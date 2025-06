Hoguera Baver-Els Antigons: teatro efímero para una sociedad de selfie

Alicante se transforma este junio en un gran teatro al aire libre, donde las luces no solo iluminan, sino que desenmascaran. La hoguera Baver-Els Antigons alza su telón con "Vanity", un monumento que no se planta, se representa. Un musical en plena calle donde la crítica social desfila al ritmo del postureo, la imagen y la obsesión por el "me gusta". Un espectáculo de arte efímero que convierte la vanidad en arte, y a su hoguera, en espejo de una sociedad que vive de cara a la galería.

Una hoguera que se mira al espejo

"Es un gran musical donde los personajes quieren aparentar, mostrar lo que no son. Es el deseo de fanfarronear llevado al extremo", describe Paco Camallonga, diseñador del monumento junto al artista Paco Torres. La hoguera, según explica, se inspira en la estética art déco, un homenaje a los orígenes de la Fiesta, cuando los primeros monumentos que se plantaron en la ciudad buscaban la elegancia geométrica de la arquitectura moderna. "Hemos querido volver a ese punto de partida con una mirada actual", afirma Camallonga.

El decorado frontal se convierte en un escenario donde los personajes se visten con plumas, luces y poses. El remate es un telón monumental sostenido por dos figuras que lo alzan como si comenzara una función. "Ese telón lo subiremos de una sola vez, con grúa, en una escena que será tan épica como teatral", dice Camallonga. La pieza, de catorce metros de ancho, es tanto símbolo como espectáculo: "Marca toda la hoguera, es su gran diferencia estructural este año", añade el diseñador.

Boceto de la Hoguera Baver-Els Antigons / INFORMACIÓN

Postureo en llamas

La escena avanza como un musical. Al pie, los espectadores esperan entrar al show. En el centro, una pareja se da la mano formando un corazón mientras a su alrededor los aduladores sonríen para la foto. "Es la representación de esa sociedad enamorada de su reflejo, de su imagen", cuenta Ángel Cendra, delegado de monumento Baver-Els Antigons: "Una oreja que no escucha, un corazón que solo late si hay seguidores o likes que lo justifiquen".

Y ahí está la crítica, envuelta en brillo: la vanidad como hilo conductor, la obsesión por la imagen, los filtros, el culto a uno mismo. "Hay una figura que se intenta besar a sí misma, otra que vive solo para la cámara. Todo lo que somos cuando nadie nos observa queda relegado", señala Cendra, quien añade: "Esto no solo va de redes sociales. También habla de política, de cómo se nos promete perfección hasta que se consigue el voto".

Es la "hoguera de las vanidades", como ellos mismos la bautizan. Y no solo por el lema. También por lo que representa la propia Fiesta: una carrera de monumentos, de alturas, de colores, de espectáculos. "Cada año es competir por ser el más llamativo, el más alto, el más espectacular", admite Cendra, que a su vez subraya: "Y al final, también eso es una forma de vanidad".

Una estructura arriesgada y poética

"Es muy diferente a lo que hemos hecho antes. Tiene nuestro sello: composición arriesgada, estructura cuidada, y un mensaje que nos interpela", subraya Camallonga. El artista del monumento, Paco Torres, ha modelado con volumen una hoguera que alcanza los 17 metros y que, como en las buenas obras de teatro, juega con la sorpresa. "El diseño tiene ese punto de narración, desde los que quieren entrar al espectáculo hasta el final, cuando se apagan los focos y queda la verdad", explica Camallonga

Esa verdad no es bonita. Es la que queda cuando se bajan las cámaras, cuando nadie mira. "Cuando se van los filtros y nos enfrentamos a lo que somos, sin luces, sin maquillaje", relata Cendra. Es ahí donde esta hoguera deja de ser puro artificio para convertirse en espejo.

Quemar el ego

Con un presupuesto de 91.000 euros, un leve incremento del 1 % respecto al año anterior, la comisión de Baver-Els Antigons apuesta por mantener su posición en la categoría Especial, tras alcanzar el cuarto puesto en 2024. La relación entre artista, el diseñador y comisión es, además, sólida: "Llevamos desde 2019 con Paco y es uno más del equipo", afirma Cendra, quien destaca que esta cercanía se percibe en el ambiente de la comisión año a año. "Estamos muy satisfechos con el resultado. Ha sido un trabajo cuidado, sin prisas, bien cerrado", apunta Camallonga.