión van a renunciar?

R: Estamos trabajando en ello de la mano de Vox, que es el partido con el que hemos pactado los presupuestos y con quienes tenemos que hacer el arreglo de las cuentas antes de exponérselo al resto de grupos.

P: Desde Vox dicen que no basta con incluir la reducción del IBI, porque eso ya estaba pactado, y exigen el cese de Toni Gallego, edil de Hacienda. ¿Accederá a esa petición?

R: Estamos trabajando en encontrar soluciones.

P: ¿Soluciones? Pero no solo Vox, el resto de la oposición también apunta a Gallego. ¿Considera que es una cuestión de la Concejalía de Hacienda o es una cuestión colegiada del equipo de gobierno…?

R: En el momento en el que el equipo de Gobierno en Junta de Gobierno ha aprobado el tema, lo asume. ¿Que se podían haber probablemente visto absolutamente todas las alternativas y de hecho lo que estamos estudiando son alternativas que podían haber evitado esta situación? Eso es cierto.

P: Desde la oposición señalan al concejal Toni Gallego no solo por ese desajuste millonario de las cuentas, sino también por otras polémicas como el traslado imprevisto del pabellón de Tómbola o aquellas obras del estadio Antonio Solana... ¿Considera que está en entredicho o respalda sus decisiones?

R: Todos cometemos aciertos y errores, y Toni Gallego no es una excepción. Creo que es un gran gobierno que está contribuyendo a que la transformación de Alicante sea más que significativa, que se haya acelerado y estamos recortando terreno a Málaga en todos los rankings mucho más rápido que esos veinte años que nos sacaban de distancia.

P: En ese informe de intervención, al margen del incumplimiento de la regla de gasto, se advertía de un posible fraccionamiento de contratos. Ustedes lo descartan en Servicios Jurídicos, pero continúan investigándolo en la Policía Local. ¿Tienen algún tipo de sospecha?

R: No hay absolutamente ninguna sospecha de nada en ninguno de los dos procedimientos. Lo que quiero dejar muy claro es que las afirmaciones vertidas por el interventor en su informe no son correctas. No responden ni a la realidad ni procede una calificación como la que ha hecho. Y eso es lo que pondremos encima de la mesa.

P: Siguiendo con la Policía local, en agosto está prevista la salida definitiva y forzosa del actual jefe de la Policía Local, José María Conesa. ¿Tiene claro ya quién va a ser su sucesor?

R: No hay muchas alternativas, aunque estamos ahora en pleno proceso para la reincorporación de mandos. Sobre el comisario jefe, José María Conesa, ya le manifesté públicamente todo mi agradecimiento por su trabajo durante tantos años y personalmente por su colaboración conmigo. Ahora llega el momento de la jubilación. La ley y los informes que se fueron encargando son unánimes y en la Policía Local, llegados los 65 años, se produce la jubilación. No es un caso único... Queremos que sea un relevo en donde se vea el elemento generacional, un rejuvenecimiento.

P: ¿No hay mucha alternativa...?

R: En principio, sería el comisario Raúl Romero el que ocupará, al menos provisionalmente, el puesto. Mi intención es que el relevo se produzca de una forma natural, pues están trabajando conjuntamente.

P: En su resumen de los dos primeros años de este mandato hacía alusión al Plan General ¿Ahora, sí?

R: Estoy absolutamente convencido. Para eso se ha puesto una persona específica, una directora general, y también hay una concejala que está volcada. Ya hemos dado los pasos, hemos movido a la sociedad alicantina y también a todo el sector profesional. Esta vez es un trabajo muchísimo más coral. Todo el que ha querido aportar ha tenido esa oportunidad. Y no es la única oportunidad que habrá para seguir incorporando y aportando a ese Plan General. Somos conscientes de que no se puede seguir funcionando con un Plan General a base de modificaciones puntuales. Yo quiero que Alicante tenga perfectamente diseñado su futuro.

P: Habla de la participación, aunque al final ha participado apenas 1 de cada 350 habitantes. ¿Defraudado? ¿Qué conclusión extrae del dato?

R: No puedo obligar a que la gente participe, tengo que dar esa oportunidad. ¿Me gustaría que todo esto fuera mucho más amplio, que fuera más enriquecedor? Sí. Creo que las aportaciones no han sido amplias, pero han sido importantes y muy plurales. Eso es lo más importante.

