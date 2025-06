Las terrazas de hostelería se mudan a los paseos en Alicante

José cruza el mismo paso de peatones más de cien veces al día por motivos laborales. Bandeja en mano, se dispone a atender a un nuevo grupo de clientes que se han sentado en la terraza de su local, situada al otro lado de la calle, en mitad del paseo del Doctor Gadea. «La verdad que es complejo, porque desde dentro del local no se ven bien las mesas, hay que estar muy pendiente», apunta. Además, lamenta que «si algún listo quiere irse sin pagar, lo tiene más fácil». No obstante, para él no es una novedad, ya hace varios años que cruzar la calzada es parte de su rutina: «Mejor eso que no tener terraza, claro, pero la verdad es que en la acera estaría mejor, es lo bastante ancha para todos».

Aún están acostumbrándose al cambio en una conocida franquicia de restauración de Federico Soto. Hasta hace pocas semanas, las tres mesas y doce sillas de las que disponen se situaban justo en la fachada del negocio, que es de cristal. Hasta que el Ayuntamiento les modificó el permiso: «Es verdad que ahora nos dejan poner sombrillas, pero no nos compensa», apunta Yassine, encargado del establecimiento. Los trabajadores sostienen que el cambio «es muy peligroso», dado que ahora deben atravesar tanto la calzada por la que pasan varias líneas de autobús como un carril bici.

«Están los coches, las motos, los autobuses, los patinetes y los peatones... Así no se puede trabajar, es que a veces dan ganas de no montar la terraza», asegura uno de los camareros. Además, añaden que la modificación retrasa la atención de las mesas («a veces tienes que esperar con la bandeja parado en el semáforo, lo que no es muy cómodo») y que, en ocasiones, también les perjudica con los clientes: «En mitad del paseo, con los niños corriendo y jugando, poca gente se queda a comer», añade.

Más arriba en el eje conformado por las avenidas del Doctor Gadea, Federico Soto y General Marvá, los trabajadores de un bar no solo tienen que cruzar la calle, sino que incluso deben superar algunos escalones cada vez que quieren servir una mesa: «Antes teníamos la terraza pegada al local, incluso podíamos preparar las comandas por la ventana, pero ahora es mucho más difícil y también supone un peligro», advierte Nube, la propietaria. La hostelera añade que, desde el cambio, tienen menos clientela y montar la terraza les supone un esfuerzo extra para desplazar todo el mobiliario. «Nosotros no queremos ningún beneficio, solo lo que ya teníamos antes».

Los últimos supervivientes

En la acera de enfrente, algunas terrazas aún «sobreviven» a este cambio municipal, aunque temen que les llegue su hora: «Me han dicho de otros bares que ellos no lo pidieron y que no han podido hacer nada, así que ya nos tocará, supongo», manifiesta Dana, empleada de otro negocio. El motivo, entienden los afectados, es la liberación de las aceras para el paso de peatones, pero difieren con los motivos del Consistorio: «Se ampliaron las aceras el año pasado y ahora hay mucho más espacio, pero el problema no son las terrazas, sino los coches y furgonetas».

Se refieren a que, tras la remodelación de las avenidas, se eliminaron bandas de aparcamiento y puntos de carga y descarga. Como las nuevas aceras están al mismo nivel que la calzada, es habitual verlas ocupadas por vehículos, que incluso dañan las jardineras existentes. «Tendría más sentido que el paseo se deje para pasear y que los negocios podamos estar en la acera, sería más fácil para los trabajadores, mejor para los clientes y también para quienes quieran estar en el parque», concluyen.