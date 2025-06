Una de cada cuatro urgencias en verano en Alicante es por quemaduras solares

La piel tiene memoria y los dermatólogos lo ven a diario en las consultas hospitalarias con pacientes que cuentan con un hábito de exposición crónica al sol porque trabajan al aire libre y no se protegen adecuadamente. Son los que más riesgo tienen de padecer tumores como el carcinoma de células basales o el epidermoide; mientras que el melanoma, el tipo de cáncer de piel más conocido, afecta más a pacientes que sufrieron quemaduras en la infancia por una exposición aguda al sol en verano en playas o piscinas sin fotoprotección.

La teledermatología impulsa la detección precoz de los distintos tipos de cáncer de piel

Entre una y dos personas de cada diez que acuden a la consulta de diagnóstico rápido de Dermatología en el hospital, remitidas por el médico de familia por una sospecha de melanoma, reciben la confirmación de que la lesión que sufren es un cáncer, sea este o alguno de los otros tipos. «He visto en consulta 40 pacientes y de ellos ocho eran cánceres de piel para mandar a quirófano, operarlos y quitárselos, pero esta vez no he visto ningún melanoma», explicaba la doctora Iris González Villanueva, dermatóloga adjunta del Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante, al término de una consulta esta semana.

Cubiertos por ropa en invierno

La doctora añadió que entramos en la época del año de mayor incidencia de quemaduras solares. Tras un invierno con la piel cubierta por la ropa, los rayos de mayo y junio dan la falsa seguridad de que este primer sol es más flojo que el del verano y muchas personas se exponen sin protección solar. Es cuando más riesgo hay de quemarse. «En muchos pacientes que acuden a consulta por otra cosa vemos que tienen quemaduras en los hombros, en los antebrazos o el escote, zonas que han estado tapadas muchos meses y se han expuesto de forma aguda al sol en la terraza o yendo a la playa a pasear».

Iris González Vilanueva, dermatóloga del Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

Esto incrementa mucho el riesgo de melanoma, de ahí la insistencia de los dermatólogos en que se intenten evitar estas lesiones en la piel. Y eso que este tipo de cáncer responde a otros factores y a veces aparece en áreas del cuerpo que se llevan cubiertas como las plantas de los pies, por lo que hay otros factores que influyen en su aparición.

«Se ha comprobado que el melanoma se relaciona más con una quemadura por exposición solar aguda que por recibir el sol de forma crónica, como las personas expuestas a diario porque trabajan en el campo, que tienen tendencia a otro tipo de tumores en la piel», apunta la especialista.

Un turista dormido al sol en una playa de la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Diagnóstico precoz

De ahí las campañas de la Academia Española de Dermatología que inciden en el diagnóstico precoz y en los hábitos de fotoprotección. Este año se centra en proteger a la infancia para evitar quemaduras solares en ese rango de edad, que son las que luego van a dar problemas en el futuro. Carolina Torres, presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante, afirma que existe más conciencia a la hora de aislar en lo posible a los niños del sol.

«Nos llega alguna quemadura tipo eritema al ir a playas y piscinas al principio del verano, cuando la gente aún no tiene el chip cambiado pero es raro ver a niños con ampollas. Hay concienciación ya de protegerlos frente al sol. De hecho, los padres nos preguntan mucho también por las prendas de protección solar. Incidimos en que hay que evitar las horas centrales del día, protegerse con gorra y con prendas. La crema protectora es otro factor más».

Carolina Torres, presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria / INFORMACIÓN

Más casos de melanoma

La realidad es que los médicos ven cada vez más casos de melanoma: se diagnostican al año unos 6.000 en España, con unas 1.000 muertes anuales, «cifras que se incrementan año a año, con una incidencia ascendente», señala la doctora González Villanueva sobre un tumor que puede ser muy agresivo y diseminarse rápidamente a otros órganos.