P: Dicen que van a incluir las peticiones ciudadanas, que giran en torno a más zonas verdes, menos tráfico en la zona litoral y más vida en los barrios. ¿Cómo lo harán?

R: El Plan General tiene que ser un reflejo de lo que la gente quiere que sea su ciudad. He visto excompañeros que ponían mucho énfasis en que la ciudad no crezca. Eso es un modelo y eso es enriquecedor. Lo que están planteando en el fondo es el miedo a que se produzcan desequilibrios. Y eso es una gran conclusión. No será exactamente lo que han planteado, pero tenemos que leer esas conclusiones. ¿El incremento de las zonas verdes? La gente tiene que ser consciente de que eso va a marcar también los servicios públicos: más zonas verdes implican mucho más coste en mantenimiento. Yo, por encima de ideologías, lo que quiero es a Alicante, que tiene el potencial para ser la mejor ciudad del mundo.

P: Siguiendo con el foco en Urbanismo. La polémica por las obras sin licencia, y con dinero público, de la sede de la Cámara de Comercio, ¿cómo cree que va a acabar?

R: Voy a contestar siempre exactamente lo mismo. No se va a resolver con un criterio político, se va a resolver estrictamente con criterios técnicos. No va a haber decisiones ni salomónicas ni políticas, sería un error. Son temas, como el Imed, donde la valoración jurídica es muy importante, la valoración urbanística es muy importante y luego tenemos que tener un criterio. Y esto no es traspasarle la responsabilidad a los funcionarios, esto es establecer un criterio que no sea arbitrario.

P: En referencia al hospital, ¿cuándo cree que se legalizarán las obras y se impondrá la sanción?

R: Plazos no los sé. Hay dos expedientes. Uno es sancionador porque es evidente que ha habido una irregularidad y se sancionará. Y el otro es el del restablecimiento de la legalidad urbanística y ahí es el criterio de los técnicos el que se establece.

P: La polémica también lleva a Séneca. La Fiscalía ha pedido la imputación de la concejala Mari Carmen de España por supuesta prevaricación. ¿Se arrepienten de la tramitación realizada?

R: En absoluto. De hecho, de cómo empezó el asunto, de la denuncia de Fiscalía cuando la lista de imputables era inmensa, a lo que se ha quedado el tema… A la solicitud del fiscal, añado la del PSOE para que sean procesados funcionarios municipales. Eso es lo que ha perdido, que la responsabilidad se extienda a los funcionarios. Creo que están equivocados unos y otros, pero de todas maneras no suelo pronunciarme sobre estas cuestiones, aunque mi pronóstico es que se quedará absolutamente en nada.

P: Un asunto que puede acabar en los tribunales afecta al antiguo Ideal. La promotora del hotel le ha amenazado públicamente con una querella por bloquear el proyecto… ¿Usted qué quiere para ese edificio?

R: Yo quiero una propuesta que sea respetuosa con nuestro patrimonio. El Ideal es un edificio protegido en su fachada y, por tanto, cualquier propuesta tiene que ser ajustada a ese nivel de protección y a la normativa urbanística que está en vigor en este momento. Lo que está totalmente descartado es que el Ayuntamiento pueda comprarlo por una sencilla razón: el importe tasado estaba infinitamente por debajo de lo que los propietarios piden.

P: Pasando por otros proyectos clave. ¿Para cuándo la finalización de Vía Parque tras las expropiaciones de los terrenos en los PAU 1 y 2?

R: Eso es absolutamente prioritario en estos momentos. De alguna manera todos comprendemos que la reconstrucción exige unos recursos que no estaban previstos. Respecto a las inversiones que venimos reivindicando, y a las cuales se había comprometido el gobierno de Carlos Mazón, trabajamos para que se cumplan en la medida en la que sea posible. A nivel de movilidad y de transformación urbana de la ciudad hay dos inversiones que son absolutamente cruciales, que son las que van a determinar la transformación real de la ciudad de Alicante, una es Vía Parque y la otra es la ejecución de la Variante de Torrellano. En ambas me sigo empleando a fondo. No dejaré de reivindicar que la inversión para la finalización de Vía Parque esté en presupuestos, así como la ejecución de la Variante de Torrellano.

P: ¿Cree que las obras en Vía Parque empezarán este mandato?

R: Estoy convencido de que se abordará antes de que acabe el mandato.

P: ¿Qué quiere decir «se abordará»?

R: Habrá recursos.

