La Universidad de Alicante será esta semana centro de la investigación del metaverso

La Universidad de Alicante acoge los días 11,12 y 13 de junio dos encuentros relacionados con la investigación del metaverso, con la reunión de la academia europea sobre tecnologías XR/AR en torno al futuro del metaverso, la IA y los derechos digitales, así como el congreso "EspañaXR - Tecnologías inmersivas, emprendimiento y políticas públicas”.

El primero de los encuentros relacionados con el metaverso se celebrará los días 11 y 12 de junio, cuando la UA se convierta la sede de la II Conferencia de la EMRN, "Exploring the Intersection of AI and the Metaverse".

La Universidad de Alicante acoge un foro sobre el metaverso / INFORMACIÓN

El congreso, organizado por la European Metaverse Research Network, y cofinanciado por el Proyecto de Red.es para la implementación de la Carta de derechos digitales en sectores específicos, se centrará en la intersección entre la inteligencia artificial y el metaverso, explorando los desarrollos técnicos, las aplicaciones de tecnologías AR/VR en campos específicos y, de manera crucial, sus implicaciones sociales, éticas y legales, con especial atención a la protección de los derechos digitales en este nuevo entorno tecnológico.

La Cátedra para el Desarrollo Responsable del Metaverso de la Universidad de Alicante también participa activamente en la organización.

Ocho ponencias

Habrá ocho ponencias invitadas, a cargo de destacados académicos expertos en Web 4.0 e inteligencia artificial entre los que se incluyen Olaf Blanke, Yvonne Rogers, Frank Steinicke, Patrick Haggard, Mavi Sánchez-Vives y Mel Slater. Investigadores predoctorales también presentarán posters.

En concreto, la temática va desde la generación de mundos virtuales impulsada por IA y la creatividad humana, incluyendo sus implicaciones éticas y legales; los "humanos virtuales", como agentes, avatares y personalidades basadas en IA, y la discusión sobre si son compañeros o riesgos éticos; así como el impacto del Metaverso y la IA en el futuro del trabajo y el aprendizaje.

Los participantes en el encuentro también abordarán el diseño ético, responsable y legal del metaverso, incluyendo la protección de derechos digitales, además de las aplicaciones clínicas y de bienestar del metaverso.

Explorando el Futuro Inmersivo

El viernes, 13 de junio, tendrá lugar el Congreso "EspañaXR - Tecnologías inmersivas, emprendimiento y políticas públicas”, que también se enmarca dentro el proyecto de implementación de la Carta de Derechos Digitales en entornos específicos, financiado por la entidad pública Red.es.

El objetivo, según explican sus organizadores, “es doble: por un lado, explorar cómo estas tecnologías pueden abrir nuevos modelos de negocio para las empresas y, por otro, analizar su utilidad para las administraciones a la hora de fomentar políticas públicas en diversos sectores”.

El congreso, que se desarrollará en el salón de Grados “Ramón Martín Mateo” de la Facultad de Derecho de la UA, se estructurará en tres mesas de trabajo que presentarán diversos casos de uso y reflexiones sobre: la aplicación de tecnologías inmersivas para impulsar políticas públicas; el uso de tecnologías inmersivas en el sector industrial; y los desafíos y oportunidades al construir experiencias virtuales”.

Derechos digitales en el metaverso

Los dos oradores principales del congreso serán Moisés Barrio Andrés, letrado del Consejo de Estado, quien abordará los derechos digitales en el metaverso y la protección de ciudadanos y empresas, y Darío Samaniego, CEO de Unitree Robotics Spain, que explorará la inteligencia artificial y la robótica.

Un punto destacado del evento será la presentación de los resultados de la consulta pública sobre las tecnologías inmersivas y los mundos virtuales en España, una iniciativa elaborada por la Cátedra MetaversoUA e Inmersiva XR.

Además, se clausurará la IV Edición del Master de Derecho de la Sociedad Digital, que contará con la ponencia invitada de Iban García del Blanco, exparlamentario europeo.