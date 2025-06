Las caravanas "no caben" en la costa de Alicante

Las costas de Alicante no son lugar para autocaravanas. Usuarios denuncian que en espacios como en el entorno de Agua Amarga y Urbanova se han instalado señales que prohíben el acceso a vehículos de más de cinco metros de longitud, lo que los campistas consideran "discriminatorio" y piden corregir. La medida, además, se ha extendido a otros municipios costeros como Santa Pola y Elche, lo que terminó motivando una concentración el pasado fin de semana.

En concreto, en la ciudad de Alicante las señales se han ubicado en el aparcamiento situado a la llegada a Urbanova. Los rótulos impiden el paso a vehículos de más de cinco metros "excepto servicios públicos", con el objetivo de alejar las autocaravanas de un espacio donde se han ubicado de forma habitual en los últimos años. Sin embargo, los usuarios advierten de que estas indicaciones no están recogidas en el reglamento general de conductores, que no están avaladas por la Dirección General de Tráfico y que, por tanto, se han implementado de "forma arbitraria".

"No hay derecho", apunta Puri Almenar, quien sostiene que "los autocaravanistas pagan los mismos impuestos que todo el mundo" y que "si no hay espacios públicos donde ir, la administración tendría que resolverlo". En la misma línea, Francis Martínez aprecia que "no puede ser que se prohíban en todas partes" y apunta que "el turismo de autocaravanas también deja dinero y contribuye a la ciudad".

A nivel normativo, en la protesta de este fin de semana, Sandra Fernández recordó que se trata de "un vehículo M1, que para la DGT somos un turismo adaptado como vivienda, pero turismo", al fin y al cabo "Tenemos la libertad de aparcar y de mantener nuestra privacidad", añadió.

Sin espacio específico

En Alicante la ciudad perdió en 2021 su único aparcamiento específico para autocaravanas, abierto solo cuatro años antes en Playa de San Juan, para ubicar temporalmente el espectáculo itinerante del Circo del Sol. Sin embargo, pese a que la compañía internacional solo se instala de manera temporal y no todos los años, las instalaciones no recuperan su uso inicial. Temporalmente, sirvieron como "almacén" de los nuevos contenedores de recogida separada de residuos que la empresa concesionaria del servicio de Limpieza instaló de forma progresiva en la ciudad.

Unas instalaciones que, el pasado año, el gobierno popular rechazó recuperar. "No está dentro de nuestra estrategia", señaló en el mes de marzo la concejala de Turismo, Ana Poquet, a preguntas de los medios. En ese momento, Poquet no consideró "prioritario" la creación de un nuevo espacio destinado a estos vehículos, como sí anunció el bipartito de PP y Cs en el pasado mandato: "Es un proyecto de la anterior legislatura", indicó. Eso sí, a los pocos días el ejecutivo municipal matizó ligeramente su discurso. "Cuando la concejala hablaba en estos términos se refería a que no tenemos encima de la mesa el proyecto para ejecutar, pero sí que tenemos en estudio unas áreas donde poder ubicar las caravanas y las autocaravanas", aseguró entonces el alcalde, Luis Barcala.

Tras ello, el Patronato de Turismo encargó la elaboración de un estudio sobre la dimensión del impacto económico que este tipo de visitantes pueden generar en la ciudad. La redacción del documento, adjudicada a través de un contrato menor, recayó sobre el Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante, por un importe de 13.300 euros. Según se informó entonces, la elaboración del estudio se prolongará, al menos, hasta después del verano y el objetivo es llevar a cabo una radiografía detallada del turismo de caravanas.