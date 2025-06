Los peligros del callo solar y de los cosméticos caseros

Los farmacéuticos ven de todo en verano, desde reacciones alérgicas de personas que se echan perfume y se ponen al sol, a otras que se ponen fotoprotector en una determinada zona asemejando un dibujo y se exponen a la radiación ultravioleta durante mucho tiempo para que se produzca una quemadura y, como consecuencia, un tatuaje solar. «Esto se lleva haciendo varios años y es algo para mí muy preocupante», señala Blanca Llácer, farmacéutica de Benidorm y vocal de Dermofarmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Los tatuajes solares, el perfume y el retinol pueden causar quemaduras y alergias cutáneas

Otra conducta de riesgo, fruto de la influencia de las redes sociales, es la no necesidad de fotoprotección que defienden personas conocidas o populares «sin ningún criterio científico ni sanitario». Es la tendencia viral al callo solar, que significa estar expuesto al sol sin protección para generar «tolerancia» al engrosarse supuestamente la piel, volviéndose más resistente a las quemaduras. Pero realmente no se puede desarrollar tolerancia a la exposición al sol porque su radiación ultravioleta es un carcinógeno humano comprobado.

La memoria de la piel

La farmacéutica expresa su preocupación por lo que considera una cuestión de salud pública «porque al final el sol sí que produce ese daño de quemaduras. La piel tiene memoria y la acumulación de daños repercute en posibles cánceres de piel en el futuro».

Desde los más superficiales, como los basocelulares, de mejor pronóstico, al melanoma, «que se lleva muchas vidas por delante y cada día va en aumento pese al mayor uso de fotoprotector. Todo el cáncer crece y el melanoma, que se difunde con mucha rapidez y causa tumores secundarios en otras partes del cuerpo, y es causa de muerte, también está creciendo mucho».

Por ello, alerta también de los falsos mitos de cosméticos caseros que no están regulados ni controlados, y «eso hace mucho daño a la salud». En este sentido, Llácer apunta a las publicaciones en redes, como TikTok o Instagram, que «tienen una viralidad brutal y la gente que no tiene conocimientos piensa que es verdad». Se refiere a consejos para hacer fotoprotectores en casa, con productos de alimentación, sin conservantes. «Lo natural es potencialmente mucho más peligroso en este caso que lo que se sintetiza en laboratorio, que son factores de protección controlados».

Contaminación

En los cosméticos caseros se produce además contaminación. «Yo no me pondría un cosmético hecho con cosas que no se pudiesen comer» es un comentario que está a la orden del día en publicaciones en redes sociales. "Ese tipo de consultas y comentarios son el día a día de la farmacia, tanto físicamente en el mostrador como en consultas online que nos llegan por redes sociales».

Los farmacéuticos abogan por la protección solar no solo ahora con alta radiación sino todo el año / Pilar Cortés

Los mayores peligros de una protección solar inadecuada los ve especialmente entre los turistas en Benidorm, donde está su botica, que no tienen adherencia a una rutina de fotoprotección. Es en las primeras exposiciones, cuando se puede producir más daño ya que, por una parte, no estamos bronceados, y al no estar la piel acostumbrada al sol se presentan muchas reacciones alérgicas.

Las quemaduras aparecen en poco tiempo con reacciones de fotosensibilidad, también por la toma de medicamentos que pueden ser fotosensibilizantes o por usar cosméticos con retinol.

Demanda de fotoprotectores

Pese a todo, se registró un aumento del 20 % en la demanda de protectores solares en 2024, según la Sociedad de Perfumería y Cosmética. La farmacéutica destaca la labor de educación sanitaria que realiza la oficina de farmacia, a la vez que aconseja protección solar todo el año y apoya la suplementación con antioxidantes para preparar la piel para el sol con antelación.