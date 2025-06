Brotes verdes para los “hippies”: más afluencia en La Lonja a la espera de un buen verano

Dos meses después de abrir las puertas en su nueva ubicación, en las inmediaciones de la Lonja del Pescado de Alicante, tras su forzosa salida de la Explanada, de la que fueron desalojados el pasado 21 de febrero, los “hippies” comienzan a ver brotes verdes. Así lo aseguran la mayor parte de los vendedores que han sido consultados este miércoles por este diario, que señalan que la afluencia en la zona es mucho mayor que la que había cuando comenzaron su nueva andadura, el pasado abril, y que aguardan con esperanza la llegada de la temporada alta estival, que vivirá su pistoletazo de salida la próxima semana, con los días grandes de las Hogueras.

Esperamos que el verano sea positivo y que, a partir de la semana próxima, venga más gente Lucía Ramello — Vendedora de los "hippies"

Pese a que sus ventas van a más con el paso de los días, los “hippies” demandan una ayuda mayor por parte del Ayuntamiento, por lo que reclaman al equipo de gobierno de Luis Barcala que les eche una mano a través de la instalación de publicidad en distintos emplazamientos del centro, como pueden ser en la zona de su antigua ubicación en la Explanada o en la Plaza del Mar.

Este mercado tiene 45 años de antigüedad y queremos conservarlo, estamos luchando para mejorarlo John Muenala — Vendedor de los "hippies"

La incertidumbre con la que los “hippies” estrenaron esta nueva etapa hace dos meses comienza a quedar atrás con el paso de los días. Las 32 casetas que había en la Explanada se han reducido en más de la mitad, ahora solo hay quince, que ofrecen una imagen renovada y mucho más colorida. Los comerciantes del mercado se encuentran ahora ubicados entre el aparcamiento de Canalejas y el edificio de exposiciones, donde abrieron sus puertas el 11 de abril, casi dos meses después de que el Ayuntamiento los desalojara de la Explanada el 21 de febrero.

No es un sitio de paso pero está viniendo a comprar más gente de la que esperábamos Ainhoa Pastor — Vendedora de los "hippies"

“Está siendo complicado pero poco a poco nos vamos dando a conocer. Queremos que se pongan carteles de publicidad en el centro de la ciudad porque el alicantino nos va ubicando pero el turista que viene tres o cuatro días no llega hasta aquí”, asegura Lucía Ramello, que hace las veces de portavoz de los vendedores. “En los hoteles los turistas preguntan que dónde están los ‘hippies’ y nos los envían aquí. Los bares que hay en la Explanada también hacen lo mismo. Esperamos que el verano sea positivo y que, a partir de la semana próxima, venga más gente”, añade.

Apoyo institucional

John Muenala es otro de los vendedores que reclama “más publicidad y más apoyo por parte de las instituciones”. También es de los que va notando una mejoría con el paso de las semanas. “Poco a poco vamos trabajando más porque los primeros días después del cambio de ubicación había mucha gente que pensaba que habíamos desaparecido. Este mercado tiene 45 años de antigüedad y queremos conservarlo. Los pocos que hemos conseguido seguir estamos luchando para mejorar en todos los sentidos”, apostilla Muenala.

Una de las empleadas que trabajan en las quince casetas, decoradas ahora en su parte delantera y trasera con coloridos tonos azules, rosas, verdes y naranjas, es Ainhoa Pastor, que reconoce que sus expectativas no eran correctas. “Se lo dije a mi jefa, me alegra haberme equivocado, hay más gente de la que esperábamos. Es verdad que es diferente a la Explanada, que este no es un sitio de paso. Pero ha sido una sorpresa que esté viniendo más gente a comprar que la que creíamos”, relata. Al igual que otros vendedores, Pastor contempla una tendencia alcista: “Cada vez se acerca más gente, aunque sea por curiosidad. Luego, cuando llegan, descubren que somos los ‘hippies’ de la Explanada”.

Antes no había tanta afluencia en esta zona, le hemos dado luz. Pero aquí estamos apartados y las ventas son más flojas Leven Ivankov — Vendedor de los "hippies"

También hay otros vendedores que se muestran con una postura más templada en cuanto a su optimismo. Este es el caso, por ejemplo, de Leven Ivanov, que si bien es cierto que reconoce una mejoría, no se muestra satisfecho con el cambio de emplazamiento. “Antes no había tanta afluencia de personas en esta zona, le hemos dado luz. Pero aquí estamos más apartados y las ventas son más flojas. A le gente le cuesta llegar hasta aquí, no tenemos publicidad y el turista no sabe ni que existimos”. Ante esta situación, Ivanov espera que la llegada del verano “permita cubrir los gastos” ya que “se ha hecho un desembolso importante para estar aquí y si no se vende es complicado”.

Barcala nos ha robado dos años en la Explanada con mentiras y nos dijo que nos iba a trasladar al Postiguet Juanita Esteban — Vendedora de los "hippies"

Entre la mayoría optimista y los que se muestran más moderados se puede dar igualmente con vendedoras que se muestran muy críticas con la situación, como Juanita Esteban: “Barcala nos ha robado dos años en la Explanada con mentiras y nos dijo que nos iba a trasladar al aparcamiento del Postiguet. Y ha echado a 17 compañeros”. Sin ser crítica con el equipo de gobierno pero en la misma línea de pesimismo se expresa Jesika Aouan: “No hay gente y las ventas son muy bajas. Por la Explanada pasaba mucha más gente y cabían más casetas”.