P: En ese entorno se proyecta desde hace décadas el Parque Central, que centra los lamentos de unos vecinos que piden realidades...

R: No está parado en absoluto. De hecho, es mucho lo que se ha avanzado y no tardaremos mucho en dar cuenta de todo el avance realizado.

P: Ahí habrá vivienda y zonas verdes, reclamaciones vecinales...

R: Exacto.

P: Y en ese entorno se proyecta la Intermodal... ¿Qué novedades puede contar? No se ven avances...

R: Sí que puedo adelantar que va todo en el mismo ‘pack’. Es un desarrollo completo, hasta la avenida de Salamanca. Queríamos un Parque Central que lo fuera en su totalidad, y en eso se ha estado trabajando, principalmente en estos dos últimos años con intensidad.

P: El ministro Puente se muestra reacio a los soterramientos. ¿Cuál será la solución para Alicante?

R: Hemos avanzado en diseños, en buenas soluciones para todos. ¿Cuáles son las buenas soluciones? Las viables, las que sí se pueden materializar y sí se pueden ejecutar.

P: ¿Le ha convencido de no ejecutar un soterramiento completo?

R: Yo lo dejo ahí... (Sonríe)

P: Hablando de plazos, ¿qué sucede con las ZAS en el Casco Antiguo y Castaños? Nada se sabe del modelo definitivo tras la respuesta que deben dar a las alegaciones.

R: Estoy esperando el informe de conclusiones definitivas de las alegaciones. El criterio siempre es el mismo: quiero que las decisiones, por políticas que puedan parecer, estén justificadas en informes técnicos que aporten información objetiva. Y luego en base a eso nosotros tomaremos decisiones, pero que las decisiones no sean arbitrarias.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante la entrevista celebrada en su despacho. / Alex Domínguez

P: Del problema del ruido al del turismo descontrolado. En plena moratoria a las licencias de los apartamentos turísticos, ¿en qué dirección están trabajando?

R: Una decisión fundamental es la de dotar del personal necesario para poder hacer efectivo todo el control que debemos. Tenemos una carencia de nivel técnico medio y superior en el Ayuntamiento que hay que completar. Conciliar criterios de Intervención con las necesidades reales no es sencillo. Además, se está viendo cómo asignar personal que ahora está en otros departamentos para ir creando esas unidades. Y así aprovechar el periodo de moratoria para tener todo el sistema funcionando.

P: ¿Y para cuándo van a pedir a Generalitat la capacidad sancionadora? Benidorm ya la tiene...

R: Si podemos con personal del Ayuntamiento ir estableciendo la plantilla mínima para poder realizar el trabajo, solicitaremos la delegación de competencias.

P: También en materia turística, está pendiente ese cobro de entradas tanto al castillo de Santa Bárbara como a los museos. ¿Se avanza en la redacción de la ordenanza?

R: Se desatasca ya.

P: ¿Puede concretar ese «ya»?

R: Me trasladan que la generación de ingresos es importante...

P: ¿Y en los mismos términos en los que se anunció? Con cobro de entradas al castillo de Santa Bárbara y a los museos municipales.

R: Sí, con la excepción de los alicantinos, aunque eso hay técnicos que no lo ven. El argumento que trasladamos al Departamento de Economía de Hacienda es que no regalamos nada a los alicantinos porque, con nuestros impuestos, sostenemos ese patrimonio, por lo que podemos estar exentos.

P: Otra cuestión anunciada es la peatonalización del entorno de la plaza del Ayuntamiento. Dijeron que las obras empezarían antes de terminar este año y...

R: Los meses que tuvimos cerrado el entorno por el tema de los desprendimientos fue una experiencia sumamente positiva. Y la distorsión que generó en el transporte público fue asumible. Confío en que la propuesta tanto sobre el transporte como el proyecto en sí lo tengamos redactado lo antes posible.

P: ¿Y sobre las obras en el propio edificio del Ayuntamiento tras los desprendimientos de 2024...?

R: El plan director está casi terminado y dentro había que incluir también los trabajos en fachada tras realizar el aseguramiento con el contrato de emergencia.

P: ¿Y habrá más peatonalizaciones? Las últimas han sido bien acogidas...

R: En este momento estamos evaluando el impacto que han tenido las ya realizadas. El modelo urbano tiende a que haya centros peatonalizados y esto es una cuestión de tiempo, de hacerlo razonablemente, de que la gente se termine adaptando.