Pese a que los hábitos de fotoprotección han calado entre la población respecto a hace 20 o 30 años, cuando muchas personas se ponían aceite en la piel para broncearse, todavía es muy elevado el número de personas que se queman con el sol. Es uno de los principales motivos de consulta verano tras verano, sobre todo en las zonas costeras de la provincia, donde se ven aumentadas las asistencias médicas no programadas, es decir, las urgentes, por este motivo, sobre todo en los centros de salud.

El doctor Pablo Sanz, vicesecretario de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria / INFORMACIÓN

Golpes de calor, síncopes o presíncopes y quemaduras solares acaparan la mitad de las consultas urgentes en Atención Primaria. Y de ellas, el 50 % son por el daño de la radiación solar. «Si en una guardia vemos 100 pacientes, 25 pueden ser quemaduras -por tanto, uno de cada cuatro-. Afortunadamente, leves (primer grado) y de áreas fotoexpuestas como espalda, escote, orejas...En estos casos el manejo es simple y se basa en cremas hidratantes, evitar más exposición solar y la sobreinfección», explica el doctor Pablo Sanz, médico de Familia y vicesecretario de la directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC). Es decir, hidratación y medidas higiénicas domiciliarias.

Directos al quirófano La teledermatología permite diagnosticar de forma instantánea. Los centros de salud están incorporando cámaras de calidad y dermatoscopios (lupas con luz polarizada) para enviar fotografías de las lesiones al especialista. Es útil en enfermedades inflamatorias, permite indicar al médico el tratamiento y en caso de tumor el paciente es diagnosticado y se le cita directamente en quirófano para quitárselo.

Quemaduras de segundo grado

Un 10-15% de los casos que se atienden de urgencia son consultas más graves con quemaduras de segundo grado y ampollas, donde hay que estar más pendientes y realizar un seguimiento de las heridas. En estos casos, también es necesaria hidratación, prevención de infección (con pomadas de antibiótico y corticoides), curas por enfermería y medidas higiénicas

Las de tercer grado (pérdida completa de la dermis) es muy raro que ocurran con el sol. Si se sufren, requieren ingreso hospitalario y valoración por cirugía plástica. También pueden conllevar ingreso quemaduras asociadas a síncopes o golpes de calor especialmente en personas mayores, de 70-75 años.

En la provincia, los extranjeros son quienes copan este motivo de consulta. En muchos casos, apuntan los expertos, se junta la pobre conciencia del daño solar adquirido (y con ello, el bajo uso de protectores solares) y el consumo de alcohol, que a veces hace que estén tiempos prolongados expuestos al sol y no se den cuenta pues el alcohol disminuye nuestra capacidad sensorial. Es lo que ocurre con muchos turistas en Benidorm.

Extranjeros se tuestan al sol en Benidorm / Héctor Fuentes

Ropa especial y gorra

El sol en el campo también produce quemaduras y en los centros de salud de interior se ven pacientes afectados. Aunque nada que ver con los ambulatorios o consultorios costeros que se abren exclusivamente en verano en zona de playa donde las quemaduras son prácticamente el 50% de todas las consultas.

Evitar la exposición sin protección y las horas centrales de mayor intensidad solar es la regla de oro también de este médico.

La doctora Iris González Villanueva es positiva y considera que el llevar gorra y ropa especial para el sol puede ayudar a que la incidencia de melanoma disminuya. La detección de más casos pese a haber mejorado los hábitos puede deberse a que los dermatólogos son capaces de descubrir antes las lesiones.

«Estamos muy alerta, ayudados por la desmatoscopia. En el Hospital de Alicante hay una unidad de diagnóstico confocal (que utiliza un haz de luz láser de baja intensidad para obtener imágenes detalladas de la piel) y nos ayuda a que si hay una mínima manchita la podamos quitar rápido. Eso hace que diagnostiquemos más que antes, que cuando se detectaba a lo mejor era ya un tumor muy grande».